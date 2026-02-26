Александр Кялин избран председателем регионального отделения Общества «Знание»

В планах — проекты, приуроченные к Году единства народов России и Году команды созидания, а еще — череда событий от «Чтецких программ» для школьников до инициатив для пожилых людей.

«Правительством Ленинградской области совместно с филиалом «Знания» сформирован региональный заказ на просветительскую деятельность, за каждой целевой аудиторией закреплен орган исполнительной власти. Аудиторный охват — 25 тысяч ленинградцев. При этом основной акцент мы по-прежнему будем делать на молодежь. Будем открывать новые лектории – площадки для обсуждений, выступлений, лекций и дискуссий», – отметил вице-губернатор Александр Кялин.