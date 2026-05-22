Гатчина — в детском объективе
В Гатчине в Павловском зале библиотеки им. А.И. Куприна можно познакомиться с работами юных фотографов из студии «Взгляд» центра «Созвездие» Гатчинского Дворца детского творчества.
Как считает руководитель студии «Взгляд» Мария Смирнова, фотография является мощным инструментом для творческого самовыражения, развития эстетического вкуса, образного мышления и коммуникативных навыков у детей и подростков. Разработанная ею программа для школьников позволяет не только освоить техническую сторону фотографии, но и научиться видеть и передавать красоту окружающего мира, рассказывать истории через изображение.
Юные фотографы студии «Взгляд» - частые участники пленэров и прогулок по Гатчине и ее окрестностям. На выставке представлены как фотографии растений, выполненные в макросъемке, так и городские зарисовки в необычном ракурсе. Вместе с ребятами можно еще раз мысленно прогуляться по Гатчине, стараясь увидеть красоту и особую мысль в обычных вещах и ситуациях.