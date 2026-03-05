Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 6 марта в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

06.03.2026 с 10:00 до 16:00

Сяськелевское ТУ:

д. Фьюнатово.

 

06.03.2026 с 10:00 до 16:00

Елизаветинское ТУ:

д. Раболово (частично).

 

06.03.2026 с 10:00 до 16:00

Рождественское ТУ:

д. Выра.

 

06.03.2026 с 09:00 до 19:30

Большеколпанское ТУ:

д. Малые Колпаны,

 промзона,

КАС Старт,

тер. СНТ «Лесное».