За выходные в Гатчинском районе – 29 новых заболевших

Всего по состоянию на 17 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1982 человека (в том числе 568 – в Гатчинском районе), 653 из их числа поправились, зафиксировано 8 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+10)

- Сиверский (+1)

- Никольское (+1)

- Высокоключевой (+1)

- Вырица (+1)

- массив Красницы (+1)

- Белогорка (+1)

- Лампово (+4)

- Большое Верево (+2)

- Мины (+1).

Всего на 17 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 568 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина – 221 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 39 человек,

- п. Вырица – 28 человек,

- г. Коммунар – 27 человек,

- п. Новый Свет – 12 человек,

- д. Батово, п. Тайцы – по 10 человек,

- д. Лампово – 9 человек,

- д. Пудомяги, д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка – по 6 человек,

- п. Пудость, п. Терволово, д. Монделево, с. Никольское – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, п. Дружная Горка, д. Старицы, д. Большое Верево, п. Высокоключевой – по 4 человека,

- д. Сяськелево, д. Малое Верево, д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино – по 3 человека,

- д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Мины - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 66 человек.