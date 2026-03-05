«Деревенские жизнелюбы»: жизнь на пенсии только начинается!

В прошлом году клубу «Деревенские жизнелюбы», действующему на площадке Войсковицкого центра культуры и спорта, исполнилось десять лет. Всего на пять лет меньше, чем гатчинской Школе третьего возраста, да и масштаб, конечно, не тот, что в большой Гатчине. И все же здесь так же кипит жизнь – полноценная, интересная, насыщенная яркими событиями!

О том, как возникла идея создания клуба «Деревенские жизнелюбы», как он развивался, что происходит сейчас, мы поговорили с его организатором и координатором Натальей Федоровной Пидоричевой.

Как все начиналось

Наталья Пидоричева родом из Ленинграда. Окончила Ленинградский энергетический техникум, по распределению работала на Войсковицкой птицефабрике. С 1968 года живет в поселке

Войсковицы. Трудилась на комбикормовом заводе, в системе ЖКХ.

Говорят, человек живет, пока он любопытен к миру, который его окружает. Наталья Федоровна продолжает работать, занимается домашним хозяйством, воспитывает внуков. В то же время она подвижный, любознательный человек – «заводная», как она сама о себе говорит.

- Мне всегда было интересно узнавать что-то новое, делать что-то осмысленное, – говорит Наталья Федоровна. – Больше десяти лет назад мы стали курсистами Школы третьего возраста в Гатчине. Нас было трое. Мы прошли трехмесячный курс «Диалог», который тогда вела Нина Ивановна Савицкая – учились навыкам организации, как работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом, придумывать проекты. И мы решили организовать похожую Школу третьего возраста у нас в Войсковицах.

Днем рождения клуба «Деревенские жизнелюбы» как филиала Гатчинской Школы третьего возраста считается 9 февраля 2015 года. Опираясь на поддержку более опытных коллег, пожилые люди постепенно начали организовывать свои сообщества.

- Собрались в библиотеке Дома культуры пять человек, стали решать, что будем делать, – вспоминает Наталья Пидоричева. – Благодаря поддержке директора Войсковицкого центра культуры и спорта Ю.Н. Даурцевой для нашего клуба было выделено отдельное помещение. У нас появились первые волонтеры – преподаватели по рукоделию, оздоровительной гимнастике, шахматам. Открылась творческая мастерская, где все желающие осваивали технику декупаж и вышивку лентами.

Помимо творческих и оздоровительных направлений, в клубе стали рождаться и социальные проекты.

- В начале нашей деятельности мы часто бывали в Кобринском пансионате для пожилых людей – привозили творческие мастер-классы, старались вовлекать всех, кто там жил. Нас всегда там очень ждали! – рассказывает Наталья Федоровна. – Сейчас у нас сложилась своя концертная программа «Зажигая сердца!», с которой мы выступаем в социальных учреждениях Гатчинского округа: в Доме реабилитационного проживания в Гатчине, Таицком диаконическом центре, пансионате для пожилых людей «Родные люди».

«Деревенские жизнелюбы» активно занимаются социальным туризмом: изучают достопримечательности Санкт-Петербурга, выезжают вместе с внуками в театры и цирк при поддержке руководства Дома культуры, выделяющего пожилым людям транспорт для поездок.

Учиться полезно в любом возрасте!

- Среди членов нашего клуба были малолетние узники, блокадники. К сожалению, многих мы потеряли за эти годы, – говорит Наталья Пидоричева. – Сейчас у нас чуть больше тридцати человек, в актив входит около пятнадцати женщин.

В клубе «Деревенские жизнелюбы» проходят занятия по ментальной арифметике по методике Галины Михайловны Рыковой. Это программа для улучшения мозговой деятельности людей пожилого возраста с помощью арифметических вычислений на абакусе – специальных счетах. Занятия по нейрографике для пожилых людей проводит художница Юлия Кудрявцева. Проходят в клубе и православные беседы под руководством Раисы Собениной.

- В свое время у нас был фотоклуб, занятия в котором проводила Анна Никонорова, – рассказывает Наталья Федоровна. – Мы учились фотографировать небольшими цифровыми камерами. Потом уже начали снимать с помощью телефонов, а все свои фотоаппараты передали в детскую фотошколу в Мариуполе. У нас сложился огромный фотоархив, посвященный самым разным темам. Но нам очень хотелось бы научиться делать видеоролики. Видео снимать мы уже научились, а вот как его обрабатывать, пока еще не знаем. Очень ждем специалиста, который бы помог нам освоить эту «науку»!

Активные, творческие, креативные!

- Мы давно мечтали о своей театральной студии, и она у нас появилась! – говорит Наталья Пидоричева. – Сначала ее вела режиссер Оксана Новикова, а потом, после ее переезда в Гатчину, с нами начала работать руководитель детской театральной студии Надежда Дудорова.

Талантливые участники театральной студии «Винтаж» совершенствуют мастерство сценической речи и углубляются в мир художественного слова, заодно развивая память и воображение. И, конечно же, они ставят свои спектакли! Маленькими шедеврами, уже полюбившимися зрителям, стали сказка «Репка» и постановка «Багаж» по Маршаку. А в Старый Новый год на празднике, который устроил клуб «Деревенские жизнелюбы», состоялась премьера театральной постановки по сказке «Двенадцать месяцев». Этот праздник стал настоящим подарком для всех участников, объединив сразу несколько сообществ: «Деревенские жизнелюбы», «Сетки для СВО» и Совет Ветеранов Войсковицкого территориального управления.

В рамках клуба работает и вокальная студия, точнее, ансамбль «Журавушки», которым руководит музыкальный педагог Наталья Штерц.

- Благодаря Наталье Николаевне, мы поменяли наш репертуар, включив в него новые песни, – говорит Наталья Пидоричева. – Но главное, она учит нас слушать музыку, правильно извлекать звук, развивать память.

Не так давно пришла в клуб детский педагог Татьяна Рочева.

- Татьяна Ивановна работает в детском саду № 41, – рассказывает Наталья Федоровна. – Мы взяли шефство над ее группой «Радуга», в которой воспитываются малыши с особенностями развития. Они часто приходят к нам в гости, показывают нам свои сказки «на пальцах». Мы к ним, конечно, тоже приходим, но уже со своими сказками.

Здоровье – это жизнь!

Первые оздоровительные занятия по суставной гимнастике войсковицкие курсисты поначалу проводили сами, пройдя мастер-класс по системе Норбекова у тренера Гатчинской Школы третьего возраста Татьяны Шипиловой. Сами осваивали нордическую ходьбу.

- Несколько лет назад к нам пришли новые люди – энергичные, спортивные, – рассказывает Наталья Федоровна. – Мастер спорта по прыжкам на батуте Светлана Кизрякова сначала вела только спортивные занятия, а потом организовала танцевальную студию для старшего поколения «Второе дыхание». Участницы студии сами шьют костюмы для поставленных Светланой Юрьевной танцев.

Еженедельные занятия по игре в мяч проводит инструктор по спорту Центра физкультуры и спорта «Энергия» Валерия Иванова. Пионербол – игра подвижная, эмоциональная, веселая. Серебряные курсисты получают хорошую физическую нагрузку.

Кстати, благодаря членству в клубе «Деревенские жизнелюбы» можно улучшить и контроль за своим здоровьем.

- С врачами у нас в Войсковицах непросто, – говорит Наталья Пидоричева. – Но для нас Гатчинская Школа третьего возраста организовывает выездную диспансеризацию в Вырицкой больнице. За нами приезжает специальный автобус, который отвозит нас на необходимое обследование. Конечно, для пожилых людей это очень важно.

Философия жизни

- Я живу нашим клубом, – признается Наталья Пидоричева. – Где бы я ни была, дома или на работе, я всё время думаю о том, что нам нужно сделать сегодня или в ближайшее время.

В самом названии клуба «Деревенские жизнелюбы» заключена целая философия, суть которой – любить и ценить каждый момент жизни в любом возрасте. Занятия в Войсковицкой Школе третьего возраста – это возможность обрести второе дыхание, разорвать круг одиночества, снова почувствовать интерес к жизни.

- Приходите к нам, посмотрите на нас, просто попейте с нами чаю, поговорите – и вы увидите, какой яркой, наполненной и радостной может быть жизнь, даже если вы вышли на пенсию! – говорит Наталья Федоровна. – У нас есть возможность заниматься в отличном спортивном зале. Сцена у нас в Доме культуры прекрасная – сколько мы ни ездили с выступлениями, такой сцены не видели. Только приходите. Жизнь на пенсии только начинается!

Юлия Лысанюк