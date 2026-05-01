Первое Мая – на страницах «Гатчинской правды»

Окунемся в 1946 год. Вот что написано в заметке «Первомайская демонстрация в нашем городе» в номере «Гатчинской правды» от 4 мая:

«Погода хмурилась... Но ничто не может омрачить радость наступившего праздника – праздника первого победного Первомая. Свежий ветер колышет кумач флагов и знамен, полотнища победных призывов, которыми украшен наш город.

…12 часов. Первые колонны демонстрантов вливаются на Дворцовую площадь. Над рядами демонстрантов высоко подняты знамена, призывы, транспаранты, портреты вождей партии и правительства, военачальников Красной Армии. Особенно много портретов организатора и творца победы великого Сталина, чей образ является символом самого священного, самого дорогого, что есть в душе советского человека.

…Открывает демонстрацию стройная колонна учащихся ремесленного училища № 12 и школы ФЗО № 14. Это будущие активные созидатели, строители новой жизни, которые на лесах новостроек, в цехах предприятий будут претворять в жизнь величественные планы новой сталинской пятилетки.

…300 учащихся Гатчинского педагогического училища – будущие народные учителя – вступают на площадь. Над колонной учащихся призывы, говорящие о большой заботе партии о народных учителях и народном образовании. Идут рабочие промышленных предприятий города, железнодорожники, строители – восстановители нашего города. В рядах работников Горкомхоза лучшие стахановцы, завоевавшие громкую известность своим доблестным трудом на восстановлении города. Плотник Иванов и маляр Данилов, штукатуры Никитин и Говоркова сегодня по праву занимают передовые почетные места в демонстрации. Идут знатные машинисты Гатчинского железнодорожного узла тт. Гаврилов, Кнут, Рудак и другие.

Красные знамена развиваются над колоннами рабочих Мотороремонтного завода, артелей «Металлист», «Мебельщик», «Бытпром». Колонна рабочих артели «Бытпром» нарядно оделась в разноцветные плащи из пластиката, изготовленные в цехах артели. Рабочие промышленных предприятий города демонстрируют под лозунгом борьбы за выполнение и перевыполнение сталинской пятилетки, за богатый и высококачественный ассортимент продукции широкого потребления.

Веселой и жизнерадостной колонной идут наши дети – учащиеся городских школ, воспитанники специального детского дома, проходят врачи, работники совхозов и подсобных хозяйств, работники партийного и советского аппарата. Гул приветственных возгласов стоит над площадью.

…А вечером в нарядно убранных клубах, Доме культуры, в квартирах трудящихся вспыхнули огни, заиграла музыка. Торжество продолжалось далеко за полночь».

Перенесемся на 15 лет вперед, в номер газеты от 4 мая 1961 года. Почитаем заметку «Праздник в Гатчине и районе»:

«Первомай! Весна третьего, решающего года семилетки! …Как и все советские люди, гатчинцы радостно встретили праздник весны, день Международной солидарности трудящихся, день братства рабочих всех стран.

Яркое солнце залило искрящимися лучами празднично украшенные улицы и скверы города. Флаги и транспаранты на фасадах зданий говорят, что пришел праздник трудящихся всего мира – 1 Мая. До начала общегородской демонстрации еще долго, а на улицах уже многолюдно и оживленно…

Со всех сторон стекаются к центру города ручейки демонстрантов. В разных концах города перекликаются между собой звуки оркестров. Колонны демонстрантов двинулись к Дворцовой площади. Ровно в 12 часов началось прохождение трудящихся перед трибуной.

Первыми на площадь въезжают мотоциклисты – спортсмены Досааф. В воздух, под рокот двигателей, взвиваются стаи голубей – живые эмблемы мира во всем мире.

На площадь вступают школьники. Ребята нарядно одеты, в руках у них цветы, и хотя цветы искусственные, но колонна создает впечатление цветущего сада. Кажется, что на Дворцовую площадь вступила сама весна. Шагает колонна спортсменов. Сильные, молодые. Трибуны рукоплещут физкультурникам. На проходящих машинах, украшенных алыми полотнищами, установлены спортивные снаряды, на которых спортсмены демонстрируют свое мастерство.

В солнечных лучах еще ярче горит, пламенеет пурпур знамен. К трибуне приближается колонна коллектива торфопредприятия «Гатчинское». Торфяники вышли на первое место в предмайском социалистическом соревновании. Коллективу присуждено переходящее Красное знамя горкому КПСС и исполкома горсовета…

Проходит колонна механического завода Ленсовнархоза. Коллектив этого предприятия к празднику 1 Мая дал много сверхплановой продукции. Ему присуждено третье место по Ленинградскому экономическому району.

На площади рабочие и служащие обувной фабрики, также добившиеся больших успехов в предмайском социалистическом соревновании. Идут автомобилисты – водители пассажирских автобусов и грузовых машин 31 автоколонны. Коллектив автоколонны борется за звание коллектива коммунистического труда. Апрельский план коллектив выполнил успешно и сэкономил много средств на горючем.

Хорошее настроение у демонстрантов! К новым высотам идет наша Родина, растет ее международный авторитет. Гатчинцы вышли на первомайскую демонстрацию с рапортами трудовых побед, с транспарантами, на которых начертаны слова первомайских Призывов ЦК КПСС. «Семь – в пять», «Миру – мир» – эти слова особенно часто повторяются в оформлении праздничного шествия. Демонстранты несут портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина. Проплывает макет мощного космического корабля «Восток».

По площади проходят гатчинские строители – творцы новых зданий, украсивших наш город. Это они – каменщики, плотники, штукатуры – возвели за последний год много жилых домов, производственных зданий…

Торжественно отпраздновало Первомай старинное село Рождествено. Здесь праздник был окрашен особой радостью: незадолго до 1 Мая колхозу имени Ленина было присуждено переходящее Красное знамя горкома партии и исполкома районного Совета депутатов трудящихся за отличную подготовку к началу весенних полевых работ. Почетная награда была передана колхозу-победителю в соревновании 30 апреля на торжественном первомайском собрании в сельском Доме культуры.

Под гром аплодисментов председатель колхоза т. Терещенко принял знамя из рук председателя исполкома райсовета т. Казакова и выступил с кратким словом о достижениях колхоза, о его готовности провести сев быстро и организованно, о решимости колхозников добиться новых успехов в земледелии и животноводстве.

На собрании с докладом о празднике 1 Мая выступил директор местной средней школы т. Брелов.

Состоялся большой концерт художественной самодеятельности. Колхозники и трудящиеся села Рождествено и окрестных сел горячо аплодировали всем исполнителям праздничного репертуара: сельскому народному хору, самодеятельным коллективам Дома культуры и школы. После концерта начались танцы и игры.

В дни праздника для населения демонстрировались кинофильмы, для молодежи устраивались вечера танцев. Учащиеся средней школы организованно посетили братскую могилу воинов Советской Армии и местных партизан и возложили на нее венки.

Незадолго до праздника 1 Мая культкомиссия Сиверского сельского Совета решила возродить довоенную традицию и организовать в деревне Старо-Сиверская первомайскую демонстрацию.

Эта демонстрация состоялась и прошла очень празднично и торжественно. В ряды первомайской колонны встали колхозники колхоза «Память Ильича», работники опытного лесхоза, больницы, учителя и учащиеся Сиверской средней школы № 1, депутаты, сельские активисты, пенсионеры. Зазвенела музыка. Под звуки колхозного духового оркестра колонна прошла по деревне Старо-Сиверская и остановилась у братских могил. Там состоялся митинг. Секретарь партийной организации колхоза «Память Ильича» т. Семенов выступил с приветственной речью по случаю международного праздника трудящихся и рассказал о трудовых успехах колхоза и его лучших людях…

В поселке кобринских торфяников праздник 1 Мая был отмечен народным гуляньем. Поселковые улицы алели яркими флагами, транспарантами, множеством лозунгов. Хорошая солнечная погода благоприятствовала праздничному отдыху трудящихся».

Чтобы узнать, как проходил праздник 1 Мая уже после распада СССР, обратимся к номеру «Гатчинской правды» от 6 мая 1996 года. Вот что писала Е. Сорокина в заметке «Первомай

в Гатчине»:

«Еще совсем недавно Международный день солидарности трудящихся собирал на традиционную для него демонстрацию всех жителей города от мала до велика. Правда, для некоторых участие в ней было не более, чем исполнением обязанности. После раскола СССР первомайские демонстрации были забыты, и люди начали тосковать по этому красочному действию с множеством шаров, цветов и, главное, улыбок. И вот, похоже, давняя традиция возрождается.

В этом году 1 Мая в Гатчине был настоящий праздник, в котором смогли принять участие все желающие. Уже с самого утра в центре города наблюдалось оживление, а над улицами раздавалась музыка, песни, стихи. В Ленинском садике можно было послушать выступление эстрадно-духового оркестра. После 10 часов интересные события быстро сменяли друг друга. Торжественным маршем прошла по городу колонна воинов Гатчинского гарнизона с духовым оркестром впереди.

В это же время у Коннетабля был дан старт легкоатлетическому пробегу, в котором приняли участие школьники города. Конечной целью их маршрута были Ингербургские ворота. Ну а площадь перед Центром творчества юных (ЦТЮ) постепенно заполнялась. Здесь была организована торговля сладостями, фруктами и мороженым. Для детишек надували воздушные шарики.

В 11 часов началось главное событие дня – праздничное шествие. Во главе колонны шли воины Гатчинского гарнизона, а дальше учащиеся школ и училищ, трудовые коллективы. Правда, сказать представители каких именно предприятий и организаций приняли участие в шествии — задача сложная. Только Гатчинский ССК наглядно заявил о своем присутствии и выдвинул очень актуальный лозунг – «Сделать жилье доступным для каждого россиянина». Естественно, участников шествия было не так много, как в прежние годы, но все же достаточно для того, чтобы понять, что первомайская демонстрация нужна людям. Мы соскучились по массовым народным праздникам. Конечно, для большинства гатчинцев 1 Мая – это прежде всего праздники весны. Но нашлись и такие, кто использовал его для выражения своих политических пристрастий. На общем фоне резко выделялась колонна коммунистов. Участие в праздничном шествии стало для них возможностью еще раз продемонстрировать свои политические симпатии и антипатии.

После шествия для гатчинцев была представлена широкая развлекательная программа. Праздничный концерт состоялся у Кирхи. А на площади перед ЦТЮ практически весь день шла концертная программа, которую завершила молодежная дискотека.

Что ж, первомайский день прошел замечательно. И будем надеяться, что никакие политические перемены не смогут лишить нас этого прекрасного, любимого многими праздника весны, улыбок и хорошего настроения!»

Подготовила Елизавета Суралева