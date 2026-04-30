Александр Плаксин: «Я нашёл своё призвание»

Директор ООО «ЖКХ г. Гатчины» Максим Михайлович Поздняк заинтересован, чтобы кадры оставались в Гатчине и приходили работать в сферу коммунального хозяйства. Очередной договор о прохождении практики с Гатчинским государственным университетом заключен им 31 октября 2025 года. На предприятии во время практики ребята могут попробовать себя в деле, получить советы персонального куратора-наставника и освоить азы профессии.

Заместитель директора по общим вопросам ООО «ЖКХ г. Гатчины» Светлана Тимофеевна Терентьева показывает увесистую папку документов. В ней – отчеты о прохождении практики студентами. Предприятие тесно сотрудничает с колледжами и вузами Гатчины и Санкт-Петербурга с 2013 года. Здесь проходят практику будущие бухгалтеры, юристы, маляры, техники.

Ответственных кураторов на предприятии много. Так, например, начальник службы «Аэродром-Мариенбург» Елена Николаевна Михеева принимает студентов ежегодно. И что отрадно: получив профессиональное образование, молодые люди возвращаются. Один из них – Александр Сергеевич Плаксин. В 2013 году пришел на практику маляром, потом по второй специальности – как техник. Получил хорошие оценки и хорошую характеристику. Как отмечают кураторы, юноша был очень заинтересован в практической подготовке. Успешно сдал экзамен, отслужил в армии и 2016 году стал техником ООО «ЖКХ г. Гатчины». С тех пор это его единственное место работы.

Сейчас Александр Сергеевич Плаксин уже уважаемый специалист. Он правая рука Елены Николаевны, весь микрорайон Мариенбург полностью на нем.

Чем гордится и о чем мечтает техник ЖЭУ с пушкинским именем Александр Сергеевич?

- Александр Сергеевич, давно ли вы в Гатчине?

- Всю жизнь. «Где родился – там и пригодился» – это про меня. Окончил школу № 2 в микрорайоне Аэродром – там, где я живу. После девятого класса поступил на технологический факультет

ГИЭФПТ (сейчас это Гатчинский государственный университет). Получил диплом и пошел служить в армию. Вернулся и устроился на работу по своей профессии – техником. Живу и работаю рядом. Хожу на работу пешком. Участок вижу своими глазами.

С людьми общаюсь. Меня все знают, я всех знаю.

- Как вы оказались в сфере ЖКХ? Кто вам задал такой профессиональный вектор?

- Всё очень просто. На четвертом курсе был направлен на практику на предприятие «ЖКХ г. Гатчины». Меня определили в ЖЭУ «Аэродром-Мариенбург», сфокусировав внимание на микрорайоне Мариенбург, чтобы я посмотрел и понял, что да как. На тот период времени это был непростой участок. Но у меня были очень хорошие кураторы. Техником в Мариенбурге работала Любовь Гавриловна Стахова – женщина советской закалки. Она научила меня очень многому из того, что я знаю сейчас, где и как работать с жильцами, как себя вести.

Мне работа понравилась. Поэтому после армии я сразу пришел сюда снова. Так как за время прохождения практики зарекомендовал себя хорошо, меня с удовольствием взяли.

Я официально трудоустроился в апреле 2016 года. Прошло десять лет.

- Мы всегда стоим на пороге выбора. Почему в школе вы приняли решение пойти учиться на технологический факультет? Кто или что помогло принять такое решение?

- Сложно сказать. Выбор профессий перед нами, выпускниками 9-го класса, был большой. Можно было, например, пойти учиться на станочника. Дома мне предоставили полную свободу выбора.

По сути, в моем случае техник – это случайность. Наверное, просто душа больше лежала к строительным профессиям. На втором курсе я изучал профессию маляра-штукатура. Эти знания очень пригодились, когда я стал работать техником.

Сейчас нам постоянно помогают повышать уровень квалификации и осваивать новые профессии. Непосредственно на рабочем месте действует институт наставничества. Кроме того, наших сотрудников направляют на обучение в Гатчинский государственный университет или учебный комбинат.

Недавно я получил еще одну профессию и стал работать слесарем-сантехником четвертого разряда по совместительству.

- Что вам интереснее – руками работать или людьми руководить?

- Я всё-таки техник, не самое высокое звено – промежуточный человек между жильцами и начальством. По сути, можно сказать, я как персонаж фильма «Труффальдино из Бергамо». Надо уметь одновременно найти подход к жильцам и выполнить задачу руководства.

У нас предприятие большое. Планирование работ начинается непосредственно с работы техника. Техник осматривает внешний контур здания, лестничные клетки, фиксирует дефекты, прикрепляет фотографии и представляет дорожную карту начальнику ЖЭУ. Тот докладывает в управление, где происходит планирование и принятие решений.

- Вам доверили непростой микрорайон. Какие произошли изменения за десять лет, что вы работаете здесь?

- Ситуация изменилась в лучшую сторону. Стали чаще выполняться капремонты домов. Активно ведутся ремонты лестничных клеток. Мариенбург преображается.

- Вы пришли в профессию не ради «золотых гор». За что вы любите свое дело?

- Работая здесь, я понял, что нашел свое призвание. Мариенбург – тихий, спокойный участок. Меня люди знают, я знаю людей, знаю их требования, нашел подход к ним. Это помогает в работе. А еще приятно нести добро, чувствовать себя полезным. Я получаю моральное удовлетворение. И для меня это важно.

Самое главное, чтобы люди жили в безопасности и комфорте. В этом нам очень сильно помогают сами жители микрорайона. Инициативная группа Мариенбурга, совет ветеранов активно занимаются вопросами благоустройства. Результат их работы – новый сквер, пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы, газоны – радуют всех.

- Александр Сергеевич, вы нацелены на карьерный рост? Расскажите о планах на будущее.

- Время покажет. А пока я чувствую себя на своем месте. Меня всё устраивает. Мне 31 год. На личном фронте пока, что называется, без перемен. Но цель создать семью есть. Коплю деньги на собственное жилье. Ипотека, на мой взгляд, это слишком дорого.

- Говорят ли вам спасибо?

- Да, конечно. Одни люди приходят и благодарят лично. Другие передают слова благодарности по телефону или обещают позвонить в управление. Оставляют отзывы на сайте, присылают благодарственные письма.

- С чем связаны моменты вашего рабочего счастья?

- Чтобы сделал – и «ура», на душе хорошо? Да, такое бывает. Будь это ремонт одного подъезда или капитальный ремонт всего дома – я счастлив, когда моя работа приносит результат. Раз в том, что люди будут жить в комфортных условиях, есть частичка моего труда, значит, это и моя маленькая победа.

- Спасибо вам за труд! И с наступающим Вас праздником – Днем Весны и Труда!

Беседовала Татьяна Можаева