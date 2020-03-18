ЕИРЦ приостанавливает очное обслуживание

Для
удаленной связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено несколько возможных каналов
оперативного обслуживания:
–
по телефону:8(812)630-20-10
–
по местным номерам телефонов офисов (см. на сайте)
–
через социальные сети Вконтакте (eirclo) и Инстаграм (eirc_lo)
–
через форму обратной связи на сайте: epd47.ru
–
по вопросам работы личного кабинета клиента по электронной почте:
support@epd47.ru
Кроме
того, сервис Личный кабинет клиента позволяет удаленно решить следующие
вопросы:
–
оплатить квитанцию с минимальной комиссией 0,7%
–
распределить сумму по услугам в необходимых вам пропорциях;
-
контролировать операции на счете;
–
анализировать формулы начислений и применяемые тарифы (вкладка «расчеты»)
– задать вопрос специалисту ЕИРЦ.
3
шага для регистрации в Личном кабинете клиента:
1.
пройдите по ссылке: https://lk.epd47.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=/
2.
заполните регистрационную форму
3.
зайдите в личный кабинет и привяжите лицевой счет.
Берегите
свое здоровье и здоровье своих близких!