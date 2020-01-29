Работать для людей и в диалоге с ними

Председатель комитета финансов администрации Гатчинского района Любовь Орехова рассказала о внутреннем финансовом контроле в 2019 году. Так, в прошлом году было организовано 15 выездных проверок в администрации поселений и подведомственных учреждениях, по результатам которых было установлено, что наибольшее количество нарушений касалось оформления документации для проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ.

Работа административных комиссий

Заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов доложил об итогах работы административных комиссий. В 2019 году в административную комиссию Гатчинского района поступило 439 (в 2018 году – 488) протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных штрафов составила 340 450 рублей (в 2018 году – 514 тысяч рублей).

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях было составлено из-за нарушений тишины и покоя граждан в ночное время (ст. 2.6), размещения механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках (ст.4.9), торговли в неотведенных для этого местах (ст. 3.3), нарушения требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений (ст. 4.5).

В Гатчине было составлено 116 протоколов, в Коммунаре – 86. Среди поселений наибольшее количество протоколов в административную комиссию поступило из Новосветского (35), Большеколпанского (48) и Пудостьского поселений (26).

- Анализируя работу должностных лиц администраций поселений по составлению протоколов, можно сделать вывод об их низкой активности по выявлению правонарушений. Тем временем заинтересованная работа могла бы существенно сократить количество правонарушений, совершаемых гражданами и юридическими лицами, в том числе нарушений правил благоустройства, - добавил Сергей Голованов.

Глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская рассказала, что из 83 правонарушений 70 случаев не были доведены до логического заключения, так как граждане отказались предоставлять свои паспортные данные, а на соответствующий запрос УМВД РФ по Гатчинскому району также ответило отказом, сославшись на отсутствие таких данных.

Сергей Голованов согласился, что такая проблема существует и необходимо налаживать взаимодействие с правоохранительными органами.

- Мы уже обращались в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Будем работать в этом направлении и дальше, - отметил он.

Равнение – на активность губернатора

Также Сергей Голованов проанализировал информационную открытость деятельности администраций поселений Гатчинского района и рекомендовал главам активнее рассказывать о своей работе в социальных сетях в интернете. Для этого необходимо развивать и продвигать официальные группы ВКонтакте, создавать дополнительные информационные страницы в других социальных сетях (Инстаграм, Одноклассники, телеграмм, ютуб).

Глава районной администрации Людмила Нещадим присоединилась к его словам и подчеркнула, что сегодня чрезвычайно важно выстраивать диалог с жителями, в том числе с помощью социальных сетей, оперативно реагировать на обращения и максимально информировать о проделанной и запланированной работе. Также главам администраций необходимо самостоятельно мониторить информационные ленты социальных сетей на предмет недовольства граждан теми или иными проблемами.

- Для нас примером должен служить губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, о его активности в интернете свидетельствует количество подписчиков и организация работы с ними. Каждому из вас также есть, о чем рассказать: благоустройство, вопросы сферы культуры, деятельность управляющих компаний. Сегодня к нам, как никогда, предъявляют очень высокие требования. Многое зависит от вашего личного отношения. Мы работаем для людей, не стоит это забывать, - обратилась Людмила Нещадим к своим коллегам.

Стоит отметить, что администрации всех поселений Гатчинского района с прошлого года ведут ВКонтакте свои страницы. А в этом году активизировали работу на личных страницах главы администраций поселений: они создают свои аккаунты ВКонтакте, Инстграм и других социальных сетях. Но самой активной в выстраивании диалога с жителями на сегодня остается глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.