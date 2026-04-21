В Гатчине СИМ по правилам
На территории Гатчинского округа действуют правила использования средств индивидуальной мобильности - 6 апреля издано соответствующее постановление.
Сегодня совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское» с 12 локаций было эвакуировано 44 самоката, собственников которых установить не удалось.
Зоны, где запрещено использовать и оставлять СИМ:
- ул. Соборная (от пр. 25 Октября до ул. Карла Маркса).
- ул. Радищева (сквер «Юность», ограниченный улицами Радищева, Карла Маркса, Госпитальный пер.).
- ул. Гагарина (пешеходная часть от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого).
- ул. Госпитальный пер. (скверы, ограниченные пр. 25 Октября, Госпитальным пер., ул. Радищева).
- ул. Рощинская (сквер «47 Регион»).
- ул. Красная, д. 5 (вблизи здания УМВД России «Гатчинское»).
Где нельзя размещать СИМ:
- на проезжей части и велодорожках;
- на тротуарах шириной менее 3 метров;
- ближе 1 метра от края проезжей части;
- возле остановок общественного транспорта (в радиусе 5 метров);
- перед входами в социально значимые объекты (в радиусе 10 метров);
- на газонах, детских и спортивных площадках, мостах и т. д.
СИМ, используемые без правил (оставленные вне мест организованной стоянки и мешающие механизированной уборке территории) будут вывозиться силами МБУ «УБДХ» на спецстоянку. Оттуда собственник сможет их забрать только с правоустанавливающими документами.
Разумное использование самокатов, взаимоуважение и ответственный подход компаний, предоставляющих СИМ в аренду - залог порядка. Работа будет продолжена.
Пресс-служба администрации Гатчинского округа