Самым эффективным администрациям — гранты на развитие территорий

«Предлагаю помимо суммы премирования ввести гранты за первое, второе и третье место с тем, чтобы эти гранты можно было направлять на различные мероприятия, связанные с поддержкой качества жизни муниципальных образований.

Прошу вас вместе с финансовым блоком подготовить предложения, может быть вместе с другими профильными комитетами. Жду в течение двух недель от вас предложения», — поручил губернатор Александр Дрозденко.

Сланцевский район, Гатчинский муниципальный округ и Тихвинский район — лучшие муниципалитеты по эффективности работы глав администраций. В суммарном зачёте лучшим также стал Сланцевский район. За ним идут Гатчинский округ, Тихвинский, Приозерский, Лодейнопольский и Тосненский районы.

В рамках Рейтинга 47 оцениваются результаты работы глав администраций муниципальных образований в семи основных сферах: от экономики и финансов до ЖКХ. В каждой из сфер — показатели, характеризующие значимые аспекты социально-экономического развития муниципалитетов и требующие приоритетного внимания со стороны органов местного самоуправления. Всего предусмотрено 60 показателей.