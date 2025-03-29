Неделя детской книги: читаем про войну

«Посмотрите – я расту», Борис Алмазов

Первое послевоенное лето, пионерский лагерь под Ленинградом. Вокруг идет разминирование, собирают и вывозят подбитую военную технику. Но дети, пусть даже пережившие блокаду, остаются детьми – непослушными искателями приключений, с которыми так трудно управляться старшим. Тем более что опасности вокруг совсем недетские. Особенно вожатым нелегко с Борей – героем повести Бориса Алмазова.

«Девочка из города», Любовь Воронкова

Повесть советской писательницы Любови Воронковой, которая рассказывает о девочке по имени Валентинка, осиротевшей в годы Великой Отечественной войны, которую приняла в свою семью простая деревенская женщина, колхозница Дарья Шалихина. Это одно из ранних произведений Воронковой, опубликованное в 1943 году.

«Кукла», Геннадий Черкашин

Это история о маленькой девочке, которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать хозяйку в осажденном городе. Это история о возвращении домой, о людях – хороших и не очень, о надежде, мужестве и великодушии.

Рассказ написан Черкашиным по воспоминаниям жены, ребенком пережившей блокаду, и посвящен ее маме. «Кукла» одна из немногих книг, которая доступно и просто может рассказать ребенку-дошкольнику о Великой Отечественной войне. Простой сюжет будет понятен ребенку.

«Вот как это было», Юрий Герман

Это повесть о блокадных днях – таких, какими их видит маленький Миша, оставшийся вместе с родителями в осажденном Ленинграде. История знакомит с приметами того времени и рассказывает «как это было», а также учит быть сильным: ведь не каждый день болеешь «очень милой скарлатиной» или пробуешь ходить с костылем, потому что у тебя осколочное ранение. И, конечно, повесть учит гордиться героями: Мишкиной мамой, которая сама может разминировать фугасную бомбу; милиционером Иваном Федоровичем Блинчиком, который никогда не бросает свой пост; самим Мишкой и его друзьями, которые дают представления для раненых солдат, чтобы поддержать их.

«Последний снаряд», Марк Ефетов

Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа проводили на фронт папу, а сами остались с мамой в Москве. Они очень ждут от него письма, но почтовый ящик пуст. Володя занял место отца у станка на оборонном заводе и теперь работает для фронта. Позже именно Володин снаряд поставит последнюю точку в

войне. Семья воссоединится только после Победы.

«Зеленые цепочки», Герман Матвеев

Одна из самых увлекательных детских книжек про шпионов. Начало Великой Отечественной войны, вокруг Ленинграда кольцо блокады, фашисты пытаются захватить город... И в это время обычные ленинградские мальчишки пытаются найти и обезвредить лазутчиков, которые указывают вражеским бомбардировщикам путь, отправляя в темное небо яркие зеленые ракеты.

«У Лёки большие щёки», Елена Коровина

Небольшая повесть о трудном, суровом блокадном детстве мальчика, которая трогает до слез, проникая в самое сердце. В остывшем блокадном городе мамина молитва сохранила маленького мальчика по имени Лёка. Он выжил, вырос, стал священником. И он будет помнить об этом спасении до конца своей жизни. И благодарить Бога. Благодарить маму. Повесть основана на реальных событиях.

«Облачный полк», Эдуард Веркин

По пояс в грязи и снегу, партизаны конвоируют перепуганных полицаев, выменивают у немцев гранаты за знаменитую лендлизовскую тушенку, отчаянно хотят отогреться и наесться. Вот Димка, потерявший семью в первые дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий открыть наконец счет убитым фрицам. Вот и дерзкий Саныч, заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, болтун и боец от бога, боящийся всего трех вещей: предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. А тут Ковалец, заботливо приглаживающий волосы франтовской расческой, но смелый и отчаянный воин. Или Шурик по кличке Щурый, мечтающий получить наконец свой первый пистолет…

Современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Книга, написанная в канонах отечественной юношеской прозы, но смело через эти каноны переступающая. Отсутствие «геройства», простота, недосказанность, обыденность войны ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями ХХ века.

«Животные на войне. Как птицы и звери помогли нашей армии победить», Виктор Кокосов

Победа в Великой Отечественной войне – одно из главных событий в истории нашей страны. За Победу сражались миллионы солдат на фронте, мирных граждан в тылу и животных и птиц! Четвероногие и крылатые бойцы наравне с людьми участвовали в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами и разведчиками, связистами и санитарами. Писатель Виктор Кокосов собрал истории о собаках, кошках, лошадях, ослах, лосях, голубях, верблюдах и даже одном козле, из которых читатели узнают, насколько важным и ценным был вклад животных в нашу Победу.

Подготовила Елизавета Суралева