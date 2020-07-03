Вся жизнь — в потребительской кооперации

В этом году Светлана Николаевна Викторенко отмечает 50-летний юбилей своей трудовой деятельности. Ее случай можно назвать уникальным: все эти годы она посвятила исключительно Гатчинскому райпо, работая продавцом в Вырицком книжном магазине.

Светлана Николаевна родом из Карелии. Когда она училась в четвертом классе, ее семья переехала в Гатчину, а потом и в Вырицу. В Вырице юная Светлана закончила десять классов, в 17 лет устроилась на работу в книжный магазин, параллельно учась в книготорговом техникуме.

За время ее трудовой деятельности в Гатчинского райпо сменилось не одно поколение руководителей и коллег, и всех их Светлана Николаевна вспоминает с благодарностью и огромным уважением.

- Наш коллектив - это моя вторая семья, - говорит она. - Я проработала здесь много лет, и считаю, мне очень повезло с ним. Редко бывает, чтобы люди так сошлись. В торговле самое главное — честность, уважение к людям.

Слово «уважение» в нашей беседе звучит очень часто. Как считает Светлана Николаевна, уважения надо добиться, а чтобы его добиться, нельзя быть злым, завистливым.

- Надо быть всегда прямым и честным, - уверена она. - Все мы — люди, все можем совершать ошибки. Но раз уж они сделаны, надо их признавать. Если поступил неправильно с человеком, приди к нему, извинись...

Будни книжного магазина: прошлое и настоящее

Книжный магазин при Гатчинском райпо в Вырице - единственный. Он расположен в торговом комплексе у железнодорожной станции Вырица. Пристанционная жизнь особенная, не всегда спокойная. Но книжный магазин всегда считался здесь местом неприкосновенным. Как говорят сотрудники ООО «Вырицкий», к нему и к людям, работающим с книгами, всегда относились с большим уважением, не допуская никаких инцидентов.

Работать с людьми всегда не просто, но этот коллектив справляется. Внимание и благожелательность здесь — главные критерии встречи покупателей на протяжении многих лет.

Замечено: в этот магазин люди приходят не только за покупками. Забегают поздороваться, посоветоваться, просто поговорить о жизни. Примечательно, что среди посетителей Вырицкого книжного магазина — сразу несколько поколений жителей Вырицы. И сейчас, когда родители приводят сюда своих детей, они рассказывают им, как бывали здесь еще в своем собственном детстве.

- Мой стаж не такой большой, как у Светланы Николаевны — порядка двадцати лет, - улыбается генеральный директор ООО «Вырицкий» Людмила Владимировна Шкраба. - Но я помню еще свои детские впечатления - и об этом магазине, и о Светлане Николаевне. Наверное, это самый дружелюбный коллектив, и, я думаю, это не только мое мнение, но и мнение многих жителей Вырицы. Покупатели всегда встречали здесь очень теплое отношение к себе. Так было всегда, еще на моей детской памяти, когда мы забегали сюда школьниками. К нам никогда не относились с каким-то пренебрежением, как к маленьким. Нас всегда выслушивали, предлагали что-то необычное, помогали выбрать какую-то мелочь и всегда показывали что-то новое. Это было очень интересно.

- До перестройки ассортимент был определен сверху, и читательский спрос не играл никакой роли, - говорит Светлана Николаевна. - Сейчас — наоборот: нам приходится отслеживать литературные предпочтения наших читателей. Чаще всего спрашивают детские издания, познавательную литературу. Большинство дачников летом предпочитают легкое чтение, но есть и такие, которые спрашивают серьезную литературу, классику.

«Не жалею ни о чем»

Светлана Николаевна считает себя оптимисткой и старается во всем видеть только хорошие стороны.

- Жизнь сложная была, но я не жалею ни о чем, - говорит она. - Самой даже не верится, что на одном месте можно проработать полвека. Мне как бог послал эту работу. Когда у меня родился сын, я в декрете не сидела. У меня был очень хороший папа — ветеран войны Николай Иванович Шатилин. Он был строгий, но очень добрый. Он оставил работу (43 года отработав на железной дороге!), чтобы помочь мне с ребенком. Сидел с внуком, начиная с двух месяцев, привозил его ко мне покормить в магазин на электричке. Или я приезжала домой кормить...

- Я люблю природу, очень люблю лес, - рассказывает Светлана Николаевна. - Стараюсь брать отпуск в грибной сезон. Очень много грибов и ягод собираю и раздаю их. Я живу около леса, хожу туда одна и очень далеко. Однажды даже медведя встретила — тянулся, как и я, за малиной. Увидела в ветвях огромную лапу и успела убежать. А к дому моему лиса приходит, такая красивая! Часто зайцев встречаю. Однажды русака видела — огромный, красивый, сидел столбиком. Я такого красавца никогда не видела раньше...

От чистого сердца

За полвека своей работы Светлана Николаевна Викторенко была отмечена многими почетными наградами — за добросовестный труд и преданность профессии. Среди них — медали ветерана труда, ветерана потребительской кооперации Ленинградской области, памятные медали «180 лет потребительской кооперации Российской Федерации» и «100 лет профсоюзам России».

Но на груди у нее сегодня всего одна медаль - «За вклад в развитие потребительской кооперации России». Награда эта — особенная, уникальная, номерная.

- Эта медаль очень дорога мне, - говорит Светлана Николаевна. - Она для меня — как боевые медали для моего папы. Эта награда была вручена от чистого сердца председателем Гатчинского райпо Михаилом Ефимовичем Заславским. И я ее приняла с чистым сердцем...

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Считается, что кооперация зародилась в нашей стране в 1831 году — возраст солидный. Для России потребительская кооперация всегда имела особое значение. Она помогала миллионам людей жить лучше, развивать экономику и производство, укреплять единство нашего государства.

Кооператоры помогали населению выжить в самые тяжелые годы, снабжали их продуктами, товарами и услугами первой необходимости, развивали сельское хозяйство, экономику, производственную и торговую инфраструктуру.

Роль кооперации трудно переоценить и в жизни современного общества. Время показало, что потребительская кооперация является особо устойчивым экономическим институтом даже в годы кризиса.

Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям работников потребительской кооперации с профессиональным праздником. Желаем успехов в работе и новых достижений, и, конечно же, здоровья, счастья, добра и благополучия!