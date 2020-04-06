Онлайн-обучение: фальстарт

Перегружены оказались такие порталы, как «Дневник.ру»,
«Учи.ру», «Я.Класс» и прочие. Но, как пояснила председатель Комитета
образования Гатчинского муниципального района Елена Николаевна Глыбина, учителя
нашли выход из положения:
- Каждый класс имеет свою группу в социальной сети
«ВКонтакте». Классные руководители вышли на контакт с учениками через эти группы.
Есть запасные способы общения: скайп, приложение WhatsApp, наконец, телефон и прочее. Это
дало возможность хотя бы направить детей: что им нужно изучить, какие задания
выполнить и куда потом выполненные задания переслать, дабы учитель мог их
проверить.
- Елена Николаевна,
ни в одной школе онлайн-урок не состоялся?
- Образовательные порталы «висели» с самого утра. Возможно, восток
нашей страны и успел отработать, но, когда в нашем часовом поясе в Сеть одновременно
вышла многомиллионная армия детей и учителей – порталы не выдержали. Более-менее,
не очень быстро, но работает платформа Zoom. Однако есть опасение, что все, кто работал на других
платформах, сейчас переключатся на Zoom: выдержит ли он всех школьников европейской территории
России с девяти утра до двух часов дня?
Учителя стали искать запасные источники коммуникаций с
детьми. Стали на ходу перестраивать планы: проводить вебинары через другие
платформы, отправлять детям видео-уроки, записи. Чтобы донести информацию до
детей и получить ответ.
Мы сейчас будем пробовать другие модели взаимодействия с ребятами
и, надеюсь, оперативно внесем корректировки в планы. Процесс запущен, в течение
двух дней мы сделаем аналитику и попытаемся выстроить учебный процесс – всеми
мыслимыми и немыслимыми способами. Чтобы дети начали учиться – других вариантов
у нас нет.