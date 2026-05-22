Хотите ускорить капремонт? Соберите 96 % взносов

Планы на три года

Как рассказала первый заместитель управляющего Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области Екатерина Степанова, согласно трехлетнему краткосрочному плану капремонта на 2026–2028 годы, в Гатчинском округе запланировано выполнение 537 видов работ в 284 многоквартирных домах, в том числе 158 проектно-изыскательских работ и 379 строительно-монтажных.

В 2026 году в 82-х многоквартирных домах Гатчинского округа будет сделан ремонт крыш, фасадов, фундаментов, подвалов, техобслуживание лифтов. Уже выполнено 17 проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту общего имущества

в 13 домах, в процессе – 137 видов работ в 7 домах. В стадии проведения аукциона либо подготовки аукционной документации 14 видов работ в 10 многоквартирных домах.

В январе Гатчинский округ первым в Ленинградской области участвовал в пилотном проекте по замене внутренних инженерных систем газоснабжения. Работы выполнены в трех домах на ул. 7 Армии – 15, 19, 21. Срок выполнения составил три дня.

На 2027 год запланирован 181 вид работ в 106 домах.

В 2028 году планируется провести 188 видов работ в 107 многоквартирных домах, в том числе ремонт 47 крыш, 16 фасадов, четырех фундаментов, трех лифтов, 17 подвалов, 57 проектно-изыскательских работ и т. д. Заключены договоры на проектно-изыскательские работы в домах 15, 19 и 21 по ул. 7 Армии. В статусе «аукцион» – лифтовые и проектно-изыскательские работы в домах 6 и 8, корпус 2 на ул. Авиатриссы Зверевой и в доме 17 на ул. Чехова.

Екатерина Степанова посоветовала не отчаиваться, если ваш дом стоит в хвосте очереди на капремонт: согласно постановлению правительства Ленинградской области № 625, администрация либо управляющая компания может подать заявку в комиссию при комитете ЖКХ, и при соблюдении всех условий капремонт дома могут перенести на более ранний период. Этой возможностью пользуются многие, в том числе жители сельской местности.

Однако главный камень преткновения – платежи. Чтобы приблизить срок капремонта, собираемость взносов на капремонт должна быть более 95 %. Как заметила Екатерина Сергеевна, у жильцов есть возможность перейти на специальный счет, и тогда собранные средства будут тратиться только на их дом и те виды работ, которые необходимы по мнению собственников – в пределах программы.

Кроме того, по словам Екатерины Степановой, постановление № 499 о неотложном капитальном ремонте позволяет провести отдельные виды работ капремонта за счет бюджета Ленинградской области. Гатчинский округ активно пользуется этой программой, в том числе сельские территории: Коммунар, Большие Колпаны, Сяськелево, Войсковицы, Пудость, Сиверский. Чаще всего по данному постановлению ремонтируются крыши либо внутридомовые сети. Сложность в том, что надо подготовить проектно-сметную документацию, провести обследование дома и подтвердить необходимость срочного капремонта.

- Мы всегда рады помочь реализовать эти заявки, – заверила Екатерина Сергеевна. – Более того, если проектно-сметная документация уже разработана фондом капремонта, но не реализована, мы будем очень благодарны, если администрация или управляющая компания возьмет этот проект для выполнения работ по 499 постановлению.

Капремонты – к 100-летию Ленобласти

Как рассказала советник управляющего Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области Екатерина Кайянен, в прошлом году правительством Ленобласти было утверждено новое постановление о выделении субсидий Фонду капремонта исключительно на администрации муниципальных образований, в которых пройдет празднование 100-летия Ленинградской области.

Первая субсидия в честь 99-летия была предоставлена Ивангороду и часть – на 100-летие Гатчине. Ремонтироваться будут стоящие на виду дома в плачевном состоянии, не включенные в краткосрочные планы капремонта.

К празднованию 100-летия образования Ленинградской области выделены средства областного бюджета на капитальный ремонт крыш и фасадов шести домов в Гатчине: четырех – на пр. 25 Октября (дома 28, 32, 36, 51), а также на ул. Рощинской, 13-а и ул. Соборной, 15. Фондом проведены конкурсные процедуры, заключены договоры с подрядными организациями.

Принято решение о переносе на более ранний срок – на 2027 год – капремонта крыш и фасадов 12 многоквартирных домов: на проспекте 25 Октября, 33, 46, 49, 50, 53; на ул. Рощинской, 11, корп. 1 и 13, корп. 1; на ул. Чкалова, 3, 18, 63; на ул. Киевской, 7/15 и на ул. Горького, 8/10. В настоящее время Фондом проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. Работы должны быть завершены к середине июля 2027 года.

Помимо этого, еще порядка 12 домов требуют срочного ремонта, но, как заметила Екатерина Кайянен, собираемость взносов на капремонт в этих домах низкая, и придется просить дополнительную субсидию из бюджета Ленобласти. Несмотря на то что ремонт запланирован на 2027 год, подрядчики постараются начать работы в этом году и сделать крыши, а в следующем – фасады. Озабоченность вызывают большие дома на въезде с четной стороны, но, несмотря на объем, эту задачу надо выполнить.

«Общим собранием жильцов нашего дома…»

Людмила Нещадим обратила внимание жителей, что программу капремонта можно корректировать в зависимости от обстоятельства. В рамках Жилищного кодекса РФ все решения по управлению домом, включая решения о включении в программу капремонта, принимаются на общих собраниях собственников. Однако активность граждан оставляет желать лучшего – органам местного самоуправления приходится брать на себя ответственность за перечень работ кап-

ремонта и перенос сроков.

Людмила Николаевна призвала собственников жилья к активности, тем более что проводить собрания и принимать решения сегодня можно дистанционно

с помощью сервисов:

- Надо принимать консолидированные решения. Жилой фонд в Гатчине далеко не новый и, конечно, требует ремонта, но многое зависит от воли управляющей компании, которая, как и любой собственник, может инициировать проведение общих собраний по любому вопросу управления многоквартирным домом.

Также Людмила Нещадим напомнила: если управляющая компания оказывает услуги ненадлежащим образом, собственники могут обратиться в комитет Государственного жилищного контроля и надзора, который наделен соответствующими полномочиями. В рамках своих полномочий администрация Гатчинского округа может контролировать качество услуг, предоставляемых по муниципальному жилью.

