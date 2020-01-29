Новые путешествия с «Берёзовым домиком»

Напомним, первый литературно-краеведческий альманах для детей «Березовый домик» детская библиотека выпустила пять лет назад. Сборник стал результатом совместного труда сотрудника детской библиотеки Нины Георгиевны Суховеевой и юных читателей, подготовивших рисунки, творческие работы и сочинения для книги.

Первый «Березовый домик» запомнился двумя главными, очень необычными героями — любознательными котами Карпушей и Приоратиком. Они переходили со страницы на страницу, рассказывая читателям обо всем самом интересном в Гатчине - о знаменитых людях, прекрасных памятниках, улицах и красивых уголках города. Придумала гатчинских ученых котов автор альманаха Нина Суховеева, а нарисовала юная жительница Гатчины Ира Лаппалайнен.

И вот прошло еще несколько лет. Историй о любимом городе накопилось так много, что живущие на страницах альманаха гатчинские коты вновь решили поделиться ими с ребятами, пригласив на прогулку по любимому городу. Так, благодаря поддержке областного комитета по печати и Фонда содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги» Санкт-Петербурга, появился очередной выпуск «Березового домика» - такой же яркий и интересный, но уже в твердой обложке.

Как выяснилось на презентации, Карпуша и Приоратик существенно подросли, и для их запечатления на бумаге пришлось пригласить другого художника. На этот раз автором новых кошачьих образов стала Софья Черепахина. Повзрослев, гатчинские коты не изменили своей привычке совершать прогулки по Гатчине и знакомить юных читателей с самыми яркими страницами из биографии нашего города. Книга не просто рассказывает о городе, но и задает вопросы, побуждая читателей стремиться к новым знаниям.

Альманах начинается с путешествия по гатчинским улицам. Читатели узнают, почему улицы меняют свои названия, кто из выдающихся людей жил в Гатчине и чем он прославился. Одна из глав книги посвящена истории Гатчины во время Великой Отечественной войны и советским воинам, отважно сражавшимся, защищая и освобождая наш город от фашистских оккупантов.

Ребята узнают, какую роль сыграла Гатчина в морской истории России, прогуляются по пушкинским местам Гатчинского района, заглянут в «Книжное царство, Компьютерное государство, познакомятся с библиотечным чудо-зверем Книгозавром. Попутно пообщаются с гатчинскими котами на самые разные темы и поучаствуют в литературно-исторической викторине.

Поздравить Гатчинскую детскую библиотеку с новой победой на издательском фронте пришли и ее взрослые друзья.

- Я думаю, это счастье, что у нас есть библиотека, которая дает возможность нашим детям творить, - считает председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - А главное, что потом из этого творчества получаются такие замечательные книги, которые мы все будем читать не один год. К тому же, издание такого альманаха - это большая работа, которая способствует тому, что наши дети понимают, что такое творчество.

Важность такого издания для его юных авторов отметила давний друг библиотеки, преподаватель изостудии гатчинской школы №9 Ирина Щёголева.

- Для некоторых ребят публикации в альманахе могут стать началом большого профессионального пути, - говорит Ирина Гурьевна. - Это и портфолио, и возможность себя заявить и показать свои способности. Творчество в библиотеке живет, и оно будет здесь проявляться и узнаваться и дальше.

На презентации вручили благодарности и экземпляры альманаха всем, кто участвовал в создании этой книги и с радостью сотрудничал с библиотекой. И это были не только ребята - авторы «Березового домика». Детская библиотека тепло благодарила сотрудников фонда «Дом детской книги», педагогов и учеников гатчинских школ, учащихся и преподавателей Детской художественной школы, центра творчества «Доброслава», художественного отделения музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, изостудию школы №9, авторов книг, чьи материалы были использованы при создании альманаха.



