Вера! Судьба и характер!

Вера Александровна Птушкина (Прялкина) родилась в с. Рождествено 9 марта 1940 года. Её родители - мать Антонина Павловна и отец Александр Михайлович Прялкины - коренные жители села.

Из детских воспоминаний Веры Александровны до сих пор живы картины военного времени. Отец, участник Советско-финской войны, с началом Великой Отечественной был призван на Ленинградский фронт, дед (мамин отец) - Павел Иванович Бирцев ушел в партизаны, а бабушка - Ксения Яковлевна Бирцева и мама участвовали в эвакуации колхозного скота в Вологду через Ленинград. Этот тяжёлый путь маленькая Вера преодолела на телеге. Поселиться пришлось в Тихвине, так как Рождествено было захвачено фашистами.

Воспоминания о жизни в Тихвине складываются по рассказам мамы и бабушки. Выживали как могли. Несмотря на то, что Тихвин не был в кольце блокады, продуктов катастрофически не хватало. Однажды пришлось обменять золотое кольцо на литр молока. Бабушка работала в местном колхозе и поэтому могла принести кое-какие овощи, а мама для получения дополнительного продуктового пайка постоянно сдавала кровь. Вернуться в родное село получилось только в 1944 году, после освобождения территории Гатчинского района. Отец вернулся после окончания войны в 1945 году.

Вера Александровна окончила Рождественскую школу с серебряной медалью в 1957 году. Обучение проводилось в бывшей усадьбе И.В. Рукавишникова, а ныне музее-усадьбе «Рождествено». Школьные годы вспоминаются с благодарностью к педагогам и теплотой к одноклассникам, с некоторыми из которых общение продолжается до сих пор.

В 1959 году по комсомольской путёвке, выданной директором школы Михаилом Александровичем Бреловым, она поступила в Ленинградский горный институт на геофизический факультет, что на Васильевском острове. Студенческое изречение «Дёрнул чёрт меня податься в горный институт, а теперь сиди и жди, куда тебя пошлют» оправдалось в полной мере. Где только не пришлось побывать в студенческие годы: Забайкалье, Кольский полуостров, Средняя Азия, Крым, всё ближнее зарубежье, не считая близлежащих территорий! После окончания института по распределению Вера Александровна должна была отправиться на Сахалин, но судьба распорядилась иначе. Несколько лет пришлось поработать в Казахстане, на станции Эмба Актюбинской области.

В 1968 году она вернулась в родные пенаты и устроилась на работу инженером-геофизиком в маркшейдерскую службу ленинградского Метростроя. Какая работа ложилась на хрупкие плечи женщин-маркшейдеров? На новую шахту будущей станции метрополитена всегда первыми приходят маркшейдеры. Перед проходкой они осуществляют многочисленные отметки и расчёты. Не стоит говорить о том, что профессия маркшейдера требует точности, собранности, умения быстро и правильно принимать решение.

Активная участница соцсоревнований в 1977 году, она участвовала в строительстве легендарного БАМа. Необходимо подчеркнуть, что, являясь матерью двоих сыновей, Вера Александровна состоялась не только в профессиональном плане. После выхода на заслуженный отдых она постоянно проживает в с. Рождествено и является активной участницей всех общественных мероприятий, членом Совета ветеранов, клубного объединения «Вера. Надежда. Любовь» и многолетней читательницей Рождественской сельской библиотеки.

Пользуясь случаем, со страниц любимой газеты мы, сотрудники библиотеки, хотим сердечно поздравить эту замечательную, энергичную и жизнерадостную женщину с юбилеем! Желаем ей крепчайшего здоровья, отличного настроения и неиссякаемого оптимизма!

Н.М. Ветрова, Н.В. Львова,

сотрудники Рождественской сельской библиотеки