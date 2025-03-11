«Радуга талантов» - для людей элегантного возраста

Ежегодно фестиваль «Радуга талантов» собирает творческие коллективы людей серебряного возраста, и с каждым годом их количество увеличивается. В этом году участие в фестивале приняли 140 человек в возрасте от 55 лет и старше – 16 творческих коллективов и пять солистов. География фестиваля постоянно расширяется – в этом году его посетили гости из Волосовского района (Дом культуры «Калитино»).

С огромным зарядом позитива участники фестиваля исполняли народные песни и танцы, представляли музыкальные проекты, выходили на сцену, разыгрывая театральные представления, читали стихи, лихо отплясывали танцы «У самовара» и цыганский. Творческие номера были посвящены и Году защитника Отечества. Проникновенно прозвучал «Вальс Победы», исполнен танец под трогательную песню «Журавли».

Зрители горячо приветствовали всех исполнителей, благодарили за искренность и мастерство.

Фестиваль «Радуга талантов» проходит в рамках проекта «Социальные гастроли 2025», поддержанного Фондом Президентских грантов. Проект реализуется Сиверской автономной некоммерческой организацией «Планета добра» в партнерстве с кино-культурным центром «Юбилейный».

Фото Елены Ковасоровой