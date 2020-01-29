Новые путешествия с «Берёзовым домиком»

Напомним, первый
литературно-краеведческий альманах для детей «Березовый домик» детская
библиотека выпустила пять лет назад. Сборник стал результатом совместного труда
сотрудника детской библиотеки Нины Георгиевны Суховеевой и юных читателей,
подготовивших рисунки, творческие работы и сочинения для книги.
Первый «Березовый домик»
запомнился двумя главными, очень необычными героями — любознательными котами
Карпушей и Приоратиком. Они переходили со страницы на страницу, рассказывая
читателям обо всем самом интересном в Гатчине - о знаменитых людях, прекрасных
памятниках, улицах и красивых уголках города. Придумала гатчинских ученых котов
автор альманаха Нина Суховеева, а нарисовала юная жительница Гатчины Ира
Лаппалайнен.
И вот прошло еще
несколько лет. Историй о любимом городе накопилось так много, что живущие на
страницах альманаха гатчинские коты вновь решили поделиться ими с ребятами,
пригласив на прогулку по любимому городу. Так, благодаря поддержке областного
комитета по печати и Фонда содействия развитию детской литературы и культуры
чтения «Дом детской книги» Санкт-Петербурга, появился очередной выпуск
«Березового домика» - такой же яркий и интересный, но уже в твердой обложке.
Как выяснилось на
презентации, Карпуша и Приоратик существенно подросли, и для их запечатления на
бумаге пришлось пригласить другого художника. На этот раз автором новых
кошачьих образов стала Софья Черепахина. Повзрослев, гатчинские коты не
изменили своей привычке совершать прогулки по Гатчине и знакомить юных
читателей с самыми яркими страницами из биографии нашего города. Книга не
просто рассказывает о городе, но и задает вопросы, побуждая читателей
стремиться к новым знаниям.
Альманах начинается с
путешествия по гатчинским улицам. Читатели узнают, почему улицы меняют свои
названия, кто из выдающихся людей жил в Гатчине и чем он прославился. Одна из
глав книги посвящена истории Гатчины во время Великой Отечественной войны и
советским воинам, отважно сражавшимся, защищая и освобождая наш город от
фашистских оккупантов.
Ребята узнают, какую роль
сыграла Гатчина в морской истории России, прогуляются по пушкинским местам
Гатчинского района, заглянут в «Книжное царство, Компьютерное государство,
познакомятся с библиотечным чудо-зверем Книгозавром. Попутно пообщаются с
гатчинскими котами на самые разные темы и поучаствуют в
литературно-исторической викторине.
Поздравить Гатчинскую
детскую библиотеку с новой победой на издательском фронте пришли и ее взрослые
друзья.
- Я думаю, это счастье,
что у нас есть библиотека, которая дает возможность нашим детям творить, -
считает председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - А
главное, что потом из этого творчества получаются такие замечательные книги,
которые мы все будем читать не один год. К тому же, издание такого альманаха -
это большая работа, которая способствует тому, что наши дети понимают, что
такое творчество.
Важность такого издания
для его юных авторов отметила давний друг библиотеки, преподаватель изостудии
гатчинской школы №9 Ирина Щёголева.
- Для некоторых ребят публикации
в альманахе могут стать началом большого профессионального пути, - говорит
Ирина Гурьевна. - Это и портфолио, и возможность себя заявить и показать свои
способности. Творчество в библиотеке живет, и оно будет здесь проявляться и
узнаваться и дальше.
На презентации вручили
благодарности и экземпляры альманаха всем, кто участвовал в создании этой книги
и с радостью сотрудничал с библиотекой. И это были не только ребята - авторы
«Березового домика». Детская библиотека тепло благодарила сотрудников фонда «Дом
детской книги», педагогов и учеников гатчинских школ, учащихся и преподавателей
Детской художественной школы, центра творчества «Доброслава», художественного
отделения музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, изостудию школы №9,
авторов книг, чьи материалы были использованы при создании альманаха.