В Гатчине СИМ по правилам

Сегодня совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское» с 12 локаций было эвакуировано 44 самоката, собственников которых установить не удалось.

Зоны, где запрещено использовать и оставлять СИМ:

- ул. Соборная (от пр. 25 Октября до ул. Карла Маркса).

- ул. Радищева (сквер «Юность», ограниченный улицами Радищева, Карла Маркса, Госпитальный пер.).

- ул. Гагарина (пешеходная часть от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого).

- ул. Госпитальный пер. (скверы, ограниченные пр. 25 Октября, Госпитальным пер., ул. Радищева).

- ул. Рощинская (сквер «47 Регион»).

- ул. Красная, д. 5 (вблизи здания УМВД России «Гатчинское»).

Где нельзя размещать СИМ:

- на проезжей части и велодорожках;

- на тротуарах шириной менее 3 метров;

- ближе 1 метра от края проезжей части;

- возле остановок общественного транспорта (в радиусе 5 метров);

- перед входами в социально значимые объекты (в радиусе 10 метров);

- на газонах, детских и спортивных площадках, мостах и т. д.

СИМ, используемые без правил (оставленные вне мест организованной стоянки и мешающие механизированной уборке территории) будут вывозиться силами МБУ «УБДХ» на спецстоянку. Оттуда собственник сможет их забрать только с правоустанавливающими документами.

Разумное использование самокатов, взаимоуважение и ответственный подход компаний, предоставляющих СИМ в аренду - залог порядка. Работа будет продолжена.

Пресс-служба администрации Гатчинского округа