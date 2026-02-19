Идёт набор в «виртуальные войска»

Компьютерные игры, «стрелялки», которые так долго порицались старшим поколением, оказались-таки полезны: лучшие операторы БПЛА получаются из продвинутых геймеров. Оружие в руках такого бойца мало отличается от привычного джойстика, а навыки управления и быстрота реакции «игрока» – бесценны.

- Преимущественно, сейчас идет отбор в войска беспилотных систем. Это новое направление, существующее с ноября 2025 года, – поясняет офицер пункта отбора по Ленинградской области Александр Александров. – На операторов БПЛА, в основном, отбираются молодые ребята в возрасте от 18 до 35 лет. Критерии отбора стандартные: категория здоровья – «А» или «Б», удовлетворительная физическая подготовка и прохождение профессионального психологического отбора. Образование – от основного общего (9 классов) до высшего, от уровня образования зависит должность. Студентам технических специальностей, инженерам, программистам доступны более высокие должности. Конкретно в войска беспилотных систем требуются операторы FPV-дронов, операторы БПЛА коптерного и самолетного типа. Также есть должности, которые занимаются обслуживанием – сборкой и настройкой беспилотников. Тут все, опять же, зависит от образования.

- Где и как долго обучают кандидатов в войска беспилотных систем?

- В Ленинградской области обучение проходит в Сертолово на базе 56 учебного центра, срок обучения – от двух месяцев. Т.е., сначала кандидат собирает документы, проходит медицинскую комиссию, и на основании профотбора мы уже рассматриваем его на определенную воинскую должность, после чего заключаем контракт, и военнослужащий отправляется в воинскую часть в Сертолово на обучение. Там оборудован полигон, обеспечено самое современное техническое оснащение, военнослужащие находятся на казарменном положении, учатся и тренируются.

- Вы только в Сертолово набираете кандидатов?

- Нет, в войсках беспилотных систем множество подразделений, и все зависит от исходных данных. В пункте отбора работают представители воинских частей, можно прийти, пообщаться, выяснить все более детально и уже определиться с потенциальной воинской должностью. Подразделения войск беспилотных систем находятся в разных местах. Самое инновационное – московский «Рубикон», но его учебный центр располагается в Челябинской области. Там – лучшие инструкторы и более строгие критерии отбора.

- Что ожидает ребят после обучения? Служба по контракту?

- Да, верно. Отучившись, они едут в свою воинскую часть, в которую изначально были назначены, и полноценно проходят службу. Стоит отметить, что войска беспилотных систем – это, так скажем, отдельное направление в Министерстве обороны РФ, которое имеет особые условия и преимущества. При заключении контракта подписывается допсоглашение, в котором зафиксировано, что военнослужащий служит только в войсках беспилотных систем. То есть его не могут перевести в другие подразделения, например, в пехоту. И по окончании годового контракта боец может уволиться.

- Контракт – строго годовой?

- Да, и в чем еще преимущество: если выбирать между срочной службой, которая тоже длится год, и службой по контракту, то, безусловно, у контрактника очень много плюсов. С 24 февраля единовременная выплата военнослужащим войск беспилотных систем увеличивается на миллион и фактически будет составлять 4 млн рублей: 3 млн 150 тысяч рублей – региональная выплата при заключении контракта, 400 тысяч рублей – федеральная выплата и 450 тысяч – компенсация взамен земельного сертификата (либо можно получить земельный участок). Плюс муниципальные доплаты, и это тоже достаточно весомый вклад. Таким образом, у молодых людей есть выбор: либо призыв, либо контракт – служба в войсках беспилотных систем в зоне специальной военной операции или в зоне контртеррористической операции.

Пункт отбора на военную службу по контракту находится в здании военного комиссариата Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, 90, корп. 3, и в каждом военкомате Ленобласти работает инструктор, который может подробно проконсультировать кандидатов по месту жительства.

- Мобильный пункт отбора на службу по контракту не случайно расположился в Гатчине возле университета?

- Да, сейчас идет активная агитация именно студентов в войска беспилотных систем. Как правило, молодые ребята, которые тесно связаны с компьютерами, с играми, очень быстро все схватывают, и им легче обучаться управлению дронами. Отсюда и возрастное ограничение: на операторские должности – до 35 лет, и до 45 лет – на обслуживающие должности: это техник, водитель, инженер, сапер. На службе по контракту можно за год досконально освоить профессию будущего (притом, что обучение полетам на дронах в коммерческих организациях – недешевое удовольствие). Молодому контингенту это более сподручно, нежели возрастному.

- Девушек берете?

- Берем, и, как ни странно, желающих очень много, но при таком высоком спросе у нас на всех девушек не хватает должностей. Вот в этом году поступили на службу три девушки, но у них уже были в наличии дипломы об окончании обучения – они умеют «летать», т.е. активно управлять дроном, и их охотно взяли на должности операторов.

Еще хотелось бы акцентировать внимание: военнослужащие, которые идут в войска беспилотных систем и после обучения направляются в воинские части в Курскую, Белгородскую и Брянскую область, также являются участниками специальной военной операции, и на них распространяются все преференции, начиная от получения удостоверения участника боевых действий – до налоговых льгот. Социальный пакет достаточно весомый, а многим просто нравится эта профессия, и тогда, при наличии высшего образования, военная карьера обеспечена.

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту путешествует по всей Ленинградской области, проводит свои агитационные акции в каждом районе и округе, участвует в общественных мероприятиях. Молодежь активно интересуется.

Гатчинцы могут получить подробную информацию в военкомате г. Гатчины и по телефонам горячей линии службы по контракту: 8-966-856-06-00, 8-812-572-20-30.

Екатерина Дзюба