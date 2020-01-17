Россия и Китай: знакомство продолжается

Первая лекция Игоря Смирнова «Китайский шёлк и прочие китайские достижения» прошла в музее города Гатчины 28 декабря 2019 года. На этот раз в центре внимания Игоря Борисовича оказались шелкопрядение, шелкоткачество и вышивание шелковой нитью, которым насчитывается более трех тысяч лет. В Китае сложено немало легенд о том, как в этой стране научились обрабатывать коконы тутового шелкопряда. Одна из них повествует о старшей жене Желтого императора Хуан-ди, Лэй-цзу, которая однажды пила чай в саду под тутовым деревом. В чашку с чаем случайно упало несколько коконов шелкопряда. Намокнув, они стали расплетаться в длинную нить. Молодая женщина начала срывать с дерева и разматывать другие коконы. Из полученных нитей она выткала ткань и сшила одежду своему супругу Хуан-ди.

За три тысячи лет изделия из шелка научились изготовлять разными способами. Самый первый из них — вышивка иголкой. Вышивка по шелку шелковой нитью всегда считалась в Китае одним из самых изысканных видов декоративно-прикладного искусства. Чтобы готовая картина была гладкой и красивой, отражая солнечные лучи или внутренний свет помещений, китайцы еще в древности придумали особый станок. Этот станок прокатывает вышивку, которая затем наносится на твердую основу. На выставке представлены вышивки, выполненные таким способом. На них вытканы лотосы — самые любимые цветки китайцев.

Развивая искусство вышивки по шёлку, китайцы изобрели специальные швейные машины, работающие с тончайшими шелковыми нитями. Одним из центров такого способа шелкопрядения стал город Сучжоу. Вышивальщицы из Сучжоу выполняют рисунки с тончайшими переливами света и тени из тысячи видов вышивальных нитей. Познакомиться с этой технологией также можно на примере выставочных работ из коллекции Игоря Смирнова. На одной из них изображен идущий по мосту водяной бык, который использовался китайцами для обработки рисовых плантаций. Рядом с мостом изображен рыбак на бамбуковой лодке, который ловит рыбу с помощью баклана.

За тысячелетия на территории Китая сложились четыре известных школы вышивальщиц — в провинциях Сычуань, Цзяньсу, Хунан и Нуандун, каждая со своими особенностями в технике вышивания и выборе мотивов. Свои уникальные техники использует Сычуаньская школа, изделия которой можно увидеть на выставке. Это композиция с золотыми рыбками и натюрморт с символами традиционной китайской культуры. Рыба в Китае — символ богатства, изобилия и обновления. Также она воспринимается как эмблема гармонии и брачных связей. Изображение пары рыб символизирует счастливый брачный союз, особенно в сексуальном плане. Павлин в китайской культуре символизирует изящество, достоинство, бессмертие, величие, неподкупность, гордость, красоту и благородство.

Лотос — это символ лета и чистоты, ведь он расцветает в начале лета на болотах, буквально вырастая из грязи, но сохраняя при этом свою первозданную чистоту и свежесть. Не случайно лотос — один из самых знаменитых символов буддизма, который можно встретить в Китае на каждом шагу. Среди других традиционных символов китайской культуры, которые можно увидеть на выставке, - знаменитая слива мэйхуа, олицетворяющая наступление нового года и символ Праздника весны. Также мэйхуа символизирует чистоту помыслов, стойкость перед невзгодами и надежду на лучшее. В середине ноября в Китае отцветают последние цветы - хризантемы. Эти цветы являются символом стойкости, ведь они без труда переносят первые морозы. Хризантемы цветут до тех пор, пока не выпадет первый снег.

Розовый пион является символом женской красоты, любви и привлекательности. Капуста — символ богатства. Гранат символизирует многочисленное потомство, а также достижение известности и славы. Персик — символ весны, удачного брака, бессмертия.

Также не случайны основные цвета, используемые в традиционной китайской вышивке по шелку. К примеру, синий цвет олицетворяет высший Ян, символ неба; белый — высший Инь, символ чистоты. Красный цвет — символ огня, радости, счастья. Желтый — символ земли, власти, мечты. Черный цвет — символ воды, изменяемости, вечности, пространства.

По словам Игоря Смирнова, в наши дни ручная работа в Китае — большая редкость из-за конкуренции со стороны машинной вышивки. Над одним изделием мастерицы работают от трех месяцев до года, в то время, как машина за это время изготовит несколько тысяч подобных вышивок. С другой стороны, вышивать настоящим шелком можно только вручную, так как при машинной работе тонкие нити портятся. Готовые шелковые изделия ручной работы не выцветают и сохраняют свой первоначальный вид десятилетиями, а лучшие из них превосходят даже живописные работы. Ручная вышивка в Китае остается элитарным искусством, которое никогда не обесценится.

Выставка «Путешествия шелковой нити» из собрания И.В. Смирнова работает в Музее города Гатчины до 26 января 2020 года.



