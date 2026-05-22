Гатчина — в детском объективе

Как считает руководитель студии «Взгляд» Мария Смирнова, фотография является мощным инструментом для творческого самовыражения, развития эстетического вкуса, образного мышления и коммуникативных навыков у детей и подростков. Разработанная ею программа для школьников позволяет не только освоить техническую сторону фотографии, но и научиться видеть и передавать красоту окружающего мира, рассказывать истории через изображение.

Юные фотографы студии «Взгляд» - частые участники пленэров и прогулок по Гатчине и ее окрестностям. На выставке представлены как фотографии растений, выполненные в макросъемке, так и городские зарисовки в необычном ракурсе. Вместе с ребятами можно еще раз мысленно прогуляться по Гатчине, стараясь увидеть красоту и особую мысль в обычных вещах и ситуациях.