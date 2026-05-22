Тигран Осипян из Гатчины – победитель Первенства мира

За победу боролись более 250 спортсменов. Воспитанник гатчинского клуба единоборств «Ярс» Тигран Осипян, выступавший в категории 16–17 лет, 80 кг, продемонстрировал отличную технику и бойцовский характер.

- Это был длинный путь. После многих поражений и побед я наконец добрался до вершины айсберга. Сделал это, несмотря на сомнения многих! Спасибо всем, кто поддерживал и верил искренне – вы часть моей победы! Отдельно хотел бы поблагодарить людей, которые внесли большой свой вклад в эту победу. Это Максим Золотцев, который помогал в серьезной подготовке. Это Денис Абрамов – тренер, который вывел меня на этот уровень с нуля. И это Гатчинский клуб единоборств «Ярс», – рассказал после победы Тигран Осипян.

Поздравляем спортсмена, родителей и тренеров с этой значимой победой. Клуб «Ярс» благодарит меценатов за помощь

в организации поездки.