Тихвинский район в годы Великой Отечественной войны

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, жители Тихвина и Тихвинского района – комсомольцы, коммунисты, молодые и пожилые, мужчины и женщины, не дожидаясь повесток, осаждали здание военкомата с одной только просьбой – немедленно отправить их в действующую армию.

Пожилые люди, молодежь допризывного возраста, все, кто не подлежал мобилизации, вступали в народное ополчение, записывались в партизанские отряды. Уже в начале августа 1941 года из добровольцев был сформирован партизанский отряд для ведения боевых действий в тылу врага. В поселке Березовик Тихвинского района организована стрелковая дивизия из жителей Тихвинского и Капшинского районов, которая впоследствии приняла участие в освобождении города.

В октябре 1941 года в Тихвине уже была создана сеть из восьми подпольных комсомольских групп и шести партизанских отрядов.

Важнейшим стратегическим объектом являлся крупный железнодорожный транспортный узел – станция Тихвин. Через нее в осажденный Ленинград проходили составы с продовольствием, шли в тыл эшелоны с эвакуированными и вагоны с ранеными бойцами.

С первых дней войны в Тихвин стали поступать дети из Ленинграда. В городе дополнительно открылись многочисленные детские сады для юных ленинградцев. Из протокола заседания исполкома Тихвинского райсовета от 29 июля 1941 года следует: «Все дети размещены, организовано питание, но есть недочеты в медицинской сфере…». Исполкомом райсовета было принято решение: «Безотлагательно улучшить медицинское обслуживание детей, организовать изоляторы для больных, обеспечить контроль за питанием» .

С сентября 1941 года Тихвин - уже прифронтовой город. В этой связи были созданы истребительные батальоны, открыты курсы медицинских сестер и сандружинниц. Жители района принимали участие в строительстве оградительных сооружений, копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты, посадочные площадки.

Все чаще и чаще в небе стали появляться немецкие самолеты. Участились налеты и бомбардировки вражеской авиацией населенных пунктов Тихвинского района. Исходя из сложившейся ситуации, на заседании райисполкома 9 сентября 1941 года было принято решение об эвакуации в город Киров Тихвинского детского дома, в котором находилось еще более 400 детей.

Несмотря на близость к фронту и непрекращающиеся налеты вражеской авиации, через железнодорожную станцию Тихвин продолжали проходить эшелоны с эвакуированными из Ленинграда, санитарные поезда, составы с горючим и боеприпасами.

Сохранились скупые архивные документы о страшной трагедии, которая произошла 14 октября 1941 года в 9 часов утра на железнодорожной станции Тихвин. Из официальных донесений и приказов по Тихвинской пожарной команде, отчетов о действиях пожарных в тот день раскрывается картина происходившего. В тот день на станции находились составы с горючим и боеприпасами для фронта. На соседних путях стоял состав с ранеными бойцами и два эшелона с эвакуированными детьми из Ленинграда. Внезапно в небе над городом появились вражеские бомбардировщики... По воспоминаниям очевидцев трагедии, в один миг вся станция была охвачена пожаром, взрывались составы с горючим, унося жизни ни в чем не повинных детей.

«К станции нельзя было подойти в течение нескольких часов. Бушевало пламя, рвались снаряды. Куски дерева, металла, фрагменты человеческих тел отлетали на 3 км (до центра города). А когда стало возможно попасть на станцию, мы увидели ужасную картину: все пять путей были исковерканы, вагоны представляли собой груду металла…».

Немедля ни секунды, несмотря на непрерывно рвущиеся снаряды, бушующее пламя, к станции выдвинулась Тихвинская пожарная команда. Ценой собственных жизней пожарные и железнодорожники тушили огонь, спасая детей и раненных красноармейцев.

В память об этой трагедии, о погибших детях и тех, кто пытался их спасти, на площади, перед зданием железнодорожного вокзала Тихвина совсем недавно был установлен памятник. У его подножья всегда живые цветы и игрушки.

16 октября 1941 года немцы перешли в наступление. 8 ноября Тихвин и, вскоре, Тихвинский район были оккупированы.

Вражеская оккупация длилась недолго, всего один месяц. Но и за этот срок город сильно пострадал. Тихвинский монастырь был превращен гитлеровцами в застенок, где они чинили расправу над мирным населением. Жители Тихвинского района организовали сопротивление - помогали партизанам, организовывали работу комсомольского подполья.

За время оккупации значительно осложнилось снабжение осажденного Ленинграда. Сознавая огромную ответственность перед ленинградцами, воины 4-й армии бились насмерть, и 9 декабря 1941 года Тихвин и Тихвинский район были отбиты у неприятеля. В результате освобождения города советским войскам удалось разорвать второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

Значение битвы за Тихвин трудно переоценить. Именно с Тихвином связана одна из первых крупных побед советских войск в Великой Отечественной войне. Цена победы была высокой. Тысячи солдат сражались за Тихвин и погибли. За подвиги в боях за город около тысячи бойцов и командиров были удостоены высоких боевых наград, девяти военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза, семь войсковых частей и соединений за Тихвинскую операцию награждены орденом Красного Знамени.

Уходя, фашисты заминировали большую территорию Тихвинского района. Важнейшей задачей по завершению Тихвинской операции в 1942 году стало разминирование района. На помощь военным были отправлены добровольцы, слушатели курсов ОСОВИАХИМа.

Из отчета о разминировании от 18 мая 1942 года следует: «…3 минных поля располагаются по левому берегу реки Сясь вдоль моста до деревни Липная Горка. Мины расставлены в шахматном порядке. С 3-х минных полей снято/обезврежено -138 мин, взорвано-57 мин». Наиболее отличившиеся при разминировании Тихвинского района пять молодых минеров-призывников 1925 года рождения за обезвреживание 332 мин были представлены к правительственным наградам.

После освобождения Тихвинского края от немецко-фашистских захватчиков началась самоотверженная работа мирного населения по восстановлению населенных пунктов и предприятий.

Приказом Тихвинского райисполкома в городе был объявлен 11-часовой рабочий день. Тихвинцы и жители района самоотверженно восстанавливали город, поднимали сельское хозяйство, трудились для снабжения фронта, собирали вещи и деньги для приближения Победы.

Велось восстановление пострадавшей во время боев дороги Тихвин-Будогощь. Через непроходимые топи Ругуйских болот была проложена деревянная дорога, вновь был запущен лесопильный завод.

К концу 1942 года без надзора оказались тысячи детей, потерявших своих родителей в военное лихолетье. В Тихвинском районе началась работа по сбору беспризорников в детские дома и специально созданные приемники-распределители. Летом 1943 года были организованы «детские площадки санаторного типа для детей фронтовиков и партизан».

Во время войны в Тихвине располагалось множество госпиталей. Местное население оказывало всемерную помощь медицинскому персоналу.

На территории Тихвинского района военкоматом проводилась подготовка к призыву граждан 1924-1925 года рождения. Для этой цели были организованы курсы ГТО и Ворошиловских стрелков, проводились занятия по изучению положения на фронтах.

Из доклада Тихвинского райвоенкома старшего батальонного комиссара Филиппова о призыве граждан 1924 года рождения следует: «… всего призвано 137 человек, из них 5 человек зачислено в танковые части, 20 – в артиллерию, 49 - в связь, 53 - в пехоту, 10 - в авточасти. Настроение у призывников хорошее. Брат Героя Советского Союза тов. Цветков, зачисленный в танковый полк, сказал: «Брат в воздухе, а я на земле – не дадим гадам житья. Я буду соревноваться с братом и посмотрим, кто обгонит».

Такой эмоциональный подъем присутствовал у всех жителей района.

Понимая всю важность сельскохозяйственных работ, труженики села – в основном это женщины и подростки - в два-три раза перевыполняли планы по сельскохозяйственным работам.

В мае 1942 года была объявлена мобилизация среди всего населения на сельхозработы. Активное участие в этом приняли дети. Все ученики школ вместе с учителями вышли на поля района. Младшие школьники пропалывали овощные культуры, ученики постарше сажали картофель, сеяли зерновые. Шесть тонн моркови собрали на полях колхоза «Просвещение» и сдали государству учащиеся Вахрушевской начальной школы Тихвинского района. Не хватало сельскохозяйственной техники, и девушки-комсомолки обрабатывали землю вручную. Жители города и района отдавали все на нужды фронта. По собственной инициативе колхозники Тихвинского района обязались собрать и сдать со своих дворов овощи и картофель в Продовольственный фонд обороны страны. Среди колхозников района проводился сбор денежных средств на строительство танковой колонны.

Этот трудовой подвиг был высоко оценен государством. 22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». За годы войны этой награды были удостоены 1,5 миллиона человек, в том числе жители Тихвина и района.

В 1974 году за заслуги в защите государства, мужество и героизм, проявленные трудящимися в годы войны, город Тихвин был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. А 4 ноября 2010 года Тихвин удостоен почетного звания «Город воинской славы».