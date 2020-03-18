ЕИРЦ приостанавливает очное обслуживание

Для удаленной связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено несколько возможных каналов оперативного обслуживания:

– по телефону:8(812)630-20-10

– по местным номерам телефонов офисов (см. на сайте)

– через социальные сети Вконтакте (eirclo) и Инстаграм (eirc_lo)

– через форму обратной связи на сайте: epd47.ru

– по вопросам работы личного кабинета клиента по электронной почте: support@epd47.ru

Кроме того, сервис Личный кабинет клиента позволяет удаленно решить следующие вопросы:

– оплатить квитанцию с минимальной комиссией 0,7%

– распределить сумму по услугам в необходимых вам пропорциях;

- контролировать операции на счете;

– анализировать формулы начислений и применяемые тарифы (вкладка «расчеты»)

– задать вопрос специалисту ЕИРЦ.

3 шага для регистрации в Личном кабинете клиента:

1. пройдите по ссылке: https://lk.epd47.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=/

2. заполните регистрационную форму

3. зайдите в личный кабинет и привяжите лицевой счет.

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!