Жизненное кредо Юлии Бесецкой: не быть равнодушным!

«Проклятая война...»

Юлии Семеновне повезло родиться здоровым ребенком, но, начиная со своих пяти лет, она живет в мире абсолютной тишины. Слух, а потом и возможность говорить, у нее отняла Великая Отечественная война. С Юлией Семеновной мы общались с помощью «переводчика» – ее внучки Дианы.

Юлия Семеновна Голубцова родилась 31 июля 1941 года в поселке Карташевская.

- К началу войны в Карташевской жила вся наша семья: дедушка Иван, бабушка Евдокия, моя мама Анастасия Федоровна и я, – вспоминает она. – Мой отец, Семен Иванович Голубцов, воевал на двух войнах – на Финской и Великой Отечественной.

Поселок Карташевская был захвачен немцами 1 августа 1941 года.

- 30 октября 1943 года немцы пришли взять маму и меня, – рассказывает Юлия Семеновна. – Мама хотела оставить меня у дедушки и бабушки, но полицаи не разрешили. Нас собрали у церкви в Карташевской, потом увезли на машине в Сиверскую. Там нас поместили в длинные товарные вагоны. Мы долго куда-то ехали. Поезд остановился в Литве. Немцы и полицаи начали разбирать людей для работы батраками. Нас поселили в холодном бараке, на втором этаже. Маму выгнали на работу. Я ходила за ней, держась за ее юбку, плакала. Всегда была очень голодная, часто болела.

Поселок Карташевская был освобожден от немецко-фашистских оккупантов 29 января 1944 года. А весной 1944 года советские войска освободили литовскую деревню, где жили батраки из Карташевской.

- Мы очень обрадовались и сразу засобирались домой, в родную Карташевскую, – вспоминает Юлия Семеновна. – Очень долго ждали, когда за нами приедет поезд. Я помню, как мы ехали домой в рваном вагоне. Я была укутана в большой темный платок, мне было холодно, и я всё смотрела на мимо идущие поезда. Когда мы приехали в Карташевскую, нас со слезами на глазах встретили бабушка и дедушка. Проклятая война...

Мирная жизнь

- Моя мама очень любила меня. К сожалению, жизнь в холоде и голоде привела к болезни, а потом и потере слуха, – говорит Юлия Семеновна. – Врачи пытались лечить меня, но ничего не помогало.

Когда маленькой Юле исполнилось семь лет, встал вопрос: что делать дальше? Нужно было идти в первый класс, но специальных учебных заведений для глухих детей тогда еще практически не было. А учиться было нужно.

- Была только одна такая школа-интернат – в Новой Ладоге, но меня туда брать не хотели, – рассказывает Юлия Семеновна. – Мама не знала, что делать, и решила схитрить. Она оставила меня у стен школы-интерната и спряталась. Меня всё-таки взяли в школу, и мама потом приезжала проведывать меня и забирать на выходные. И вот я окончила школу. Училась хорошо. После школы поступила на работу в артель «Восход» в Гатчине, где изготавливали обувь. Проработала там пять лет, а потом еще 45 лет – на заводе «Авангард», в пиротехническом цеху, где работали такие же люди с особенностями слуха, как я.

В 1962 году Юлия Семеновна вышла замуж за парня, с которым училась в школе-интернате, создав с ним крепкую, очень дружную семью. В 1963 году у молодой пары родился сын Валерий. К сожалению, супруг Юлии Бесецкой ушел из жизни в 2012 году, не дожив около полугода до золотой свадьбы.

Связь поколений

Жизнь людей, потерявших слух или зрение, полна преодоления, где ежедневные бытовые задачи становятся настоящим испытанием. Но такие люди не привыкли жаловаться: порой кажется, что это нам, здоровым и лишенным подобных проблем, стоит поучиться у них стойкости, оптимизму и вере в лучшее.

На вопрос, как удается сохранять оптимизм и жизнерадостность после стольких испытаний, Юлия Семеновна только улыбается. С ее точки зрения, такие качества перешли к ней от мамы, которая была человеком, буквально излучавшим любовь и доброту. Но, думается, дело не только в этом.

Несмотря на свой солидный возраст, Юлия Семеновна остается очень бодрой, деятельной и энергичной. Она является одним из самых активных членов Гатчинского отделения Всероссийского общества глухих. Юлия Семеновна – многократный чемпион Гатчины по шахматам и настольному теннису в своей группе. Среди ее главных увлечений – путешествия, причем не только по Ленинградской области, но и далеко за ее пределы.

Как говорит внучка Юлии Семеновны, ее бабушка очень самостоятельная: сама управляется по дому, сама ходит в магазин и ездит на дачу, сама может путешествовать. Юлия Семеновна – прекрасный пример активного долголетия. Так бывает, когда человек живет полной, настоящей жизнью, став теплым, излучающим добрый свет центром, вокруг которого собирается большая и дружная семья. У Юлии Семеновны две замечательные внучки и три правнучки. Каждый праздник здесь отмечают дружной командой, полноправными участниками которой являются также члены семей других близких родственников.

Юлию Семеновну любят не только в ее родной семье. С большой радостью ее встречают и там, где она бывает со своей миссией – рассказать о том, что она увидела, пережила и прочувствовала во время тяжелых испытаний Великой Отечественной войны. Она долгожданная гостья в детском саду, где воспитывается ее правнучка. Ее рассказы понятны и близки дошколятам, ведь она пережила войну, будучи их ровесницей. И сами ребята приходят в гости в клуб для людей с особенностями слуха. Правнучка Юлии Семеновны с гордостью показывает своим друзьям многочисленные кубки прабабушки, а дети дарят участникам клуба подарки, сделанные своими руками.

Не о себе, а о друзьях

В конце нашего разговора Юлия Семеновна, такая трогательно улыбчивая в самом его начале, вдруг становится очень серьезной. И оказывается, что главным для нее был не рассказ о себе и своей жизни, а беспокойство о своих друзьях и коллегах по организации, в которой она состоит.

Вот уже много лет члены Гатчинского отделения Всероссийского общества глухих собираются в своем клубе, который расположился в доме №13/2 на улице Авиатриссы Зверевой. Еще в 2025 году в клубе начался ремонт, который обещали закончить весной этого года. К сожалению, ремонт еще продолжается, и конца ему пока не видно. Члены организации фактически остались без места для таких важных для них встреч, занятий, концертов и соревнований. Конечно, они продолжают общаться, собираясь в кафе или вместе отправляясь на свои любимые экскурсии по памятным местам Ленинградской области. Но вот что делать, когда в наших краях станет уже совсем холодно?

По просьбе Юлии Семеновны Бесецкой мы передаем ее пожелание к соответствующим организациям постараться закончить ремонт клуба для глухих к холодам. И очень надеемся, что это пожелание будет услышано.

А мы продолжаем размышлять над феноменом активного долголетия. На примере Юлии Семеновны мы видим, что залогом активного и счастливого долголетия становятся не только мир и благополучие в родительской семье, не только заложенная от природы добрая энергия и внутренняя сила, но и желание не останавливаться в своем движении вперед – в радости, любви и доброте. А еще беспокойство – не за себя, а за других людей, как и желание помочь им. И, конечно же, к такому человеку сторицей возвращается всё, что он сам дает миру и чего ему желает.

Поздравляем Юлию Семеновну Бесецкую с 85-летием! Желаем крепкого здоровья, радости и еще более активного долголетия!

Долголетие и позитивный образ мышления: мнение экспертов

Как подчеркивают специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, психоэмоциональное состояние человека – один из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни. Исследования показывают, что жизнерадостность действительно характерна для долгожителей.

Директор РГНКЦ, профессор Ольга Ткачева отмечает, что любознательность, стремление погружаться в новые темы, любовь к путешествиям – всё это поддерживает работу мозга, помогает сохранять ясность ума и снижает риск когнитивных нарушений.

Активное взаимодействие с природой, искусством, другими людьми, ощущение принадлежности к чему-то большему, эмпатия питают эмоциональную сферу, дают чувство осмысленности и тоже работают на психологическое и физическое благополучие.

Эксперты подчеркивают, что эти качества можно и нужно воспитывать в себе. Стимулировать любопытство (через хобби, обучение, путешествия), поддерживать социальные связи, находить радость в повседневности – это практические шаги, которые помогают сохранять активность, мотивацию и, как следствие, качество и продолжительность жизни.

Юлия Лысанюк

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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