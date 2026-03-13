Кадры для земской медицины

Программа «Земский доктор» стартовала в России в 2012 году, а чуть позднее – в 2015 году – заработала программа «Земский фельдшер». Изначально планировалось, что программы будут действовать до 2024 года, однако по поручению президента РФ они продлены до 2030 года.

Принять участие в программах могут врачи, фельдшеры, акушеры, а также медицинские сестры, работающие в фельдшерско-акушерских пунктах, сельских амбулаториях, поликлиниках и больницах. Для этого они должны иметь российское гражданство, высшее или среднее медицинское образование и переехать на работу в сельскую местность или в отдаленный район. Также обязательное условие – трудоустройство в текущем календарном году на одну из должностей, включенных в актуальный программный реестр. Примерный перечень должностей в медицинских организациях, при замещении которых полагаются единовременные компенсационные выплаты, утверждается приказом Минздрава РФ.

Кроме того, земский доктор или земский фельдшер должен заключить трудовой договор с медучреждением на срок не менее пяти лет. Правда, в 2024 году по поручению президента РФ условие программы несколько смягчилось: у медработника появилась возможность однократно сменить место работы в пределах одного региона – перейти в другую государственную медицинскую организацию. До этого в течение пяти лет менять место работы было нельзя.

В Ленинградской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволяют врачам при переезде в сельскую местность получить до 1,5 млн рублей. Участники программы заключают договор о предоставлении единовременной выплаты с медицинским учреждением Ленинградской области. Перечень должностей, которым положена компенсация, утверждается областным комитетом здравоохранения.

Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по данным госпрограммам утвержден постановлением правительства Ленинградской области от 26 февраля 2018 года № 52.

При трудоустройстве в труднодоступных местах, утвержденных постановлением правительства Ленинградской области от 17.03.2020 № 128, врачи по программе «Земский доктор» получают 1,5 млн рублей, средний медперсонал по программе «Земский фельдшер» – 750 тысяч рублей.

В сельской местности по условиям программы врач получает единовременную выплату в сумме 1 млн рублей, средний медицинский персонал – 500 тысяч рублей. Кстати, под сельской местностью подразумевается не только деревня или село: в программу включены и рабочие поселки, и поселки городского типа, а также города с населением не более 50 тысяч человек.

НДФЛ с единовременной выплаты не взимается – специалист получает всю сумму полностью. Потратить деньги можно по своему усмотрению, отчитываться за это не придется. Однако в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока часть единовременной компенсационной выплаты придется возместить – пропорционально неотработанному времени. Деньги возвращать не нужно при уходе в отпуск по беременности и родам, при невозможности выполнения работы по медицинским показаниям (либо полная недееспособность, либо отказ от перевода на другую должность в связи с медицинскими показаниями), в случае чрезвычайных ситуаций.

В 2026 году программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» не ограничены условиями по возрасту, и если оба супруга – медики, они могут участвовать в проекте вместе: каждый получит отдельную выплату.

Для того чтобы принять участие в программе и получить компенсацию, специалисту необходимо:

- найти подходящую вакансию для трудоустройства;

- заключить трудовой договор с медицинской организацией и получить выписку из приказа о назначении на должность;

- пройти испытательный срок;

- собрать документы и обратиться в отдел кадров медицинского учреждения;

- подписать договор и дождаться поступления денежных средств на свой счет.

До 2030 года на поддержку участников программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в РФ планируется направить почти 33 млрд рублей.

