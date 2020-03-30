Природное многообразие России: сберечь и сохранить

В Ленинградской области есть 54 особо охраняемых природных территории (ООПТ), пять из которых располагаются в Гатчинском районе. Это федеральный комплексный заказник «Мшинское болото», региональный гидрологический заказник «Глебовское болото», региональный ботанический заказник «Ракитинский», региональный гидрологический заказник «Север Мшинского болота», геологический памятник природы «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка».

Так, долина реки Оредеж славится своими достопримечательностями и разнообразными ландшафтами. Река протекает по Ордовикскому плато, богатому на выходы радоновых вод на поверхность. Выходы по берегам красных девонских песчаников впервые встречаются у деревни Даймище, протягиваясь дальше вдоль Оредежа в районе Выры, Сиверской, Вырицы.

Геологический памятник природы «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка» расположен в 2-3-х километрах от железнодорожной станции Сиверская ниже по течению реки Оредеж. Геологические обнажения песков и слабо сцементированных песчаников среднего девона тянутся приблизительно на 200 метров вдоль правого берега реки, в районе плотины находившейся здесь некогда гидроэлектростанции. Площадь особо охраняемой природной территории - 120 гектаров.

История изучения памятника природы в Белогорке началась еще в XIX веке, когда здесь стали в большом количестве находить остатки окаменевшей фауны, в первую очередь, панцирных и кистеперых рыб. В 1976 году это уникальное место было объявлено охраняемым памятником природы.