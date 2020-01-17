Россия и Китай: знакомство продолжается

Первая лекция Игоря
Смирнова «Китайский шёлк и прочие китайские достижения» прошла в музее города
Гатчины 28 декабря 2019 года. На этот раз в центре внимания Игоря Борисовича
оказались шелкопрядение, шелкоткачество и вышивание шелковой нитью, которым
насчитывается более трех тысяч лет. В Китае сложено немало легенд о том, как в
этой стране научились обрабатывать коконы тутового шелкопряда. Одна из них
повествует о старшей жене Желтого императора Хуан-ди, Лэй-цзу, которая однажды
пила чай в саду под тутовым деревом. В чашку с чаем случайно упало несколько
коконов шелкопряда. Намокнув, они стали расплетаться в длинную нить. Молодая
женщина начала срывать с дерева и разматывать другие коконы. Из полученных
нитей она выткала ткань и сшила одежду своему супругу Хуан-ди.
За три тысячи лет изделия
из шелка научились изготовлять разными способами. Самый первый из них — вышивка
иголкой. Вышивка по шелку шелковой нитью всегда считалась в Китае одним из
самых изысканных видов декоративно-прикладного искусства. Чтобы готовая картина
была гладкой и красивой, отражая солнечные лучи или внутренний свет помещений,
китайцы еще в древности придумали особый станок. Этот станок прокатывает
вышивку, которая затем наносится на твердую основу. На выставке представлены
вышивки, выполненные таким способом. На них вытканы лотосы — самые любимые
цветки китайцев.
Развивая искусство
вышивки по шёлку, китайцы изобрели специальные швейные машины, работающие с
тончайшими шелковыми нитями. Одним из центров такого способа шелкопрядения стал
город Сучжоу. Вышивальщицы из Сучжоу выполняют рисунки с тончайшими переливами
света и тени из тысячи видов вышивальных нитей. Познакомиться с этой
технологией также можно на примере выставочных работ из коллекции Игоря
Смирнова. На одной из них изображен идущий по мосту водяной бык, который
использовался китайцами для обработки рисовых плантаций. Рядом с мостом
изображен рыбак на бамбуковой лодке, который ловит рыбу с помощью баклана.
За тысячелетия на
территории Китая сложились четыре известных школы вышивальщиц — в провинциях
Сычуань, Цзяньсу, Хунан и Нуандун, каждая со своими особенностями в технике
вышивания и выборе мотивов. Свои уникальные техники использует Сычуаньская
школа, изделия которой можно увидеть на выставке. Это композиция с золотыми
рыбками и натюрморт с символами традиционной китайской культуры. Рыба в Китае —
символ богатства, изобилия и обновления. Также она воспринимается как эмблема
гармонии и брачных связей. Изображение пары рыб символизирует счастливый
брачный союз, особенно в сексуальном плане. Павлин в китайской культуре
символизирует изящество, достоинство, бессмертие, величие, неподкупность,
гордость, красоту и благородство.
Лотос — это символ лета и
чистоты, ведь он расцветает в начале лета на болотах, буквально вырастая из
грязи, но сохраняя при этом свою первозданную чистоту и свежесть. Не случайно
лотос — один из самых знаменитых символов буддизма, который можно встретить в
Китае на каждом шагу. Среди других традиционных символов китайской культуры,
которые можно увидеть на выставке, - знаменитая слива мэйхуа, олицетворяющая
наступление нового года и символ Праздника весны. Также мэйхуа символизирует
чистоту помыслов, стойкость перед невзгодами и надежду на лучшее. В середине
ноября в Китае отцветают последние цветы - хризантемы. Эти цветы являются
символом стойкости, ведь они без труда переносят первые морозы. Хризантемы
цветут до тех пор, пока не выпадет первый снег.
Розовый пион является
символом женской красоты, любви и привлекательности. Капуста — символ
богатства. Гранат символизирует многочисленное потомство, а также достижение
известности и славы. Персик — символ весны, удачного брака, бессмертия.
Также не случайны
основные цвета, используемые в традиционной китайской вышивке по шелку. К
примеру, синий цвет олицетворяет высший Ян, символ неба; белый — высший Инь,
символ чистоты. Красный цвет — символ огня, радости, счастья. Желтый — символ
земли, власти, мечты. Черный цвет — символ воды, изменяемости, вечности,
пространства.
По словам Игоря Смирнова,
в наши дни ручная работа в Китае — большая редкость из-за конкуренции со
стороны машинной вышивки. Над одним изделием мастерицы работают от трех месяцев
до года, в то время, как машина за это время изготовит несколько тысяч подобных
вышивок. С другой стороны, вышивать настоящим шелком можно только вручную, так
как при машинной работе тонкие нити портятся. Готовые шелковые изделия ручной
работы не выцветают и сохраняют свой первоначальный вид десятилетиями, а лучшие
из них превосходят даже живописные работы. Ручная вышивка в Китае остается
элитарным искусством, которое никогда не обесценится.
Выставка «Путешествия шелковой нити» из собрания И.В. Смирнова работает в Музее города Гатчины до 26 января 2020 года.