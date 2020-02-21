Собака-проводник на службе: кто и что ей мешает работать

Полиночка родилась раньше срока, и у нее сразу
обнаружились проблемы со зрением. Девочка росла, а зрение ухудшалось. Сейчас, в
свои 19 лет, она видит только силуэты. Но при этом изо всех сил старается вести
активный образ жизни. В этом ей помогает ее семья и собака-проводник по кличке
Онли.
Они очень подходят друг другу – девочка и собака. Даже
даты рождения похожи: у Полины - 22 октября, у Онли - 22 декабря. Онли –
лабрадор-ретривер. Ей два года. Полина – целеустремленный человек. В этом году
она заканчивает Вырицкую школу и поступает в медицинский институт. Хочет
работать массажистом.
Полина и Онли живут в обычной пятиэтажке в поселке
Семрино Гатчинского района. Вместе с ними – мама и папа Полины, ее брат с
супругой и маленьким сынишкой.
…Онли первой с любопытством встретила меня на пороге.
Это большая и добрая собака, а еще внимательная и очень общительная. Мы
беседовали с хозяевами – она слушала, глядя в глаза. Пошли на экскурсию по
квартире – она следом: показала свое место, пособия для тренировок, как
помогает обходить препятствия, подает трость и выполняет команды, которым ее
научила Полина.
О том, как собака-проводник появилась в жизни Полины,
рассказала ее мама Ирина Викторовна:
- Все началось, когда в 18 лет у Полины стало сильно
ухудшаться зрение. Она уже взрослый человек. А я все время рядом. Когда Полине
дали первую группу инвалидности, мы приняли решение, что ей нужно учиться жить
самостоятельно.
Собака-проводник - не просто глаза своего незрячего
или слабо видящего хозяина, в некоторых ситуациях она буквально спасает ему
жизнь. Почему «проводник»? В повседневной речи более распространен вариант
«собака-поводырь», однако, с точки зрения профессионалов, эти животные
называются «собака-проводник».
Согласно
законодательству, инвалиды по зрению первой группы (при условии, что они
граждане России старше 18 лет) могут получить собаку-проводника бесплатно, как
и специальную шлейку. Для этого нужно оформить соответствующее направление от
органов социальной защиты, после чего подать заявку в специализированный центр.
Человека ставят в лист ожидания и оповещают, когда подходящая собака находится.
Один из самых известных центров, занимающихся
подготовкой собак-проводников, расположен недалеко от Москвы – в микрорайоне
Купавна города Балашиха. Чтобы получить такую собаку бесплатно (ее коммерческая
стоимость около 1,2 млн рублей), существует много бюрократической волокиты.
Сначала нужно внести собаку в индивидуальную программу реабилитации инвалида.
Такой документ разрабатывается медико-социальной экспертизой. Это непросто, но
Полинины родители справились. И, наконец, пришло письмо из Москвы, чтобы Полина
прошла двухнедельный курс обучения.
Как рассказала Полина, в рамках курса будущим хозяевам
объясняют, как правильно ухаживать за собакой, как подавать команды, как
передвигаться с ней по улице, разъясняют юридические вопросы. Уже на третий
день ее познакомили с Онли, и они вместе стали ходить по разнообразным маршрутам.
По итогам практических и теоретических занятий Полина успешно сдала экзамен.
На время обучения «студенты» центра живут в гостинице
при школе, причем уже через несколько дней после знакомства собака переселяется
в номер хозяина. Это необходимо для того, чтобы животное и человек лучше узнали
друг друга. Если бы Полина и Онли не нашли общий язык, то собаку бы ей не
выдали. У них контакт состоялся. Вместе с собакой Полина получила
соответствующий сертификат, паспорт и медицинские документы.
Нужно отдать должное, поездка прошла отлично. По
возвращении они оформили собаку в Фонде социального страхования, и дорогу им
тоже оплатили.
Кажется, у Полины с Онли все сложилось хорошо. Но, на
самом деле, проблем немало, и с одной из них они столкнулись сразу.
Первое, чему научили Полину: собаке нужно сразу
показать, где она будет гулять. Выбрали место – пошли показывать. Но напротив
их подъезда – единственная в Семрино помойка, где собираются бездомные собаки.
Увидев Полину с Онли, они сразу налетели. Хорошо, что рядом был папа -
отбились. Онли очень добрая собака. Она не может защитить Полину. А выгуливать
ее нужно минимум четыре раза в день. Каждый раз это стресс для собаки и для
Полины.
Родители Полины долго уговаривала администрацию
принять меры. Наконец, бродячих собак забрали, но, стерилизовав, вернули.
Сейчас их опять много. И они агрессивны.
Просили поменять место расположения помойки. Сейчас
она – практически центр общественного пространства: рядом начальная школа, мимо
помойки с собаками идут дети. Это опасно и не эстетично. Но пока ничего не
меняется.
Еще чаще девочке-инвалиду с собакой приходится
сталкиваться с непониманием и нетактичностью окружающих. Люди, встречающие на
своем пути или по долгу службы четвероногого проводника, к сожалению, не знают,
что она не может обидеть чужого человека, не может даже охранять своего хозяина
– ее функции совершенно другие. Ее специально обучили не проявлять агрессию.
Человеколюбие – очень важная черта собак-проводников.
Без этого они не смогут по-настоящему заботиться о незрячем человеке в
соответствии с его потребностями. В обычной жизни проводник любит ласку
хозяина, игры, прогулки, лакомства. Однако в рабочее время, когда животное
ведет хозяина, его поведение отвечает строго определенным критериям. Проводник научен
не отвлекаться на кошек и других собак, на взрывы петард и шум машин. Собаки
для слепых людей, ведущие владельцев, должны максимально концентрироваться на
дороге. Они отлично запоминают маршруты до магазина, в поликлинику, на работу.
Полине часто приходится ездить на разные мероприятия.
На Онли надевают специальную шлейку с жесткой дугой, которая позволяет ей лучше
чувствовать подопечного, а окружающим видеть, что собака при исполнении
служебных обязанностей. Вдобавок Онли сшили в гатчинском ателье яркую жилетку.
Но в людском потоке их все равно не замечают и нередко сбивают с ног, а в
присутственных местах не понимают или не хотят понимать, что перед ними
собака-проводник.
В законе «О социальной защите инвалидов» четко
прописано, что инвалид с собакой-проводником имеет право доступа ко всем
объектам инфраструктуры и пассажирского транспорта. По документам, это не
собака, а техническое средство реабилитации, одобренное Министерством
здравоохранения. И в этом законе есть прямое указание на инвалидов с собаками-проводниками
и на колясках.
Но на практике возникают проблемы. В петербургское
метро их не пускают. Не помогают и документы на собаку, и льготы. Чтобы
избежать конфликта, на Онли одевают намордник. Тогда у Полины требуют
удостоверение о том, что собака проходила обучение именно в метро. Получается,
что в метро свой закон.
- На самом деле с 2015 года подобные удостоверения
никто никому не дает. Но сотрудники метро, видимо, не знают об этом. И все
равно настаивают. Каждый раз мы тратим время на выяснения, нервничаем. А Полине
этого вообще нельзя, у нее глаукома, - говорит Ирина Викторовна.
А еще девочка с собакой постоянно сталкивается с
проблемами в автобусах, в магазинах, в кафе. Сотрудники общепита кричат: «Куда
с собакой! Выйдите из кафе!» Контролер в автобусе нападает: «Что вы мне
показываете какие-то бумажки. Платите за собаку или выходите». Объяснения и
документы на них тоже не действуют. Хорошо, что пассажиры заступаются.
И хотя в музеях, как правило, люди относятся с большим
пониманием и вниманием, чаще всего персонал учреждений не знает, что есть
собаки-проводники, с которыми можно везде находиться.
- Как Полина сможет защитить себя от человека,
которого не видит? Она попытается объяснить, а человек ее не хочет слышать, не
знает или не понимает, - переживает мама.
Онли – собака государственная. Государство выделяет
деньги на ее содержание, но выделяет мало, а затрат много. Сейчас на Онли
выплачивается 24 тысячи рублей в год. А на обслуживание собаки уходит 60 с
лишним тысяч. Собака обязательно должна наблюдаться в государственной
ветеринарной клинике. Ей нужно делать прививки.
- В Москве нам
сказали, что мы имеем право на бесплатные прививки и обслуживание. В самой
столице и в Петербурге это действительно так. У нас, как оказалось, только за
деньги. Возможно, сравнение некорректно: не те деньги перечисляются в
Ленинградскую область, но у нас всего одна собака в Гатчинском районе. Неужели
нельзя пойти навстречу и выделить деньги или обслуживать бесплатно, -
переживает Ирина Викторовна.
Чтобы быть постоянно в форме и не сделать ошибку, Онли
каждый день тренируется дома. Для поощрения ей покупают лакомство -
низкокалорийный сыр. Но домашних тренировок мало – нужна площадка.
- Построить полосу препятствий с рельсами, ямами,
люками и прочим, что должна обойти собака, - не так сложно и не так затратно.
Если нужна физическая помощь – муж поможет, - уже не раз предлагала
администрации Сусанинского поселения Ирина Викторовна.
Сейчас много говорят и пишут о безопасной и доступной
среде для инвалидов. Деревня – не город: ямы повсюду. Сразу у подъезда
пятиэтажки, где живет Полина, проходит единственная дорога в Семрино. Тротуара
нет. Машины летают. Ровного асфальта на дороге хватило не на долго. Сейчас эти
дыры, отчасти, выполняют роль «лежачего полицейского». Жильцы дома просили
сделать водоотток, а им слева от подъезда сделали еще одну яму. Полина
постоянно падает, а это для ее здоровья очень опасно.
Очевидно, что Ленинградской области, Гатчинскому району необходимо улучшать доступность объектов инфраструктуры и транспорта для инвалидов, но еще необходим отдельный социальный проект, направленный на повышение уровня информированности условно здорового населения о проблемах и правах владельцев собак-проводников, а также незрячих людей - об их возможностях.