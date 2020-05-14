Всеволожский район в годы Великой Отечественной войны

Когда в 1941 году гитлеровские войска окружили Ленинград, территория Всеволожского района оказалась не занятой врагом. Это позволило на побережье Ладожского озера, у мыса Осиновец, построить порт, через который осуществлялась связь Ленинграда со страной.

С первых дней войны население Всеволожского района столкнулось с теми же проблемами в снабжении продовольствием, что и жители блокадного Ленинграда. В 1941 году был прекращен завоз зерна. Поэтому в целях экономии зерно перестали использовать в качестве корма для скота.

В материалах протоколов заседаний исполнительного комитета 1941 года также указано, что потребности населения района в хлебе удовлетворялись по карточкам из местных районных ресурсов. Их пополнение происходило силами женщин в возрасте от 18 до 50 лет, мобилизованных на сбор урожая в колхозах: они копали картофель, убирали зерно. Мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, не мобилизованные на фронт, занимались оборонными работами: рыли окопы и противотанковые траншеи, устанавливали заграждения из колючей проволоки.

Кроме этого, жители района оказывали посильную помощь армии. Например, в 1941 году сдавали «лыжи, лыжные палки с кольцами и лыжные крепления, как новые, так и подержанные». Проводились в районе и сборы средств на покупку техники для Красной Армии. Так, в 1942 году все свои небольшие денежные средства жители пос. Бернгардовка сдали на строительство танковой колонны.

В поселках Шереметьевка, имени Морозова, Черная речка, Резвых, Дубровка, Ганнибаловка, Оранжерейка, Пески, Островки, Большие и Малые Пороги было запрещено проживать. Из-за близости фронта на территории этих населенных пунктов происходили непрерывные военные действия.

В акте о последствиях артобстрела в поселке им. Морозова мы читаем: «В течение блокады и варварского обстрела поселка завода немецко-фашистские захватчики причинили большие страдания коллективу работников завода. За это время немецко-фашистские звери убили и ранили из населения поселка 149 человек, среди них женщин 83 человека, детей 20 человек. В отдельные дни немецкие звери вели свой преступный обстрел зажигательными снарядами, от которых загорались жилые дома, при попытке их тушения враг сосредотачивал усиленный концентрированный минометный обстрел места очагов пожара, расстреливая при этом ни в чем не повинных женщин и детей, спасающих свои домашние вещи, так было на улице Скворцова, где одновременно сгорело 4 дома, по улице Освобождения – где сгорело 6 домов, причем в обоих случаях были убиты и ранены женщины и дети».

Боевые действия в 1941 году привели к сокращению площади пахотных земель в районе. В результате на 1 апреля 1942 года 1616 га отошли под оборонительные сооружения и специальные участки. Местным жителям было запрещено передвижение по дорогам, идущим к этим населенным пунктам на расстоянии 7-километровой зоны от правого берега реки Невы, а равно и нахождение в лесах указанной зоны.

Самыми голодными и трудными были 1941 и 1942 годы. В течение этого периода из Ленинграда во Всеволожский район по Дороге жизни шел непрерывный поток беженцев. Среди них было много детей, больных дистрофией. В протоколе заседаний сессии Всеволожского райсовета зафиксировано: «Дети не имеют обуви и одежды. Ощущается недостаток в питании». Для улучшения их здоровья в марте 1942 года в районе был образован стационар на 20 коек для лечения дистрофических больных.

Особенно уязвимыми были семьи, оставшиеся без кормильцев. Районные власти приняли решение об оказании материальной помощи семьям фронтовиков. Было выделено единовременных пособий на сумму 10400 рублей из средств местного бюджета и 10 пар детских валенок.

В 1942 году, когда люди остро нуждались в витаминах, Всеволожский райисполком, зная о лечебных свойствах хвои, принял решение организовать производство хвойного витаминного концентрата.

В протоколе заседаний Всеволожского исполнительного комитета записано: «Учитывая наличие в настоящее время в районе заготовленного на месте значительного количества сырья для изготовления витаминного концентрата (сосновая хвоя) и ввиду отсутствия транспорта для его вывоза, считать целесообразным организовать переработку его на месте».

Кроме этого, прибывшие дети продолжали ходить в школы Всеволожского района. Постоянная методическая работа позволяла улучшать их успеваемость. В 1943 году третья четверть в школах района прошла более организованно, чем вторая. «Из 2141 человека учащихся неуспевающих 98(5%), 943 человека (44%) имеют отличную и хорошую успеваемость». В 1943 году 871 школьник закончил год с отличными и хорошими показателями. Военное время добавило в учебный процесс новую дисциплину – военную подготовку для учеников старших классов.

В свободное от учебы время дети трудились на колхозных полях наравне со взрослыми, помогали с уборкой урожая.

В решении исполкома Всеволожского района, согласно плану сельскохозяйственных работ на 1943 год, ставилась задача посадить: «озимых - 105 га, яровых - 145 га, картофеля - 100 га, овощей - 160 га, кормовых корнеплодов - 25 га, укосную площадь многолетних трав - 140 га». По итогам года перевыполнение плана составило: «по колхозам - 40 тонн овощей; по совхозам - 427 тонн овощей, 539 тонн ботвы».

Кроме того, в «Записях о помощи фронту» указывается, что население со своих огородов сдало в фонд Красной армии 11,8 тонн высококачественных овощей. Там же зафиксировано, что в течение 1943 года труженики района собрали 18 000 рублей на подарки бойцам и командирам. Кроме денежной помощи было организовано дежурство в госпиталях дружинниками по 10-15 человек, ежедневно в каждом госпитале.

Параллельно в районе развивалась добыча торфа. Его доставляли в блокадный Ленинград, где использовали вместо угля, поставки которого были невозможны. В 1943 году тресту «Ленсельхозторф», по его заявке в исполком Всеволожского райсовета депутатов трудящихся, был выделен участок болот на территории Щегловского сельсовета в районе железнодорожной станции Корнево.

Развитие сельского хозяйства и промышленности во Всеволожском районе позволило увеличить размеры помощи Красной армии и со стороны государства, и от самих жителей. Населением района в 1943 году было собрано деньгами - 122 800 рублей, вещами - 521 комплект одежды, 345 пар разной обуви, а также 7722 кг овощей, 320 кг зерна.

Для улучшения материально-бытовых условий семей служащих весной 1943 года большинство из 2454 семей, проживавших в районе, были обеспечены индивидуальными огородами с посевной площадью в 114,36 га.

Начиная с 1944 года, в районе были выделены ресурсы на улучшение бытовых условий жизни и учебы школьников. Малообеспеченным выдавалась обувь и одежда.

Были и другие трудности. Согласно докладам директоров средних школ Всеволожского района, проблемы с обучением в школе были связаны с тем, что в нее пошли дети, которые 2-3 года не учились. Например, в третьем классе школ района имелись 15-летние учащиеся. Это являлось сильным тормозом в установлении дисциплины и поднятии успеваемости.

Документы с заседания Всеволожского поссовета 1945 года говорят о том, что за время войны во Всеволожском районе было уничтожено и разрушено 2548 жилых домов, 2947 хозяйственных построек, 56 общественных скотных дворов, 19 конюшен и т.д.»

В течение 1945 года, согласно протоколам заседаний 11-й и 12-й сессии рабочего совета депутатов трудящихся, колхозами, совхозами, подсобными хозяйствами и другими организациями было восстановлено 180 жилых домов, 30 скотных дворов, 12 конюшен, 30 других хозяйственно-производственных построек, 3 школы, 1 больница, ряд изб-читален и красных уголков. Восстановительные работы не компенсировали разрушения, но благодаря им, удавалось налаживать мирную жизнь на территории района.

Во время Великой Отечественной войны жители Всеволожского района самоотверженно трудились в исключительно сложных условиях. Они оказывали многостороннюю помощь Красной армии и блокадному Ленинграду. Благодаря их усилиям, была организована непрерывная доставка продовольственных обозов для жителей заблокированного города. История трудовых подвигов жителей района показывает, какой незаменимый вклад они внесли в прорыв блокады Ленинграда и победу Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Подготовила Татьяна Можаева