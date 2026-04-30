В Коммунаре сотрудники Росгвардии и полиции по «горячим» следам задержали подозреваемого

Вечером в правоохранительные органы поступила информация о конфликте, произошедшем в одной из квартир дома на Гатчинской улице в Коммунаре. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, которые обнаружили в помещении находившегося в сознании мужчину с ножевым ранением в области груди.

Раненый 39-летний гражданин сообщил, что удар ножом ему нанес знакомый, который после произошедшего конфликта скрылся с места происшествия. Росгвардейцы и полицейский установили, что злоумышленник проживает в одном из соседних домов и, передав пострадавшего прибывшей бригаде скорой помощи, направились туда.

Впоследствии наряд вневедомственной охраны Росгвардии совместно с оперуполномоченным полиции в одной из квартир соседнего жилого дома задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. В помещении также был обнаружен и изъят нож со следами бурого цвета.

Задержанного, ранее привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, в наручниках доставили в 104 отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Материалы предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.