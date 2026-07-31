Александр Дрозденко: «Ладога — живой, огромный организм, который живёт по своим природным законам»

«Многих сейчас беспокоит уровень воды в Ладоге.

Да, он примерно на 90 сантиметров ниже среднемноголетних значений. И в соцсетях уже начинают бить тревогу. Но давайте разберёмся без паники.

Ладога — не пруд. Это живой, огромный организм, который живёт по своим природным законам. У Ладоги есть периоды полноводья и маловодья — естественные циклы, которые длятся десятилетиями. То же самое было в 1940 году — тогда уровень упал почти на два метра. Повторялось в 1942-м, в 1973-м, в 2003-м. И озеро каждый раз восстанавливалось.

Причина нынешнего спада простая: две малоснежные зимы подряд — меньше талой воды поступило в озеро. Плюс крупные притоки — Онежское озеро, Сайма, Ильмень — тоже ниже нормы. Это не катастрофа, а обычный гидрологический цикл.

Для жителей и экосистемы угрозы нет. Но одно предостережение: владельцам маломерных судов сейчас стоит быть особенно внимательными — на мелководье легко сесть на мель.

С наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится, уровень начнёт постепенно возвращаться к норме. Дальше — как распорядятся погода и снегопады. Будем следить.

Коль скоро говорим о Ладоге, о её уровне, хочу отметить главное. Мы не имеем права забывать о её здоровье. Именно поэтому мы так настойчиво боремся за федеральный проект «Чистая Ладога», который станет частью национального проекта «Экологическое благополучие». Это не про моду, это про сохранение уникальной экосистемы, которую мы обязаны передать нашим детям. Нельзя допустить, чтобы за красивыми цифрами уровня воды мы потеряли саму воду, ее чистоту. Будем действовать, заручившись поддержкой главы государства», — отметил губернатор Ленинградской области.