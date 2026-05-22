Ленинградские школьники учились распознавать уловки телефонных мошенников

Подключиться к нему могли все образовательные организации региона. Урок провели эксперты комитета цифрового развития Ленинградской области и ПАО «Ростелеком».

Количество мошеннических схем постоянно растет, поэтому так важно научить школьников правильно реагировать на неожиданные запросы и тревожные звонки, критически оценивать ситуацию и не поддаваться на манипуляции, отметили в комитете цифрового развития.

Руководитель направления блока информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Олег Седов рассказал ребятам, что такое вишинг и чем телефонный разговор опаснее сообщения; о самых популярных сценариях мошеннических звонков (родственник в беде, срочная просьба о деньгах, звонок от службы, просьба назвать код или цифры и др.); какие методы социальной инженерии используют преступники (требование немедленных действий, давление на эмоции, игра на доверии).

Эксперт поделился основными правилами безопасности для защиты от телефонного мошенничества:

· Подключите к своему мобильному тарифу защиту от нежелательных звонков.

· При любом подозрительном звонке перезванивайте родителям.

· Никому и никогда не передавайте деньги или ценные вещи без разрешения родителей.

Посмотреть увлекательный ролик о подозрительных звонках можно на сайте проекта, а запись открытого урока – в госпаблике комитета. Проект «Цифровой ликбез» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.