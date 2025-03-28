Гатчинские сети: где планируется ремонт?

В прямом эфире с заместителем главы администрации Гатчинского округа по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александром Супренком руководители ресурсоснабжающих организаций рассказали о запланированных мероприятиях. Программа очень большая. На ее реализацию из бюджета Гатчинского округа выделено более

887 млн рублей.

Тепловые сети в Гатчине

Директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Алексей Тахтай назвал адреса, по которым в Гатчине будут отремонтированы участки теплосети. На ул. Карла Маркса заменят трубы в трех точках: у домов 19 и 33 и на перекрестке с ул. Радищева. На ул.

7 Армии надо заменить трубы под проезжей частью напротив домов 5 и 9 и на пересечении с ул. Коли Подрядчикова. На

ул. Авиатриссы Зверевой требует замены участок на перекрестке с ул. Красных Военлетов. При ремонте Заводской улицы будут отремонтированы тепловые сети на перекрестке с ул. Беляева. На улице Генерала Кныша заменят участки напротив ТК «Пилот» и спорткомплекса «Арена». Несколько участков теплотрассы требуют замены на улице Чкалова: напротив корпуса 2 дома 19, а также у домов 63, 68, 47. Капитальный ремонт теплотрассы запланирован во дворе жилых домов на Рощинской улице: 18, 18-а, 20, 24, 19 и 21, а также 5, 7, 7-2 и 9-г. На Соборной улице отремонтируют участки теплотрассы во дворах у Павловского собора, на ул. Урицкого – у домов 2, 4, 6 и 26, а также во дворе домов по ул. Академика Константинова, 4 – ул. Крупской, 9.

Перекладка теплотрассы запланирована на территории Гатчинского детского сада № 1.

Работы будут проводиться с перекрытиями улиц и заблаговременным оповещением жителей.

Алексей Тахтай подчеркнул, что в ведении предприятия находится 200 км сетей городского теплоснабжения в однотрубном исчислении. И все эти километры требуют ремонта, который «Теплосети» и проводят уже третий год. В 2025-м из бюджета округа на капремонт теплосетей Гатчины выделено 138 млн рублей.

Основной объем работ берет на себя само предприятие: большая часть объектов будет ремонтироваться работниками «Теплосетей».

«Мы решили, что ремонт тепловых сетей перед благоустройством дворовых территорий и асфальтированием дорог проведем своими силами. Подрядчиков привлекать не будем. Уже сейчас идет закупка материалов. Как только материалы поступят, начнем замену сетей», - отметил Алексей Тахтай.

Кроме того, компания планирует получить субсидию в 45 млн рублей от областного комитета ТЭК на капремонт теплотрассы на Аэродроме на ул. Новоселов.

Зимой подрядная организация завершила работы по ремонту тепловых сетей на улице Зверевой. «Тепловые сети» своими силами подсыпали щебнем дорожки, убрали мусор. С наступлением весны встал вопрос ка-питального благоустройства. Как прозвучало в рамках прямого эфира, сейчас проводятся конкурсные процедуры, будет определен подрядчик, и во II квартале благоустройство выполнят.

Сети в районе

Генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антон Бойко поделился планами по ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в сельской местности.

Капремонт теплосетей ожидается в Новом Свете, Кобралово, Дружной Горке, Лампово, Пудости, а также в Елизаветино и

Войсковицах. Запланирован перевод на газ котельной в Борницком лесу, небольших котельных в Пригородном и вообще всех угольных котельных в округе.

В 2025 году продолжится ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Модернизация канализации запланирована в Лукашах, Пудомягах, в Сиверском в Военном городке, в Новосиверской, Кобралово, Пудости. Начнется и завершится модернизация очистных сооружений в Войсковицах, будет закуплено оборудование для строительства очистных в Суйде, начнется проектирование канализационно-насосной станции в Мызе-Ивановке, будут начаты работы по модернизации КНС в Тайцах. Запланировано строительство канализационных очистных в Дружной Горке и в Меньково.

В части водоснабжения упор делается на ремонт сетей и станций водоподготовки. По словам Антона Бойко, самые крупные поселения уже обеспечены системой очистки воды, в 2025 году будет построено семь станций водоподготовки в Сиверском и в Терволово.

На завершающей стадии модернизация водопроводных сетей в Пудости, Терволово, Рейзино и Дружной Горке. В мае–июне начнется и завершится к началу отопительного сезона модернизация водопроводных сетей в Лампово, дополнительного участка в Дружной Горке и в Тайцах. Есть планы модернизации сетей в Торфяном, Елизаветино и Вырице. Запланирована модернизация скважин в Вайялово, в Кобринском и в Вырице с внедрением станции водоподготовки, а также строительство скважины в деревне Мины и в Лукашах.

Общая протяженность районных сетей водоснабжения и канализации исчисляется 500 км труб, которые требуют ремонта. Но финансы не безграничны. Александр Супренок отметил, что в рамках концессионного соглашения бюджет Гатчинского округа ежегодно принимает участие в финансировании этих ремонтных работ в сумме около 100 млн рублей.

- Обращений и справедливых жалоб от жителей много. Однако общая задолженность граждан за коммунальные услуги – тепло, воду и канализацию – более

800 млн рублей. Если бы мы были более дисциплинированными, мы бы имели больше возможностей выполнить ремонтные работы, – заметил Александр Алексеевич.

Водопровод и канализация в Гатчине

Александр Супренок рассказал, что в 2025 году в Гатчине тоже запланированы работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев ожидается на Рощинской улице, 18, 18-а, 20 и 24, а также на Соборной, 20, 20-а, 21-а, 20-б, на протяжении всей улицы Карла Маркса, на ул. 7 Армии от проспекта до ул. Чехова, на Чкалова от д. 5 до д. 79 и на территории, прилегающей к Березовым воротам. Капремонт наружных сетей водоснабжения и колодцев запланирован на Заводской улице, капремонт магистрального водопровода, участка наружных сетей и канализационных колодцев будет на ул. Генерала Кныша – от

ул. Новоселов до Киевской.

Канализационный коллектор на ул. Горького тоже ждет капитальный ремонт.

Замена инженерных сетей канализации и водопровода будет сделана во дворах вокруг Павловского собора.

Не бросайте простыни в канализацию

Участники прямого эфира ответили на вопросы жителей, касающиеся сферы ЖКХ. В частности, Александр Супренок дал разъяснения по наболевшей теме канализации в микрорайоне «Кивеннапа-Юг».

На момент прямой линии ситуация была аварийная, канализационные сети были забиты – формировались восемь единиц техники для одновременного откачивания.

Вообще, положение с обслуживанием системы водоотведения в данном населенном пункте сложное. Жители стали заложниками недобросовестного застройщика, управляющая компания не представила администрации техническую документацию на инженерные сети. Комитет по управлению муниципальным имуществом проводит работы по постановке на кадастровый учет всех инженерных сетей и канализационно-насосной станции «Кивеннапы» с последующей приемкой в собственность администрации Гатчинского округа и назначения гарантирующего поставщика. Сегодня жители «Кивеннапы» платят за услуги управляющей компании, а Гатчинский округ в лице «Коммунальных систем» обслуживает и содержит их сети. Только в прошлом году было выделено из резервного фонда 2 млн рублей для насосов и установки КНС, построены линии электропередач, чтобы подключить четвертую очередь. Застройщик все это бросил.

- Мы не оставляем жителей один на один с проблемами, но эта ситуация – следствие поведения недобросовестного застройщика. Я надеюсь, что мы в этом году завершим все работы по постановке на кадастровый учет и формированию пакета технических документов, которые позволят принять сети «Кивеннапы» в муниципальную собственность, и после этого будет назначен гарантирующий поставщик, – сказал Александр Супренок.

Еще одна злободневная тема, которую муссировали жители во время эфира – засоры канализации в Новом Свете. Обращений поступает много, коммунальщики работают. Но, как заметил гендиректор «Коммунальных систем» Антон Бойко, к постоянным засорам канализации прикладывают руку и сами жильцы. В последний раз при прочистке системы рабочие извлекли… простыню. И это еще не самая экзотическая находка, жители Нового Света отправляют в канализацию даже плюшевые игрушки. Страдают, как всегда, добросовестные пользователи сетей.

Екатерина Дзюба