За рулём автобусов – «целевики»

Водители подготовлены по программе Национальной транспортной ассоциации (НТА), которая борется с кадровым дефицитом в сфере пассажирских автоперевозок. По сути, это стандартная схема целевого обучения: работодатель за свой счет готовит водителя категории D – водитель по договору обязан отработать в компании два года.

В администрации Гатчинского округа 20 февраля поздравили первых выпускников бесплатной программы обучения Национальной транспортной ассоциации. Шестеро водителей сдали экзамены в ГАИ, получили права категории D, прошли стажировку и приступили к работе на гатчинских маршрутах. Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства Александр Супренок тепло приветствовал новоиспеченных водителей городских автобусов, подчеркнув колоссальную важность и ответственность этой профессии:

- Это новый опыт – обучение водителей за счет предприятия. И я искренне благодарен вам за то, что вы откликнулись. Это заслуживает большого уважения! Я желаю, чтобы у вас всё получилось и чтобы вы с удовольствием работали в нашем городе. Безаварийной вам дороги и удачи!

Директор по взаимодействию с органами власти Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев поздравил водителей с успешным освоением новой профессии и дал напутствие: ставить безопасность превыше всего:

- Вы выбрали очень ответственную профессию. Управлять автобусом – значит ежедневно обеспечивать безопасность и комфорт сотен пассажиров. Ваш профессионализм – это главный аргумент на дороге. Я желаю вам ровной дороги, точного графика и благодарных пассажиров!

Новые водители гатчинских автобусов получили подарки и поздравительные письма от руководителей Гатчинского округа – Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим.

Из рейса – на линию

По программе Национальной транспортной ассоциации водителями автобуса становятся люди разных профессий.

Екатерина Чечкина – первая женщина-водитель автобуса в Гатчине и, по словам готовившего ее инструктора, с точки зрения мастерства даст фору водителям-мужчинам. По образованию Екатерина Владиславовна – бухгалтер-экономист. Работала в сфере торговли, фитнеса, а теперь решила кардинально сменить направление и выбрала общественный транспорт.

Владимир Зеленцов в недавнем прошлом – моряк, техник-судоводитель. Он сменил сухогруз на пассажирский автобус, и теперь его «фарватер» – гатчинские улицы. Общий стаж вождения Владимира Сергеевича по правам категории В и С – больше двадцати лет. В декабре благодаря программе НТА он сдал экзамены и открыл третью категорию – D, с января приступил к работе на линии и очень доволен.

С 2024 года Национальная транспортная ассоциация для решения кадровых проблем привлекает новых водителей с возможностью бесплатного переобучения. Со студентами заключается договор об обязательстве отработать по специальности два года. Во время обучения будущим водителям выплачивается стипендия от компании. У гатчинского филиала НТА – компании «Транс-Балт» – заключен договор с автошколой «Автолига». В этом году уже трудоустроена первая группа выпускников, и работа по программе продолжается.

Дамы рулят

Как рассказал представитель НТА Роман Юренев, программа стала хорошим инструментом привлечения в профессию. Причем все кандидаты находятся в равных условиях, независимо от водительского стажа по другим категориям:

- Если у человека нет прав категории D, у него не может быть стажа – он приходит в автошколу, мы оплачиваем обучение. У нас заключены договоры с разными автошколами, в том числе и в Гатчине. Студент изучает теорию, проходит практику на автобусе большого и среднего класса. Сначала катается с инструктором, потом сдает экзамен в ГАИ и дальше ездит с нашим водителем-наставником по маршруту (там большая стажировка). Только после этого допускается до управления автобусом на линии. Мы переучиваем с категории В, С на D, но, если у человека есть права категории D и он хочет работать водителем автобуса, ему, конечно, переучиваться не надо: достаточно пройти медкомиссию, стажировку и можно приступать к работе. Зарплата водителя автобуса – от 150 тысяч рублей.

Сейчас по направлению от компании «Транс-Балт» в гатчинской автошколе бесплатно учатся еще несколько водителей, и скоро женщин – водителей автобусов на гатчинских дорогах будет больше.

У Национальной транспортной ассоциации есть отдельный проект – «Главная на дороге», направленный на привлечение женщин в качестве водителей автобусов. Для этого перевозчик не только оплачивает дамам обучение на права категории D, но и создает комфортные условия труда, помогает освоиться за рулем автобуса. В июле 2025 года проект «Главная на дороге» получил премию Human Centricity Awards как лучший в области подбора, мотивации и удержания персонала. Генеральный директор НТА Борис Правилов ставит перед проектом серьезную задачу – увеличить количество женщин за рулем автобусов в 10 раз.

Екатерина Дзюба