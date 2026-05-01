После встречи Роман Ротенберг провёл мастер-класс для юных хоккеистов сборной Ленинградской области 2013 и 2014 года рождения.

— Приятно видеть, что в моей родной Ленинградской области появляется такая современная инфраструктура. Благодарю Александра Юрьевича Дрозденко за внимание к хоккею и его развитие в регионе. При таком отношении и поддержке появляются новые арены, возможности и новое поколение сильных игроков, — ​отметил Ротенберг.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров — ​о создании Академии «Красная машина — ​Ленинградец», развитии детского хоккея и новых ледовых аренах в районах.

— В чём принципиальное отличие Академии хоккея от обычной спортивной школы?

— Академия — ​это высшая точка сборки. Если университет даёт серьёзное образование, то академия — ​максимально масштабные знания, навыки и возможности. Хоккей в Ленинградской области сегодня очень популярен — ​не меньше, чем футбол. Каждому родителю хочется видеть своего ребёнка успешным.

Инфраструктура для занятий спортом активно развивается в соответствии с поручениями Президента России. В Послании Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин поставил задачу строить в регионах не менее 350 спортивных комплексов ежегодно.

В районах Ленинградской области открываются новые ледовые арены: два года назад построили арену в Волхове, работает замечательный комплекс в Рощино. В Гатчине завершается строительство ледового дворца — ​уже формируем группы. В Сосновом Бору скоро начнётся реализация уникального по архитектурным решениям ледового дворца.

— В чём главная проблема детского хоккея в нашей области?

— Сложность в том, что Санкт-Петербург компактный, а область большая и разрозненная. В Лодейном Поле или Кингисеппе трудно набрать полноценную команду одного возраста. Поэтому лучше развиваться через сборные, собирая ребят в одном месте. Это даст эффект при выступлении объединённой команды на межрегио­нальных соревнованиях.

— Ещё три-четыре года назад хоккей в нашем регионе был на задворках?

— Да, нас считали аутсайдерами. Но за последние годы благодаря усилиям губернатора Александра Дрозденко, вице-губернатора Дениса Седова, председателя областной федерации хоккея Валерия Покровского, многих других специалистов и энтузиастов произошёл большой сдвиг. Хоккей заиграл другими красками.

Особо отмечу Дениса Станиславовича Седова (у него, кстати, сын играет в хоккей). Он стал двигателем создания коман­ды правительства региона и появления молодёжной коман­ды «Ленинградец».

Роман Ротенберг оценил способности наших юных хоккеистов, качество ледовой арены и возможность объединить наш потенциал со своим проектом. Сейчас идёт анализ: команда Ротенберга и специалисты Федерации хоккея Ленинградской области ездили по площадкам — ​Лодейное Поле, Волхов, Кингисепп, Выборг. Смотрели детей, тренеров, инфраструктуру. Готовится общая концепция Академии и предпроектные предложения.

— Мастер-класс Романа Ротенберга в присутствии Александра Дрозденко проходил в Центре спорта во Всеволожске. Значит ли это, что Центр меняет функцию и там теперь будет Академия?

— Нет, вопрос так не ставился. Центр спорта во Всеволожске остаётся с прежними задачами. Его выбрали для мастер-класса, чтобы показать Роману Борисовичу наши возможности. И это было удобно для всех районов — ​дети приехали и из Лодейного Поля, и из Кингисеппа. Важно, чтобы и дети, и родители были максимально вовлечены и участвовали в мастер-классах.

— «Красная машина» — ​это не только бренд, но и площадка для старта юных дарований в большой хоккей?

— Конечно. «Красная машина» ещё в 1972 году показала свою силу и значимость. Этот бренд из советского времени органично лёг в основу того, чем живёт сборная России сегодня. Есть имя — ​и оно помогает сделать то, о чём мы мечтали: создать Академию в нашем регионе.

— И название будет «Красная машина — ​Ленинградец»?

— Да. «Ленинградец» — ​это мы. Есть решение Александра Юрьевича: всё, что может быть на хорошем уровне, должно продвигать регион под этим брендом. Особенно в спорте.

— Вернёмся к площадкам: будут новые или используете существующие?

— Наша областная молодёжная команда «Ленинградец» будет базироваться в Выборге. Губернатор поставил задачу не сосредоточивать всё в одном центре, а поддержать разные локации. В регионе есть детские команды, которые уже сформировались, имеют базу и играют в турнирах. Лодейное Поле, Волхов, Кингисепп станут площадками для юных хоккеистов определённого возраста. Будут сборные для детей 2010–2011, 2012–2014 года рождения.

В концепции Академии предусмотрены места для проживания и получения образования, но говорить об открытии интернатов пока рано.

Что касается новых сооружений: мы проектируем ледовую арену в Сертолово за счёт областного бюджета. Есть планы построить арену на территории учебно-тренировочного центра в Кавголово (объект Министерства спорта на территории Лен­области). Арена прошла госэкспертизу.

— Таланты должны развиваться, но в Академию отберут немногих. Что «Красная машина» даёт для развития детского спорта в регионе в целом?

— Мы создадим сильную конкуренцию Санкт-Петербургу. Когда эта «машина» заведётся, Ленинградская область может стать центром притяжения для всего Северо-Запада. Молодёжная команда в регионе уже есть, сотни талантливых детей занимаются в существующих секциях. Для юных хоккеистов открывается дверь в большой спорт.

Открытие Академии полностью соответствует задачам федерального проекта «Спорт — ​норма жизни» государственной программы «Спорт России», направленного на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, а также поручениям Президента по развитию детско-юношеского спорта в стране.

