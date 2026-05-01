«Красная машина — Ленинградец»
В конце марта губернатор Александр Дрозденко и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг провели рабочую встречу, на которой приняли решение о создании в регионе Академии хоккея «Красная машина — Ленинградец». Главная задача проекта — стать точкой притяжения для юных спортсменов из Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа.
После встречи Роман Ротенберг провёл мастер-класс для юных хоккеистов сборной Ленинградской области 2013 и 2014 года рождения.
— Приятно видеть, что в моей родной Ленинградской области появляется такая современная инфраструктура. Благодарю Александра Юрьевича Дрозденко за внимание к хоккею и его развитие в регионе. При таком отношении и поддержке появляются новые арены, возможности и новое поколение сильных игроков, — отметил Ротенберг.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров — о создании Академии «Красная машина — Ленинградец», развитии детского хоккея и новых ледовых аренах в районах.
— В чём принципиальное отличие Академии хоккея от обычной спортивной школы?
— Академия — это высшая точка сборки. Если университет даёт серьёзное образование, то академия — максимально масштабные знания, навыки и возможности. Хоккей в Ленинградской области сегодня очень популярен — не меньше, чем футбол. Каждому родителю хочется видеть своего ребёнка успешным.
Инфраструктура для занятий спортом активно развивается в соответствии с поручениями Президента России. В Послании Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин поставил задачу строить в регионах не менее 350 спортивных комплексов ежегодно.
В районах Ленинградской области открываются новые ледовые арены: два года назад построили арену в Волхове, работает замечательный комплекс в Рощино. В Гатчине завершается строительство ледового дворца — уже формируем группы. В Сосновом Бору скоро начнётся реализация уникального по архитектурным решениям ледового дворца.
— В чём главная проблема детского хоккея в нашей области?
— Сложность в том, что Санкт-Петербург компактный, а область большая и разрозненная. В Лодейном Поле или Кингисеппе трудно набрать полноценную команду одного возраста. Поэтому лучше развиваться через сборные, собирая ребят в одном месте. Это даст эффект при выступлении объединённой команды на межрегиональных соревнованиях.
— Ещё три-четыре года назад хоккей в нашем регионе был на задворках?
— Да, нас считали аутсайдерами. Но за последние годы благодаря усилиям губернатора Александра Дрозденко, вице-губернатора Дениса Седова, председателя областной федерации хоккея Валерия Покровского, многих других специалистов и энтузиастов произошёл большой сдвиг. Хоккей заиграл другими красками.
Особо отмечу Дениса Станиславовича Седова (у него, кстати, сын играет в хоккей). Он стал двигателем создания команды правительства региона и появления молодёжной команды «Ленинградец».
Роман Ротенберг оценил способности наших юных хоккеистов, качество ледовой арены и возможность объединить наш потенциал со своим проектом. Сейчас идёт анализ: команда Ротенберга и специалисты Федерации хоккея Ленинградской области ездили по площадкам — Лодейное Поле, Волхов, Кингисепп, Выборг. Смотрели детей, тренеров, инфраструктуру. Готовится общая концепция Академии и предпроектные предложения.
— Мастер-класс Романа Ротенберга в присутствии Александра Дрозденко проходил в Центре спорта во Всеволожске. Значит ли это, что Центр меняет функцию и там теперь будет Академия?
— Нет, вопрос так не ставился. Центр спорта во Всеволожске остаётся с прежними задачами. Его выбрали для мастер-класса, чтобы показать Роману Борисовичу наши возможности. И это было удобно для всех районов — дети приехали и из Лодейного Поля, и из Кингисеппа. Важно, чтобы и дети, и родители были максимально вовлечены и участвовали в мастер-классах.
— «Красная машина» — это не только бренд, но и площадка для старта юных дарований в большой хоккей?
— Конечно. «Красная машина» ещё в 1972 году показала свою силу и значимость. Этот бренд из советского времени органично лёг в основу того, чем живёт сборная России сегодня. Есть имя — и оно помогает сделать то, о чём мы мечтали: создать Академию в нашем регионе.
— И название будет «Красная машина — Ленинградец»?
— Да. «Ленинградец» — это мы. Есть решение Александра Юрьевича: всё, что может быть на хорошем уровне, должно продвигать регион под этим брендом. Особенно в спорте.
— Вернёмся к площадкам: будут новые или используете существующие?
— Наша областная молодёжная команда «Ленинградец» будет базироваться в Выборге. Губернатор поставил задачу не сосредоточивать всё в одном центре, а поддержать разные локации. В регионе есть детские команды, которые уже сформировались, имеют базу и играют в турнирах. Лодейное Поле, Волхов, Кингисепп станут площадками для юных хоккеистов определённого возраста. Будут сборные для детей 2010–2011, 2012–2014 года рождения.
В концепции Академии предусмотрены места для проживания и получения образования, но говорить об открытии интернатов пока рано.
Что касается новых сооружений: мы проектируем ледовую арену в Сертолово за счёт областного бюджета. Есть планы построить арену на территории учебно-тренировочного центра в Кавголово (объект Министерства спорта на территории Ленобласти). Арена прошла госэкспертизу.
— Таланты должны развиваться, но в Академию отберут немногих. Что «Красная машина» даёт для развития детского спорта в регионе в целом?
— Мы создадим сильную конкуренцию Санкт-Петербургу. Когда эта «машина» заведётся, Ленинградская область может стать центром притяжения для всего Северо-Запада. Молодёжная команда в регионе уже есть, сотни талантливых детей занимаются в существующих секциях. Для юных хоккеистов открывается дверь в большой спорт.
Открытие Академии полностью соответствует задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни» государственной программы «Спорт России», направленного на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, а также поручениям Президента по развитию детско-юношеского спорта в стране.
Алексей Степанов
фото: пресс-служба правительства Ленинградской области