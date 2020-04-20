Ленинградская область лидирует в производстве яиц

Петростат опубликовал основные показатели сельскохозяйственного производства за первый квартал 2020 года.

Ленинградская область занимает первое место в России по производству яиц. В 2019 году выпущено 3,08 млрд штук. Это 6,5% общего объема яиц, произведенных в России и 71% – в Северо-Западном федеральном округе.

Самообеспеченность региона яйцами составляет 670%, область — крупнейший экспортер яйца в другие регионы России и за рубеж. Сегодня более 30% яичного экспорта России — это яйца из Ленинградской области.

В регионе действуют крупнейшие птицефабрики России: «Синявинская», которая выпускает 42,5% общего объема яиц области, «Роскар» (38,1%), «Оредеж» (10,8%) и ряд малых птицефабрик.

По данным Петростата, с начала года в Ленинградской области произведено 162,9 тысяч тонн молока (102% к 2020 году), молочная продуктивность — 2284 кг от одной коровы (104,4%). Овощей реализовано с начала года — 18,6 тысяч тонн (123,6%), картофеля — 9,3 тысяч тонн (112,6%).