Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.02.2026 с 10:00 до 12:00

г. Гатчина:

ул. Радищева д. 24, 26А; ул. Володарского д. 26, 28.