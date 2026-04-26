Где отключат свет в Гатчинском округе 27 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
27.04.2026 с 10:00 до 17:00
Коммунарское ТУ:
г.Коммунар , ул. Антропшинская.
27.04.2026 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично).
27.04.2026 с 09:40 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Кирлово (частично).
27.04.2026 с 09:30 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Тяглино,
д. Рябизи
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.