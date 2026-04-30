Прививка – лучшая защита от клещевого энцефалита

Вся территория Ленинградской области, включая Гатчинский округ, признана эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. В Гатчинском округе в этом году уже зарегистрировано порядка 60 случаев присасывания клещей, из них 17 – у детей. Лабораторные исследования показали, что 4 из 12 проверенных клещей – переносчики клещевого боррелиоза.

Как действовать при укусе клеща

Специалисты гатчинского отдела Рос-потребнадзора рекомендуют: если, несмотря на меры предосторожности, клещ всё-таки присосался, важно как можно быстрее его удалить. Это можно сделать самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления («клещедера»), захватив клеща перпендикулярно коже и аккуратно выкручивая против часовой стрелки. Если инструментов под рукой нет, можно воспользоваться ниткой или салфеткой, но ни в коем случае не трогать клеща голыми руками.

После удаления место укуса следует обработать дезинфицирующим средством (спирт, йод, перекись водорода), а руки тщательно вымыть. Самого клеща необходимо поместить в герметичную емкость и сдать на анализ в микробиологическую лабораторию.

В Гатчине клещей принимают в филиале Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: ул. Карла Маркса, д. 44-а, тел. 8(81371)98-677. Также сдать клеща на анализ можно и в коммерческих медицинских центрах.

По программе государственных гарантий бесплатно делается анализ только на клещевой вирусный энцефалит. Развернутый анализ, включающий боррелиоз, можно сделать платно.

Однако, как отмечают медики, даже если клещ оказался зараженным энцефалитом или боррелиозом, это не означает, что укушенный человек в обязательном порядке должен инфицироваться. Всё зависит от иммунитета пациента и длительности присасывания клеща. В течение месяца после укуса рекомендуется следить за самочувствием. При появлении температуры, зуда или увеличивающегося красного пятна на месте укуса следует немедленно обратиться к врачу.

Обработка территорий

Для снижения риска заражения в Гатчинском округе ежегодно проводятся противоклещевые обработки. В первую очередь обрабатываются парки, скверы, кладбища, территории медицинских и оздоровительных организаций и места массового отдыха. Акарицидной обработке подвергаются и дворцовые парки Гатчины.

При необходимости можно заказать платную противоклещевую обработку частной территории, обратившись в тот же филиал Центра гигиены и эпидемиологии.

Прививаться никогда не поздно

Сезон клещей начался, но защититься никогда не поздно: можно пройти курс вакцинации по ускоренной схеме. Как рассказал заместитель главного врача Гатчинской КМБ по эпидемиологической работе Антон Каширин, если начать вакцинацию сегодня, через месяц выработается иммунитет, и к лету уже можно будет ходить по лесам.

Если сейчас пройти курс вакцинации, в следующем году – через 9–12 месяцев – нужно будет сделать однократную ревакцинацию и потом повторять прививку раз в три года. Вакцина от клещевого энцефалита в подразделениях Гатчинской КМБ есть в достаточном количестве, допуск

к прививке дает участковый терапевт

после осмотра.

Андрей Соколов