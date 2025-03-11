«Радуга талантов» - для людей элегантного возраста
В поселке Сиверский 9 марта прошел традиционный фестиваль творчества людей элегантного возраста «Радуга талантов». Уже на протяжении семи лет является площадкой для творческого общения активных людей старшего поколения.
Ежегодно фестиваль «Радуга талантов» собирает творческие коллективы людей серебряного возраста, и с каждым годом их количество увеличивается. В этом году участие в фестивале приняли 140 человек в возрасте от 55 лет и старше – 16 творческих коллективов и пять солистов. География фестиваля постоянно расширяется – в этом году его посетили гости из Волосовского района (Дом культуры «Калитино»).
С огромным зарядом позитива участники фестиваля исполняли народные песни и танцы, представляли музыкальные проекты, выходили на сцену, разыгрывая театральные представления, читали стихи, лихо отплясывали танцы «У самовара» и цыганский. Творческие номера были посвящены и Году защитника Отечества. Проникновенно прозвучал «Вальс Победы», исполнен танец под трогательную песню «Журавли».
Зрители горячо приветствовали всех исполнителей, благодарили за искренность и мастерство.
Фестиваль «Радуга талантов» проходит в рамках проекта «Социальные гастроли 2025», поддержанного Фондом Президентских грантов. Проект реализуется Сиверской автономной некоммерческой организацией «Планета добра» в партнерстве с кино-культурным центром «Юбилейный».
Фото Елены Ковасоровой