Диабет с отсрочкой

Каковы симптомы, кто в группе риска и как сегодня борются с болезнью, рассказала заведующая гатчинской детской поликлиникой, врач-эндокринолог Ольга Ивановна Горжий.

- У детей встречаются обе формы диабета, но диабет второго типа – это всё-таки приобретенный, связанный с неправильным питанием и ожирением. Длительное пребывание не в своих весовых диапазонах как раз-таки приводит к тому, что детки оказываются в группе риска по сахарному диабету второго типа, связанному с нарушением углеводного обмена. К счастью, диабет второго типа встречается очень редко. У нас на учете по всему Гатчинскому округу только двое детей, у которых действительно диагностирован сахарный диабет второго типа. Лечение в данном случае – только диета. Сахароснижающая терапия в детской практике применяется в зависимости от диапазона гликемии, но в нашем случае детки обходятся без терапии, они просто на диете.

А вот что касается сахарного диабета первого типа, картина не очень радужная, потому что с каждым годом больных детей становится всё больше и больше. Если раньше, еще лет шесть назад, у нас прибавлялось не больше пяти заболевших в год, то сейчас иногда за месяц может прибавиться четыре ребенка. За 2025 год было дополнительно выявлено 12 детей, а всего на учете у нас сейчас состоит 120 несовершеннолетних с сахарным диабетом первого типа.

- В чем причина роста?

- Сахарный диабет первого типа – это генетически обусловленное заболевание, но истинные причины, провоцирующие факторы до конца не изучены. Почему? Потому что это аутоиммунный процесс, а всё, что касается аутоиммунных процессов, очень неоднозначно. Что является пусковым механизмом, никто достоверно сказать не может.

- Насколько велика вероятность заболевания у ребенка, если один из родителей – диабетик?

- Если ребенок рождается в семье, где мама болеет сахарным диабетом, то вероятность буквально 2–4 %. Если болен отец, то тут уже риски выше – 8–9 %. Если болеют оба родителя, риски возрастают до 20 %. Если диабет у родного брата или сестры – риск 5 %, а если это однояйцевые близнецы, один из которых болен диабетом, то риск возникновения диабета у второго – 50 %.

В связи с этим сейчас очень сильно продвигается именно диагностика, проводятся лабораторные исследования на предрасположенность к сахарному диабету первого типа. В семьях, где один из родителей или ближайшие родственники (бабушки, дедушки, братья, сестры) уже имеют диагноз «сахарный диабет первого типа», обследуют здоровых детей. И у нас как раз будет стартовать первый отбор таких семей для диагностики детей: это будет забор крови, анализы отправят непосредственно в Москву, в лабораторию, где будут смотреть на предрасположенность к диабету первого типа.

- А второго типа?..

- Мы все склонны к диабету второго типа. Это вопрос образа жизни. Если у нас всё хорошо, то риски минимальны. Если есть бабушка, дедушка, прабабушка, тетя, дядя и так далее с сахарным диабетом второго типа и у нас разовьется расстройство пищевого поведения, мы наберем лишний вес и будем в этом весе долго находиться, это может привести к диабету второго типа. То есть мы просто в зоне риска, но не более того.

- Влияет не только питание, но и режим дня, образ жизни?

- Конечно. Потому что на углеводный обмен вообще влияет много факторов. Если мы постоянно находимся в стрессе и пытаемся этот стресс «заесть», это может привести к нарушению углеводного обмена.

Очень важна физическая активность. Американская диабетическая ассоциация рекомендует 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности в неделю. Физическая активность при диабете – отличное решение еще и потому, что это улучшает показатели глюкозы крови. Всё благодаря тому, что в нашем организме есть специальные белки GLUT: с их помощью глюкоза проникает в клетку, и количество этих белков увеличивается во время физических занятий.

- В каком возрасте у ребенка обычно диагностируется диабет?

- Чаще всего в диапазоне от 10 до 14 лет, причем у девочек раньше, чем у мальчиков. Но сейчас участились случаи выявления сахарного диабета в более раннем возрасте – 3–5 лет. Это, конечно, тяжело, потому что чем ребенок взрослее, тем лучше он понимает и принимает диабет.

- Какое лечение назначают детям с диабетом первого типа?

- Только инсулинотерапию. Альтернативных методов на данный момент не существует. Но сейчас идет разработка препаратов, которые могут отсрочить старт заболевания. То есть мы, допустим, выявили ребенка, у которого точно будет сахарный диабет – по анализу крови. Но мы не знаем, когда, в каком возрасте. И этого ребенка мы можем включить в протокол (пока это пилотные проекты), чтобы с помощью определенных препаратов отодвинуть проявление диабета на неопределенный срок. Заболевание неизбежно, но начнется оно, допустим, уже во взрослом периоде, когда и психологически, и физиологически зрелый человек сможет с этим справить-ся лучше, нежели ребенок. Эти препараты сейчас проходят сертификацию, и мы пока отбираем деток – тех, у кого есть предрасположенность к диабету, формируем группу, чтобы впоследствии дети смогли принять участие в данном проекте.

- На какой срок можно «отодвинуть» диабет?

- Теоретически – на семь лет, а сколько это будет на практике, пока сказать тяжело.

- Почему инсулинотерапия проводится только уколами, не таблетками?

- Потому что сам по себе инсулин – пептидный гормон, то есть это белок, который, проходя через желудочно-кишечный тракт, под действием фермента – пепсина – расщепляется, и организм его просто переваривает. Поэтому форма инъекционная. Инсулин вводится подкожно, сейчас всё это очень удобно, иголочки маленькие, разного диаметра. Есть возможность помповой инсулинотерапии, которая значительно сокращает частоту уколов за счет того, что помпа устанавливается непосредственно на теле. От помпы идет инфузионный проводник – как упрощенная капельница, в которой вместо иголки тефлоновая канюля, и через нее вводится инсулин. То есть мы не колем, а подача инсулина постоянно идет. Единственное, этот инфузионный набор и расходный материал к помпе нужно менять раз в три дня. Но это всё равно лучше, чем колоть уколы восемь раз в сутки.

- Почему так много?

- Потому что инъекция делается на каждый прием пищи, а это в среднем пять-шесть раз в день. Плюс ночной инсулин пролонгированного действия, который помогает короткому инсулину: он колется один либо два раза. А помпа, по сути, один укол в три дня.

Но в чем еще плюс помп последнего поколения: они определяют целевой диапазон. То есть помпы постоянно мониторируют уровень глюкозы в крови с помощью дополнительного датчика и могут сами предотвращать как гипогликемические, так и гипергликемические состояния. Если помпа видит тенденцию к падению сахара, она прекращает подачу инсулина на какое-то время, пока диапазон гликемии не выровняется. А если помпа видит, что гликемия переходит максимальное пороговое значение, тогда, наоборот, инсулин подается дополнительно. Это, конечно, влияет на качество жизни: человек становится более свободным от постоянных подколок, расчетов – сколько съел, сколько уколоть.

- Как рассчитывается инсулин?

- Если идет стандартная инсулинотерапия, в базисном режиме, то на количество съеденного подкалываем определенное количество инсулина. Доза рассчитывается на этапе стационара. Как только у ребенка выявляется диапазон гипергликемии – сахар крови натощак выше 7, ребенка кладут на обследование и, если подтверждается сахарный диабет, полностью расписывают схему. Во-первых, определяется чувствительность – сколько инсулина нужно. Во-вторых, рассчитывается доза непосредственно на хлебную единицу. Тут всё индивидуально. У нас есть стартовый момент расчета инсулина, а дальше мы опираемся на реакцию конкретного человека, смотрим его чувствительность и в зависимости от этого даем рекомендации. Для простоты понимания: одна хлебная единица – это 10–12 г углеводов, что сравнимо с 50 мл яблочного сока либо одним небольшим кусочком хлеба.

- Почему нельзя просто исключить углеводы из рациона ребенка?

- Мы ни в коем случае не должны убирать углеводы, особенно из детского рациона, потому что они нужны для растущего организма, это влияет на инсулиноподобный фактор роста. Дефицит углеводов может привести к задержке физического и полового развития. Поэтому углеводы должны быть, но на адекватном уровне. И количество инсулина на каждый прием пищи может отличаться. Поджелудочная железа работает в течение дня в зависимости от потребностей, и, подкалывая инсулин, мы заменяем работу поджелудочной железы. А чувствительность к инсулину утром, вечером или днем может быть разная, поэтому и дозы инсулина могут варьироваться, в зависимости от того завтрак это, обед, ужин или перекус.

Поэтому на этапе госпитализации ребенок и, в первую очередь, родители проходят школу диабета, в которой их учат, как жить при сахарном диабете, что кушать, как купировать гипогликемические и гипергликемические состояния, с какими осложнениями можно столкнуться.

- Вы ведете постоянное наблюдение этих детей?

- Диспансерное наблюдение обязательно. После госпитализации ребенок поступает непосредственно в амбулаторию по месту жительства, и дальше эндокринолог его ведет. Раз в три месяца берется анализ крови на гликированный гемоглобин – это показатель колебаний глюкозы в течение трех месяцев, и мы понимаем, компенсирован или декомпенсирован сахарный диабет. Раз в год ребенок проходит полное комплексное обследование, осматривается окулистом, неврологом и эндокринологом, чтобы исключить микрососудистые осложнения. Основные органы-мишени при сахарном диабете – это глаза, почки, нервная система, и в целом вообще вся сосудистая систем очень уязвима.

- И всё время нужно пользоваться глюкометром?

- Сейчас в плане сахарного диабета произошел большой скачок. Есть датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Это маленькие аппаратики, похожие на таблетку, которые фиксируются на задней поверхности руки между плечом и локтем. Датчик круглосуточно мониторирует глюкозу и выдает показатели прямо на смартфон через приложение. Датчик меняется раз в две недели. И, естественно, всеми этими помпами, датчиками и расходными материалами пациентов обеспечивает государство. Сейчас идет большое импортозамещение, и уже 70 % инсулина – отечественного производства.

- Ольга Ивановна, повышенный сахар в крови у ребенка выявляется только при сдаче анализа. А что должно насторожить в быту?

- Основные симптомы сахарного диабета это учащенное мочеиспускание (если раньше ребенок хорошо спал ночью, и вдруг резко появилось ночное недержание мочи) и повышенная жажда, когда ребенок выпивает больше двух литров воды в день (но не потому, что наелся соленого или позанимался спортом). Могут быть и другие признаки: тошнота или рвота, утомляемость, сонливость, боли в животе, похудание – когда ребенок ест хорошо и при этом худеет.

Тогда надо обратиться к врачу – необязательно сразу к эндокринологу, можно к педиатру. Доктор назначит лабораторный минимум – общий анализ мочи и глюкозы крови. И вот на этом этапе можно будет определить, действительно ли есть тенденция к диабету. Правда, в последнее время встречаются формы сахарного диабета, когда ребенка ничего не беспокоит и родители вообще не отмечают никаких изменений в состоянии.

- Есть надежда когда-нибудь найти лекарство от диабета?

- Медицина пока не дошла до того, чтобы излечивать диабет. Это аутоиммунный процесс, когда организм начинает разрушать сам себя. В данном случае идет разрушение β-клеток поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин, за счет чего мы живем с нормальным уровнем гликемии. И вот если мы научимся лечить этот аутоиммунный процесс, тогда можно будет говорить, что диабет побежден.

Екатерина Дзюба