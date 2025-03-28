Волховские росписи в гатчинском стиле

Мы поговорили с педагогом «Журавушки» Еленой Самусевой о ее работе с детьми, о волховской росписи, которая украшала старинные прялки, о ее особенностях и о возможностях возрождения этого прекрасного вида народного творчества.

Чудо творчества

С Еленой Николаевной Самусевой мы познакомились в ее художественной студии в «Журавушке». Еще в юности она прошла огромную практику освоения самых разных видов художественного творчества, когда училась на художника-оформителя. Потом были годы работы на разных предприятиях, в том числе и преподавание ИЗО в школах и детских студиях.

В 2002 году семья Елены Самусевой обосновалась в Гатчине. В 2008 году она пришла на работу в дом детского творчества «Журавушка – сначала по совместительству, а потом уже и на постоянной основе. Работая, получала высшее образование в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина.

Для ее учеников, особенно младших, каждое занятие в студии – маленькое чудо. На подоконнике стоит деревянная мини-избушка на курьих ножках. В ней живет невидимая Баба-Яга, которая дает ребятам задание на сегодняшний день – в любимом загадочном стиле русской сказки: «поди туда, не знаю куда – нарисуй то, не знаю что». Конечно, это «не знаю что» знает главная волшебница студии – Елена Самусева. Вот на доске появляется кружок, который старательно повторяют ребята у себя на листах бумаги. Кружок постепенно обрастает деталями, в которых угадывается главный герой сегодняшнего урока. На этот раз им оказалась обыкновенная утка-кряква, обитательница гатчинских озер. Казалось бы, просто, зато как интересно!

В «Журавушке» у Елены Самусевой больше ста учеников – от 6 до 15 лет, объединенных в девять групп. Большинство учеников Елены Николаевны занимается изобразительным творчеством. А одна из групп уже третий год осваивает ту самую волховскую роспись. Но что же это за роспись такая? Что в ней особенного?

Крестьянское «барокко»

Елена Николаевна выкладывает на столы изделия с волховской росписью – одно другого краше. А показывая, рассказывает историю этой удивительной традиции, зародившейся на берегах реки Волхов.

В России насчитываются десятки художественных росписей. Самые знаменитые среди них – хохломская, городецкая, мезенская, гжельская, жостовская, палехская. Однако мало кто знает, что в Ленинградской области возрождают свою уникальную традиционную роспись – волховскую, или новоладожскую. И ее восстановлением занимаются в том числе и в Гатчине, в детской студии Елены Самусевой.

Художественная роспись по дереву бытовала в XIX веке на территории современного Волховского района Ленинградской области, в поселениях на берегах реки Волхов (бывшая территория Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии). Специалисты называют эту рос-пись «сельским Ренессансом» или «крестьянским барокко». А официально – новоладожской, или волховской.

Эта яркая самобытная роспись украшала предметы быта русского дома. В основном это были ручные прялки двух типов – «золочёнки» и «крашенки», которые дарили девушкам на свадьбу. Прялки-золочёнки расписывались для тех, кто побогаче. Их композиции отличались насыщенными оттенками и использованием золотой краски в росписи. В прялках-крашенках вместо золота использовали желтую крас-

ку, да и декор в них был гораздо скромнее.

Волховская роспись обладает редкой живописностью. Ее особенностью является так называемый «волховский» розан – центральный элемент в окружении листьев разной формы. Волховский розан исполняется с помощью невероятно красивого двойного мазка. Роспись создается одновременно двумя цветами – один цвет при нанесении плавно «переходит» в другой, создавая игру солнечного света на лепестках растений.

На прялках по периметру от центральной композиции с розаном располагалась темная полоса, на которой желтыми или золотыми буквами писали имя хозяйки изделия, а иногда и мастера. В деревнях Волховского района даже частушки о прялках сохранились:

«Моя прялка именна,

на беседушке одна.

Мой забавушка придет,

по именной прялке найдет».

Одно из главных сокровищ студии Елены Самусевой – настоящая волховская прялка, привезенная из экспедиции. На потемневшем от времени дереве легко угадываются черты того самого, уникального волховского стиля.

Возрождение красоты

Волховская роспись была утрачена в начале XX века. Лишь спустя десятилетия, в конце

1960-х годов на небольшом комбинате по производству кухонной утвари в городе Волхове была предпринята попытка возродить эту традицию. Однако это были не точные варианты элементов крестьянской росписи, а собственные разработки художников. Эти работы, безусловно, имели свою художественную ценность. Выделились и мастера волховской росписи. Так, например, отдельным направлением росписи со своей стилистикой, колористическим решением и набором элементом в основных композициях стала роспись художницы Лидии Петровны Чичериной.

В 2018 году ведущими художниками и преподавателями по росписи в содружестве с музеями и экспертами по народным художественным промыслам, бытовавшим в границах современной Ленинградской области, было проведено масштабное научное исследование. Были воссозданы изделия и орнаменты традиционной волховской росписи, создано полное описание ее элементов, видов композиций, способов нанесения орнамента, точное цветовое и стилевое решение. В 2019 году в Волхове образовалось предприятие ООО «Волховская роспись», на котором производят изделия с традиционной волховской росписью. Сейчас волховская роспись используется при декорировании широкого ассортимента изделий: мебели, шкатулок, разделочных досок, подносов, пасхальных яиц.

«Эта роспись похожа на меня!»

Можно сказать, что Елена Самусева – педагог по призванию и художник по сердцу. Ее жизнь принадлежит детям, а сердце отдано одному из красивейших видов народного творчества – волховской росписи.

- Я долго шла к этому, – говорит Елена Николаевна. - Я занималась и хохломской, и жостовской, и палехской росписями. Но это всё не мое. Но вот окунулась в волховскую роспись и поняла: она моя! Она очень похожа на меня – жизнерадостная, богатая на цвета и разноцветье. Роспись в волховском стиле дает простор для творчества и эксперимента. Я сама постоянно экспериментирую и в цвете, и в композиции. Вариаций огромное количество! Рисунок никогда не повторяется, что-то всё равно меняется во время работы.

Елена Николаевна показывает пособие Л.П. Чичериной «Волховская роспись по дереву». Можно сказать, что это уникальное, единственное в своем роде издание, на которое опираются современные мастера.

- Мы ездили с детьми знакомиться с Лидией Петровной Чичериной в Волхов, побывали и на фабрике, где она работала, – говорит Елена Николаевна. - Других таких пособий, к сожалению, пока нет – эта книга давно уже стала библиографической редкостью. Я начала собирать материалы для методического пособия для детей – надеюсь, у нас это получится.

А пока Елена Самусева продолжает осваивать волховскую роспись с детьми. Ребята даже первого года обучения расписывают изделия и представляют их на серьезных художественных конкурсах, занимая призовые

места. Так, например, Маша Березоруцкая получила диплом III степени в номинации «Традиционные ремесла моего края» на олимпиаде им. А.И. Шишкина в рамках международного Биос-форума в 2020 году. В 2022 году она стала победителем Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в Вологде и завоевала диплом лауреата II степени на XV Всероссийском детском фестивале-конкурсе народных промыслов и ремесел «Данилушка» в Екатеринбурге.

Еще один ученик Елены Самусевой, Эльгаммаль Ясин, стал победителем фестиваля художественного творчества Ленинградской области «От истоков к современности» (2023 год) и XV Всероссийского фестиваля-конкурса «Данилушка». Диплом II степени X Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел» – у Анастасии Чурляевой (2024 год).

Кстати, росписью в волховском стиле можно будет скоро полюбоваться и в Гатчине: в мае в городской детской библиотеке откроется выставка работ учеников Елены Самусевой!

Юлия Лысанюк