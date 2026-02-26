Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.02.2026 с 10:00 до 12:00
г. Гатчина:
ул. Радищева д. 24, 26А; ул. Володарского д. 26, 28.
