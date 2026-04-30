Гатчинские спортсмены – на фестивале «Подводный мир»
В Саранске, во Дворце водных видов спорта, 25–26 апреля прошли республиканские соревнования по подводному спорту в рамках Международного детского фестиваля «Подводный мир».
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Мордовии и Татарстана, Московской, Ленинградской, Тульской и Нижегородской областей, а также из Ульяновска и Самары.
Гатчинский округ представляли воспитанники спортивной школы «Юность»: Виктор Русяев, Сергей Афанасьев, Степан Широкий, Александр Чокорта, Семен Леонченко, Полина Клопова, Виктория Ракочая, Таисия Игнатьева, Светлана Ревенкова, Кристина Марьяшина и Валерия Годовикова. Ребята боролись в двух дисциплинах подводного спорта: плавание в классических ластах и акватлон (борьба в ластах).
Поздравляем с выполнением III спортивного разряда на дистанции 50 м классические ласты Валерию Годовикову, Кристину Марьяшину и Светлану Ревенкову. С выполнением II спортивного разряда на дистанции
100 м классические ласты поздравляем Полину Клопову и Викторию Ракочую.
В акватлоне поднялись на пьедестал: на первое место – Степан Широкий и Валерия Годовикова, на второе место – Полина Клопова и Светлана Ревенкова, на третье место – Кристина Марьяшина.
Команда спортивной школы «Юность» заняла 3 общекомандное место в акватлоне.