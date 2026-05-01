Президентская библиотека – о праздновании Первого мая

«Первое мая, это – праздник мировой солидарности рабочего класса; праздник труда и разума раскованной жизни трудящихся; это – день весенних надежд и солнечных восторгов», – читаем в «Первомайской хрестоматии», изданной в 1924 году. Здесь представлены интересные факты, связанные с историей праздника. Книга доступна на портале Президентской библиотеки.

История праздника связана с трагедией, произошедшей в Чикаго 1 мая 1886 года, когда забастовка трудящихся с требованием 8-часового рабочего дня и сопутствующая демонстрация, закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся.

В резолюции конгресса отмечалось: «Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения всех других постановлений Международного конгресса в Париже… Трудящиеся различных наций организуют эту манифестацию так, как это будет подсказано условиями их страны...»

В 1891 году группа социал-демократов Михаила Бруснева организовала в Петербурге первую маёвку — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом. «Первая маёвка была очень удачною… собралось около ста человек рабочих, входивших в брусневские кружки», – рассказывают авторы «Первомайской хрестоматии».

С 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями.

В 1901 году по инициативе газеты «Искра» была издана общепартийная первомайская прокламация Российской социал-демократической рабочей партии, в которой были сформулированы политические задачи пролетариата. На демонстрациях в Гомеле, Тифлисе и Харькове впервые прозвучали лозунги «Долой самодержавие!» и «Да здравствует республика!», а в Петербурге впервые произошло столкновение рабочей демонстрации с войсками. В Петербурге «из года в год, лишь подходил к концу апрель, по всему Обуховскому заводу начинались тихие разговоры: Бастовать? Работать?». Это продолжалось до 1903 года, когда «на завод пробралась “Искра”… [которая] осветила многие тёмные уголки заводской жизни».

В 1905 году 1 Мая отмечали уже в 177 городах и промышленных пунктах России. Есть описание, как «едва ли не первый раз в истории человечества» праздновали Первомай в 1907 году в одном их сёл за полярным кругом. «Местом празднования Первого Мая избрали чайную общества трезвости – большой двухэтажный дом, выходивший на площадь в лучшем месте села. Накануне Первого Мая двери здания были украшены красными флагами. Внутри готовился чай с бутербродами для всех жителей села…»

В 1912 году в первомайских стачках и демонстрациях принимало участие 400 тысяч рабочих, в 1913 году их количество возросло до 420 тысяч, в 1914 году – до 500 тысяч. Выдвигались требования о 8-часовом рабочем дне, конфискации помещичьих земель, свержении самодержавия. Впоследствии количество участников первомайских манифестаций ежегодно увеличивалось, кроме рабочих в них принимали участие крестьяне, солдаты и матросы.

Обстановка в Петербурге 1 мая 1917 года в «Первомайской хрестоматии» описывается так: «С раннего утра со всех концов города к Марсову полю, Исаакиевской и Дворцовой площадям начали стекаться массы рабочих, работниц, солдат и подростков с красными знамёнами, с пением революционных песен и с музыкой».

На портале Президентской библиотеки представлена фотография «Рабочая депутация на Дворцовой площади 1 мая» братьев Александра и Виктора Буллы.

После победы Февральской революции 1917 г. Первое мая впервые отмечали свободно с лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую войну!».

После Октябрьской революции 1 Мая стало государственным праздником. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады. Девизом праздника стали слова: «Мир, труд, май!»

В издании 1925 года «1-е Мая у пионеров» даны подробные рекомендации о том, как подготовить и провести праздник. Причём работа шла сразу по нескольким направлениям: в пионерском отряде, в рабочем клубе и избе-читальне, в школе, в семье и «среди не организованных детей» (не школьников). В день 1 Мая «участие пионеров должно выразиться в организованном участии в демонстрации, которая не должна утомить пионеров, и в приветствии на торжественном заседании по случаю Первого Мая».

На портале Президентской библиотеки также можно ознакомиться с «Телеграммой» (1935) об ассигновании средств крейсеру «Аврора» на проведение празднования.

Последняя официальная первомайская демонстрации была проведена 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда.

