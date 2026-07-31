Музей «Дачная столица» — участник межрегионального топонимического диалога

Масштаб события впечатляет: гости из Самарской, Пензенской, Рязанской, Ленинградской областей, Пермского края и Башкортостана собрались на фестивале, чтобы обсудить, что стоит за привычными географическими названиями.

Научный сотрудник музея «Дачная столица» А. Носкова рассказала о истории деревни Выра. Методист музея Р. Ганцев представил доклад, посвященный топонимике поселка Вырица.

Их выступления стали частью живого разговора филологов, историков, краеведов и музейщиков. Оказалось, что за каждым топонимом, будь то удмуртский Мувыр, наши ленинградские Выра и Вырица или псковская деревня Вырино, скрываются целые пласты быта, верований и людских судеб, переплетенные с историей Северо-Запада и Предуралья.

Все представленные на круглом столе исследования, включая материалы сотрудников сиверского музея, будут опубликованы. Решение о выпуске сборника докладов стало приятной неожиданностью для всех участников — и теперь результаты этой работы станут доступны широкой аудитории.

Музей «Дачная столиц» благодарит организаторов за возможность стать частью такого значимого события: администрацию Игринского района Республики Удмуртия — за приглашение, администрацию Гатчинского округа — за поддержку и доверие, Елену Абрамович — за профессиональную организацию круглого стола, Елену Владимировну Кошину — за содействие в проведении мероприятия на высоком уровне, всех докладчиков, приехавших из разных регионов — за содержательные выступления и готовность делиться знаниями.