Семьям героев – помощь без очереди

Вице-спикер областного парламента Татьяна Тюрина выступила с инициативой, поддержанной всеми депутатами, распространить на членов семей участников СВО право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области. До сих пор такое право было гарантировано близким только в случае гибели бойца. Депутаты решили позаботиться и о семьях живых героев. Например, если на обычных условиях высокотехнологичной медицинской помощи нужно ждать года полтора, то для семей участников СВО период ожидания должен быть сокращен до минимума. Сами участники спецоперации как ветераны боевых действий также имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.

Губернатор Александр Дрозденко поддержал инициативу депутатов. В адрес постоянной комиссии по здравоохранению под председательством Александра Петрова поступило соответствующее постановление правительства Ленобласти. К членам семей, которым стало доступно внеочередное медобслуживание, отнесены супруги и родители участников СВО, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, получившие инвалидность до достижения совершеннолетия, а также дети в возрасте до 23 лет – студенты-очники.

Еще одно решение принято на заседании областного парламента 25 февраля. Преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями получили взрослые дети-сироты, которые выполняли воинский долг на границе и приграничных территориях в ходе проведения специальной военной операции. До сих пор преимущественным правом обладали только взрослые дети-сироты, которые принимали участие в СВО непосредственно на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.