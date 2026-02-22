«Мой отец — герой!»

Инициаторами праздника для тех, кто хранит веру, надежду и дом, стали руководитель благотворительного фонда «Добродел» Денис Кузнецов и супруга участника СВО Владислава Борецкая.

Небольшой концерт для семей участников СВО подготовили ветеран спецоперации Сергей Грохольскис, руководитель клуба помощи бойцам «В одном строю» Анна Серебрякова, дуэт «Душевный разговор», школьный ансамбль «Юность» Терволовской школы.

Дети и взрослые совершили экскурсию по молодежному пространству, особое внимание уделив музею СВО. Целый ряд мастер-классов провели волонтеры благотворительного центра «ZOV ФЕДОТОВОЙ», АНО «Свои Люди», Школа парикмахерского искусства Натальи Гасан, Владислава Борецкая, дочери участника СВО Даша и Мария Кузнецовы. Все вместе учились отливать окопные свечи, плести маскировочные сети, фасовать «мамины» супчики для фронта и делать милые сувениры для бойцов СВО.

В этот день прозвучало немало теплых слов в поддержку и благодарность членам семей наших воинов. Неожиданный и трогательный сюрприз ждал семью действующего бойца с позывным «Карта»: папа троих детей приехал в отпуск с фронта прямо на праздник. Обняв и расцеловав жену и сыновей, он впервые взял на руки свою новорожденную дочь!

Теплая и удивительная встреча в «Потоке» завершилась торжественным награждением памятными знаками детей участников СВО.

Юлия Лысанюк