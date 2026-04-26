Где отключат свет в Гатчинском округе 27 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

27.04.2026 с 10:00 до 17:00

Коммунарское ТУ:

г.Коммунар , ул. Антропшинская.

 

27.04.2026 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично).

 

27.04.2026 с 09:40 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Кирлово (частично).

 

27.04.2026 с 09:30 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

д. Тяглино,

д. Рябизи

 