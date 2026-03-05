Кто останется без света 6 марта в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
06.03.2026 с 10:00 до 16:00
Сяськелевское ТУ:
д. Фьюнатово.
06.03.2026 с 10:00 до 16:00
Елизаветинское ТУ:
д. Раболово (частично).
06.03.2026 с 10:00 до 16:00
Рождественское ТУ:
д. Выра.
06.03.2026 с 09:00 до 19:30
Большеколпанское ТУ:
д. Малые Колпаны,
промзона,
КАС Старт,
тер. СНТ «Лесное».
