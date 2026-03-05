Медаль Марины Фазановой

В этот день высокие награды получили 35 выдающихся представителей сфер культуры, промышленности, дополнительного образования, дорожного хозяйства, строительства, общественных организаций, органов власти, духовенства и др. Грамоты, благодарственные письма и медали вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Медалью Российской Федерации «За труды в культуре и искусстве» награждена член Международной Ассоциации профессиональных художников, Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского общества акварелистов Марина Фазанова.

Марина Альбертовна родом из поселка Невская Дубровка Ленинградской области. В школе, где она училась, не было учителя рисования – уроки изобразительного искусства вел преподаватель литературы. Художественной школы в поселке тоже не было, зато у Марины был талант к рисованию: она всегда была автором школьных стенгазет. Девушка училась рисовать по книгам, копировала, по журналу «Огонек» изучала творчество живописцев разных эпох, общалась с художниками, которые приезжали в Невскую Дубровку на летние пленэры.

Проработав после окончания школы несколько лет на заводе, Марина Фазанова поступила на факультет изобразительных искусств института имени А.И. Герцена. Самостоятельно, без художественной школы и каких-либо курсов. Как она говорит, наверное, потому, что была абсолютно уверена в том, что у нее получится. Окончила институт по специальности «Изобразительное искусство и черчение».

Марина Фазанова – профессиональный художник, лауреат всероссийских и международных художественных конкурсов, победитель конкурсов педагогического мастерства, автор и участник многочисленных выставок и пленэров. А еще она профессиональный дизайнер и модельер, автор собственного бренда одежды.

Преподаватель высшей квалификационной категории, Марина Фазанова вот уже почти 30 лет приобщает детей к миру изобразительного искусства и развивает их творческие способности. Марина Альбертовна работала учителем ИЗО в Коммунаровской школе и Коммунаровской школе искусств. Сейчас она обучает живописи, рисунку и композиции воспитанников Гатчинской детской художественной школы.

В числе выпускников Марины Альбертовны – победители конкурсов разного уровня, стипендиаты комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Среди них есть и те, кто пос-

ле обучения в вузе вернулся в ДХШ преподавателем.

Марина Фазанова – обладатель нагрудного знака «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района». Поздравляем Марину Альбертовну с новой высокой наградой! Творческих успехов и побольше ярких красок в жизни!

Юлия Лысанюк