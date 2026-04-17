Найти работу мечты на «Фестивале профессий»

На торжественном открытии ярмарки был представлен видеоряд об истории и профессиональной деятельности предприятий Гатчинского округа в рамках «Фестиваля профессий».

Ищущие работу воспользовались возможностью лично пообщаться с представителями кадровых служб ведущих предприятий и учреждений Гатчинского округа.

- Около двух десятков работодателей заявили более 600 вакансий. Как видим, сейчас наиболее востребованы рабочие специальности. В этот раз ярмарка проходит в стенах семейного МФЦ. Она подразумевает соответствующую обстановку - камерную, домашнюю. Настраивает на доверительный разговор. Это стало большим плюсом для ярмарки. Посетителей было много. Думаю, будем и дальше работать с семейным МФЦ и проводить такие мероприятия, - сказала заместитель директора Кадрового центра г. Гатчины Алла Полозова.

В этот день прошла церемония награждения школьников, участвовавших в акции «Малый город – город моей карьеры». Дети посещали три предприятия – «Галактика», «ОДК-Сервис» и «Курчатовский институт – ПИЯФ». Это было путешествие в мир профессий – экскурсия-квиз.

На ярмарке трудоустройства активно работали консультационные пункты. Участники ярмарки и представители работодателей стали участниками мастер-классов. Так, большим интересом пользовался мастер-класс «Моя творческая профессия» по изготовлению сувениров из мыла.

И всё это, для того чтобы больше узнать о современных профессиях, получить консультацию и найти работу мечты.

Татьяна Можаева