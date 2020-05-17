За выходные в Гатчинском районе – 29 новых заболевших

Всего
по состоянию на 17 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1982 человека (в том числе 568 – в Гатчинском районе), 653 из
их числа поправились, зафиксировано 8 летальных исходов.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+10)
-
Сиверский (+1)
-
Никольское (+1)
-
Высокоключевой (+1)
-
Вырица (+1)
-
массив Красницы (+1)
-
Белогорка (+1)
-
Лампово (+4)
-
Большое Верево (+2)
-
Мины (+1).
Всего
на 17 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 568
жителей Гатчинского района:
-
г. Гатчина – 221 человек,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 39 человек,
-
п. Вырица – 28 человек,
-
г. Коммунар – 27 человек,
- п.
Новый Свет – 12 человек,
-
д. Батово, п. Тайцы – по 10 человек,
-
д. Лампово – 9 человек,
-
д. Пудомяги, д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка –
по 6 человек,
-
п. Пудость, п. Терволово, д. Монделево,
с. Никольское – по 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, п. Дружная Горка, д.
Старицы, д. Большое Верево, п. Высокоключевой – по 4 человека,
-
д. Сяськелево, д. Малое Верево, д. Выра, п.
Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино – по 3 человека,
-
д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д.
Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз,
д. Вяхтелево – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская,
д. Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д.
Старые Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Мины - по 1 человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 66 человек.