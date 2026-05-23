Танцевальная дорога к долголетию

Студия в гатчинской Школе третьего возраста, где проходят репетиции «Людмилы», кажется раза в два больше из-за зеркал во всю стену. Сегодня здесь идет репетиция «Морского танца». Видеть в движении собравшихся людей – сплошное удовольствие: такие они подтянутые, красивые, с горящими глазами и улыбками на лице!

О том, чем занимаются участники этого коллектива и что значит для них танец, мы поговорили с бессменным руководителем танцевальной студии «Людмила» Людмилой Петровной Семеновой.

Энциклопедия танца

Танцевальная студия в гатчинской Школе третьего возраста открылась в 2012 году.

- Тогда «серебряное» движение только набирало силу, начинали проходить первые фестивали для сообществ зрелого возраста, – говорит Людмила Семенова. – Нам надо было представить какой-то яркий номер. Так появился наш первый танец «Барыня». А потом пошло-поехало!

Ежегодно студия «Людмила» разучивает несколько самых разных танцев. Репертуар был и остается огромным: русские танцы (кадриль, хоровод, «Барыня»), испанские, белорусские, еврейские, так называемые социальные танцы: чарльстон, танго, румба. Уже стал легендой эффектный танец с платками, покоривший многие фестивали университетов третьего возраста.

Последние несколько лет в студии увлеченно разучивают ингерманландские танцы: карельские, финские, вепсские.

- Это очень интересные и необычные танцы, – говорит Людмила Петровна. – К ним мы подходим очень серьезно. Так, например, вепсский танец мы осваивали три года. Мне помогал в этом муж, тоже хореограф. Мы проделали большую работу: съездили в Подпорожский район, в музей вепсской культуры, посетили их ежегодный праздник, поучились у местного хореографа. Конечно же, сшили костюмы, учитывая все особенности традиционной вепсской одежды.

Своим танцорам Людмила Семенова преподает то, что прекрасно знает и умеет сама. Интересно, что по образованию она не хореограф, а.… географ. Многие годы Людмила Петровна преподавала географию в школе, работала в начальных классах. Свою педагогическую деятельность начинала в Кировской области, а продолжила в Республике Коми.

- Я очень любила танцевать, – вспоминает Людмила Семенова. – Танцевала еще в детском саду и в школе, участвовала в самодеятельности. Несколько лет серьезно занималась в коллективе народного танца в Коми. Это мне очень много дало. Коллектив был сильный: мы ездили с выступлениями по всей стране.

Большинство танцев в студии полностью поставлены Людмилой Семеновой. В процессе подготовки она изучает опыт серьезных танцевальных коллективов, таких, например, как «Березка». Своим танцорам планку задает высокую, выбирая для постановки сложные и интересные фигуры.

Каждый год танцевальный коллектив «Людмила» отправляется в большое путешествие – в Москву, Вологду, Владимир, Казань, на Байкал или Кавказ. Такие поездки не только доставляют огромное удовольствие. Каждый раз участники коллектива привозят из них новые танцы. И эти танцы не просто разучивают в студии: танцоры «Людмилы» постоянно выступают на фестивалях творчества людей элегантного возраста, неизменно занимая там призовые места.

- В следующем году нашему коллективу исполнится 15 лет. К этой дате будем готовить большую программу, – говорит Людмила Семенова. – Десятилетие студии мы отмечали в киноцентре «Победа», представив зрителям часовой концерт. Зал был полон, не было ни одного свободного места!

Одна большая танцевальная семья

Коллектив тяжело пережил время пандемии, но танцоры продолжали заниматься дома: Людмила Петровна записывала и выкладывала в Интернет видео с обязательной разминкой и танцами. Треть участников коллектива тогда ушла, но пришли новые люди.

Сейчас студия «Людмила» снова большой полноценный коллектив, в котором около двадцати действующих танцоров. Каждый при необходимости может заменить другого в танце.

- Танцевальный коллектив у нас замечательный, – говорит Людмила Петровна. – Это одна большая семья, в которой все заботятся, беспокоятся друг о друге. Они у меня очень самостоятельные: если я в отъезде или приболела, могу поручить вести занятия или готовить концерт своим девочкам. Они сами всё знают и лучше меня уже всё сделают. Я, конечно, строгая, но очень люблю их всех. Коллектив поддерживает, придает сил, лечит. Когда я начинала в Школе третьего возраста, мне было 60 лет. Сейчас уже 78. Конечно, тяжеловато. Но они очень внимательны ко мне, берегут. В прошлом году сломала ногу. Мы тогда начинали разучивать карельский танец по записи карельской собирательницы. И мои девочки не смогли усидеть дома. Они доработали этот танец сами, по видеозаписи, сделанной студентами областного колледжа культуры и искусств.

Занятия в студии «Людмила» проходят трижды в неделю, по нескольку часов подряд. Перед концертами обязательно добавляются репетиции. Каждый участник может выбирать себе танцы по душе, концентрируясь на них. За одно занятие отрабатываются, как правило, сразу несколько танцев.

- Конечно, мы продолжаем развиваться, потихоньку поднимаем планку, – говорит Людмила Семенова. – Без саморазвития – никуда! Я часто бываю на профильных семинарах в Санкт-Петербурге. Но замечу, что развитие студии зависит не только от меня или танцоров. К сожалению, в Гатчине нас почему-то нечасто приглашают выступать. Но мы выезжаем в Санкт-Петербург, где нас всегда очень ждут. Развитие студии зависит и от материальной поддержки коллектива. Увы, мы поддерживаем себя практически сами. Приходится изыскивать какие-то минимальные средства, чтобы, например, сделать костюмы. А шьем мы их сами!

«Не могу жить без танца!»

- Начиная еще с самого первого состава в Школе третьего возраста, я задавала женщинам вопрос, почему они пришли

в танец, - рассказывает Людмила Семенова. – Почти никто из них раньше не танцевал. Все отвечали, что хотели заниматься этим с детства, но не было такой возможности. А на пенсии появилась свобода, и женщины начали воплощать свою детскую мечту. Думаю, благодаря этому мы не стареем. Нам ведь никто никогда не дает столько лет, сколько на самом деле. Все мои танцоры – девочки и мальчики, потому что их подпитывает положительная энергия движения, общение друг с другом.

Все, кто танцует в студии, имеют природную предрасположенность к танцу – чувство ритма, музыки и поэтому довольно быстро учатся. Другие просто не остаются – не получается включиться.

Ирина Борисовна Каторгина занимается танцами второй год. Она одна из самых молодых участниц коллектива: ей нет еще и шестидесяти.

- Раньше я танцами не занималась. Пришла попробовать и попала как раз на разучивание очень красивого танца «Хоровод», – рассказывает она. – Подумала сначала – это просто, но оказалось – нет! Для меня стало открытием, насколько это сложный танец. Не всё получалось, конечно, да и сейчас не сразу всё получается. Но эта танцевальная атмосфера, музыка и движение так поднимают настроение! К тому же мы разучиваем непростые танцы, а в нашем возрасте это приносит огромную пользу, ведь танец – это движения на координацию, их запоминание, серьезная умственная нагрузка. Коллектив у нас великолепный! Всегда поддержат, помогут, подскажут. Отдельное спасибо Людмиле Петровне, которая для нас просто вторая мама. Ходить на танцы – это всегда праздник! Что бы там ни было в жизни, приходишь сюда, и всё – ты другой человек...

Пока всего полгода ходит в студию 70-летняя Татьяна Алексеевна Пустовит.

- Я рада, что влилась в этот коллектив, – говорит она. – Танцы – это моя мечта с детства. Уже спустя месяц после начала занятий Людмила Петровна не побоялась, выпустила нас на сцену на новогоднем огоньке. Каждый танец – это очень непросто. Приходится работать дома, отрабатывая каждое движение по видеозаписи. Но без танца уже не могу: он дает такой заряд оптимизма, такую радость!

Слово мужчинам

В этот день в студии «Людмила» блистали двое мужчин. Подтянутый, очень живой, с четкими пружинистыми движениями, Юрий Цветков считается опытным танцором. Юрию Николаевичу 80 лет. Он работающий пенсионер, инженер по профессии.

- Я пришел в Школу третьего возраста в 2021 году, – рассказывает Юрий Цветков. – Занимался танцами и раньше, и вот, по прошествии лет, решил продолжить. Мне здесь понравилось, потому что Людмила Петровна детально показывает, что и как надо делать. Мы изучаем эти движения в студии, а потом закрепляем дома, по видеозаписям. Стараемся и себя показать, и посмотреть на тех, кто делает это лучше нас. Вот и получается, что мы постоянно в учебе, учимся в том числе и друг у друга.

А еще Юрий Николаевич ходит на танцы в киноцентр «Победа» вместе со своей партнершей, где они помогают осваивать танцы другим танцорам. Также эту красивую пару можно часто видеть танцующей на городских площадках – например, под звуки эстрадно-духового оркестра на улице Соборной.

- Занятия танцами придают уверенности и оптимизма, – говорит Юрий Николаевич. – Жизни надо радоваться. Жить надо здесь и сейчас: каждый момент неповторим, его уже не вернуть. Надо любить саму жизнь и стараться дарить тепло и радость друг другу...

Андрею Николаевичу 67 лет. В гатчинскую Школу третьего возраста ходила его мама, и она же посоветовала ему прийти сюда, когда он вышел на пенсию.

- Я давно уже мечтал заняться танцами, – говорит он. – Детям обоим дал образование. Жена, к сожалению, ушла из жизни несколько лет назад. Пришел в танцевальную студию два месяца назад, но Людмила Петровна говорит, что у меня хорошо получается. Мне нравится заниматься здесь.

Не бойтесь танцевать!

Танец – это не только про жизнь, здоровье и общение, но и про поддержку других людей. Танцоры студии «Людмила» – одни из самых активных волонтеров Школы третьего возраста. Они организовывают концерты в социальных учреждениях Гатчинского округа и Ленинградской области, проводя также мастер-классы для всех желающих.

- Не бойтесь танцевать, пробуйте, – советует Людмила Семенова. – Запишитесь в танцевальную студию или на занятия ритмикой под музыку. Или просто включайте музыку и танцуйте дома. Никогда не поздно начинать,

а польза от танцев огромная!

Юлия Лысанюк

Танцы – лучший выбор после 60

Как считает доктор медицинских наук, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета Ирина Стражеско, танцы в пожилом возрасте – это про устойчивость, ясность ума, радость движения и сохранение себя в активной жизни.

Танцы нередко называют одной из лучших форм активности в пожилом возрасте не потому, что они лучше любой гимнастики, а потому, что в них очень удачно сочетаются сразу несколько принципиально важных компонентов. Среди них – аэробная нагрузка, работа на равновесие, координацию, память движений, внимание, эмоциональное вовлечение и социальный контакт. Танцевальные программы у людей старшего возраста улучшают подвижность, выносливость, баланс, мышечную функцию и когнитивные показатели.

Занятия танцами помогают избежать падений

В танцевальных программах у пожилых людей отмечаются улучшения в балансе, мышечной выносливости и мобильности. По сути, это сложная тренировка равновесия в движении, а именно потеря баланса во время стояния и ходьбы лежит в основе большинства падений у пожилых. При этом танцы работают с этой системой очень естественно.

Средство против деменции

Танец уникален тем, что объединяет сразу несколько когнитивно значимых компонентов: движение, музыку, обучение, память последовательностей, внимание, ориентацию в пространстве и нередко взаимодействие с партнером. Для мозга это очень значимая комбинация.

Танцы влияют на сосуды и сердце

Танцы – это прежде всего аэробная нагрузка, хотя ее интенсивность может сильно отличаться в зависимости от стиля, техники и темпа. При регулярных занятиях они улучшают переносимость нагрузки, повышают общую двигательную активность, помогают контролировать массу тела и метаболические риски, а значит, благоприятно влияют и на сердечно-сосудистую систему.

Но здесь принципиально важно не впадать в крайности. Для пожилого человека танцы полезны тогда, когда нагрузка дозирована. Практически это означает простое правило: после 60 лет особенно ценны регулярность, постепенность и предсказуемость. Лучше два-три занятия в неделю по 40–60 минут, чем редкие, но избыточные нагрузки.

Польза для психоэмоциональной сферы

Изоляция, одиночество и утрата круга общения – мощные факторы ухудшения психического здоровья в старшем возрасте. Танцы объединяют движение, музыку, эмоциональное выражение и социальное взаимодействие. Для пожилого человека это означает не только физическую, но и социальную пользу: танец возвращает чувство ритма жизни, присутствия в теле, контакта с другими людьми.

Какие танцы лучше выбрать?

Один из самых удачных форматов для пожилых людей – бальные танцы. Они активно тренируют координацию, осанку, равновесие, работу ног и корпуса, а если есть партнер, еще и внимание, сенсомоторное согласование, пространственную ориентацию.

Отдельного внимания заслуживает аргентинское танго. Это не просто красивый танец, а очень сложная тренировка равновесия, осанки, походки, внимания и партнерского взаимодействия. Именно поэтому танго активно изучалось в нейрореабилитации, в том числе у пациентов с болезнью Паркинсона и другими нарушениями походки. Для пожилых людей танго интересно тем, что очень тонко тренирует контроль центра тяжести и уверенность в движении.

Народные танцы часто дают очень хороший функциональный эффект. Они хороши для социальной интеграции и настроения, но при высоком темпе и наличии подпрыгиваний требуют осторожности.

Восточные танцы сильнее включают корпус, таз, глубокие мышцы стабилизации, подвижность грудной клетки и координацию. Для части женщин старшего возраста это очень ценный формат, особенно если нужен мягкий акцент на гибкость, осанку и управление телом.

Советы тем, кто хочет танцевать для здоровья

Начинать нужно с оценки исходного состояния: артериального давления, переносимости нагрузки, устойчивости, состояния суставов, зрения, слуха, риска падений.

Второй принцип – выбирать самый подходящий для себя стиль. Если есть страх падения, лучше начать с бальных, адаптированных линейных или специальных программ для пожилых.

Третий принцип – обязательно разогреваться и не игнорировать обувь. У пожилых травмы часто возникают не из-за опасности танцев, а из-за плохой разминки, скользкой подошвы и переоценки своих возможностей.

Четвертый – заниматься регулярно. Для здоровья важнее систематичность, чем интенсивность.

И, наконец, пятый: танцы не отменяют силовую нагрузку. Танцы великолепны для координации, баланса, выносливости и когнитивной стимуляции, но после 60 лет желательно дополнять их упражнениями на мышечную силу, особенно для ног и корпуса. Именно сочетание движения, баланса и силы дает наилучший результат для профилактики падений, утраты независимости и хрупкости.

