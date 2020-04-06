Онлайн-обучение: фальстарт

Перегружены оказались такие порталы, как «Дневник.ру», «Учи.ру», «Я.Класс» и прочие. Но, как пояснила председатель Комитета образования Гатчинского муниципального района Елена Николаевна Глыбина, учителя нашли выход из положения:

- Каждый класс имеет свою группу в социальной сети «ВКонтакте». Классные руководители вышли на контакт с учениками через эти группы. Есть запасные способы общения: скайп, приложение WhatsApp, наконец, телефон и прочее. Это дало возможность хотя бы направить детей: что им нужно изучить, какие задания выполнить и куда потом выполненные задания переслать, дабы учитель мог их проверить.

- Елена Николаевна, ни в одной школе онлайн-урок не состоялся?

- Образовательные порталы «висели» с самого утра. Возможно, восток нашей страны и успел отработать, но, когда в нашем часовом поясе в Сеть одновременно вышла многомиллионная армия детей и учителей – порталы не выдержали. Более-менее, не очень быстро, но работает платформа Zoom. Однако есть опасение, что все, кто работал на других платформах, сейчас переключатся на Zoom: выдержит ли он всех школьников европейской территории России с девяти утра до двух часов дня?

Учителя стали искать запасные источники коммуникаций с детьми. Стали на ходу перестраивать планы: проводить вебинары через другие платформы, отправлять детям видео-уроки, записи. Чтобы донести информацию до детей и получить ответ.

Мы сейчас будем пробовать другие модели взаимодействия с ребятами и, надеюсь, оперативно внесем корректировки в планы. Процесс запущен, в течение двух дней мы сделаем аналитику и попытаемся выстроить учебный процесс – всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Чтобы дети начали учиться – других вариантов у нас нет.