Библиотекари расширяют кругозор и готовятся к Неделе детской книги

К профессиональному диалогу подключились представители 37 муниципальных библиотек Гатчинского округа.

Мероприятие началось с экскурсионной программы. Участники семинара встретились в Гатчине – в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. Заведующая отделом информационно-библиографической работы Наталья Юронен представила пользующийся большой популярностью у посетителей макет «Центр города Гатчины конца XIX – начала XX века».

Затем библиотекари посетили расположенный по соседству Музей гатчинского патефона, где узнали историю фабрики «Граммофон» (1931-1941), одного из ведущих предприятий отрасли и градообразующего предприятия довоенной Гатчины. Благодарные гости вручили основателю музея Анатолию Горбатенко очередной номер литературно-краеведческого альманаха «Оредеж», изданием которого много лет занимается Центральная библиотека им. А.С. Пушкина.

Объединение библиотек

Напомним, что библиотечная сеть Гатчинского округа в 2025 году претерпела структурные изменения. В первом полугодии происходило перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания и других организационно-правовых действий в связи с формированием Централизованной библиотечной системы Гатчинского округа. Это - единая библиотечная организация, объединяющая все муниципальные публичные библиотеки округа.

На сегодняшний день территории Гатчинского округа работает 41 библиотека в составе двух Централизованных библиотечных систем.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Гатчины» объединяет четыре библиотеки: Центральную городскую библиотеку имени А.И. Куприна, Детскую библиотеку, библиотеки-филиалы № 1 и № 2.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Гатчинского муниципального округа» объединяет 37 библиотек территориальных управлений округа. Головная библиотека – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина выполняет функцию руководящего, координационного, методического центра, поэтому вторая часть семинара проходила в зале именно этой библиотеки.

О достигнутых результатах и стоящих перед коллективом задачах рассказала директор Централизованной библиотечной системы Гатчинского округа Инна Конотоп. Заведующая инновационно-методическим отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Светлана Топорикова дала разъяснения по организационно-административным вопросам и познакомила с методическими рекомендациями, которые должны помочь библиотекам еще лучше подготовиться к грядущей Неделе детской книги.

Обзор новых поступлений «Под одними иконами и под одними знаменами…»: национальные поэты – участники СВО» провела для коллег заведующая отделом обслуживания библиотеки им. А.С. Пушкина Любовь Вавулина.

Программа семинара включала приятную церемонию награждения. Инна Конотоп поздравила с юбилеем заведующую Дружногорской поселковой библиотекой Антонину Кулькову и вручила грамоту комитета по культуре и туризму - за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм.

Татьяна Можаева