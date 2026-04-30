В Ленинградской области дан старт «Вахте Памяти – 2026»

У мемориала собрались представители поисковых отрядов и патриотических клубов, уполномоченные по правам человека Псковской и Ленинградской областей, кадеты и руководство СУ СК России по Ленинградской области, жители Ленинградской области — все те, для кого память о защитниках Отечества является личной миссией. Почётными гостями мероприятия стали: Владимир Цой, вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия, поприветствовал поисковиков от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и правительства Ленинградской области: «Мы с вами в очередной раз открываем Вахту Памяти на Ленинградской земле. Это стало уже таким всероссийским событием — всегда важным, важным и с точки зрения символизма. Действительно, начинается весна, и поисковики со всех концов нашей страны, да и не только нашей страны, приезжают сюда, на Ленинградскую землю, чтобы начать свою вахту — вахту по восстановлению памяти. Я очень благодарен всем организаторам, всем участникам, которые сегодня сюда приехали и которые в течение тёплого сезона будут ещё работать в Ленинградской области. Мы с вами собрались, чтобы отдать долг памяти нашим предкам, тем, благодаря кому мы живы. Открытие сезона будет продолжаться, и так будет, пока последний солдат не будет найден и не будет захоронен».

Ольга Занко, зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, отметила: «Сегодня мы открыли областную Вахту Памяти. Для кого-то это долг и высокая ответственность, для кого-то — надежда, что близкие, пропавшие без вести, смогут вернуться назад, в родную семью. Я хочу поблагодарить поисковиков Ленинградской области за искренний, настоящий патриотизм. И речь не только о той благородной миссии, той поисковой деятельности, которой вы себя посвящаете. Речь ещё и о том, что многие поисковики сегодня взяли оружие и добровольцами ушли в зону СВО защищать нашу страну. Отдельное спасибо за нашу совместную работу по увековечению памяти жертв геноцида советского народа. Именно благодаря инициативам поисковиков Ленинградской области и Комитета по молодёжной политике мы разработали и приняли пакет федеральных законов в этой сфере. Он заложил прочную правовую основу, чтобы память о каждом пострадавшем была увековечена навсегда».

Михаил Соколов, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области, обратился к участникам: «Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием Вахты Памяти 2026 года! Вы продолжаете то ратное дело по сохранению памяти о воинах, погибших при защите Отечества, по сохранению нашей истории. Несмотря на то, что многие из вас приезжают из других регионов, уже на протяжении нескольких лет вы действительно сформировали большую ленинградскую поисковую семью, сформировали свои традиции и благодаря этому продолжаете идти вперёд, сохраняя память о наших воинах. Очень радостно сегодня видеть много молодых ребят, подростков. Много работы уже сделано за 30 лет, но ещё не меньше предстоит сделать. Очень важно, что вы передаёте свои традиции и свой опыт подрастающему поколению. Успехов вам в полевом сезоне 2026 года!»

Участники почтили память павших минутой молчания, возложили венки и живые цветы к братскому захоронению.

Ежегодно на территории Ленинградской области в поисковой работе участвуют отряды из более чем 20 регионов Российской Федерации. В 2025 году комитетом по молодёжной политике Ленинградской области проведено 48 церемоний захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковой работы, преданы земле 2 684 защитника Ленинграда, установлены имена 301 из них.

В 2024 году постановлением губернатора Ленинградской области была учреждена награда Ленинградской области — знак отличия Ленинградской области «За заслуги в поисковой работе». Сегодня вручены первые 5 наград лучшим поисковикам, проявившим себя в деле сохранения исторической памяти. Кроме этого, поисковикам торжественно вручены благодарности комитета по молодёжной политике Ленинградской области и знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации.

«Вахта Памяти – 2026» в Ленинградской области открыта. Организаторы благодарят всех, кто нашёл время прибыть на церемонию и личным участием подтвердил: «Память жива, пока её хранят».