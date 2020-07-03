Вся жизнь — в потребительской кооперации

В этом году Светлана Николаевна
Викторенко отмечает 50-летний юбилей своей трудовой деятельности. Ее случай
можно назвать уникальным: все эти годы она посвятила исключительно Гатчинскому
райпо, работая продавцом в Вырицком книжном магазине.
Светлана Николаевна родом из Карелии.
Когда она училась в четвертом классе, ее семья переехала в Гатчину, а потом и в
Вырицу. В Вырице юная Светлана закончила десять классов, в 17 лет устроилась на
работу в книжный магазин, параллельно учась в книготорговом техникуме.
За время ее трудовой деятельности в
Гатчинского райпо сменилось не одно поколение руководителей и коллег, и всех их
Светлана Николаевна вспоминает с благодарностью и огромным уважением.
- Наш коллектив - это моя вторая семья,
- говорит она. - Я проработала здесь много лет, и считаю, мне очень повезло с
ним. Редко бывает, чтобы люди так сошлись. В торговле самое главное —
честность, уважение к людям.
Слово «уважение» в нашей беседе звучит
очень часто. Как считает Светлана Николаевна, уважения надо добиться, а чтобы
его добиться, нельзя быть злым, завистливым.
- Надо быть всегда прямым и честным, -
уверена она. - Все мы — люди, все можем совершать ошибки. Но раз уж они
сделаны, надо их признавать. Если поступил неправильно с человеком, приди к
нему, извинись...
Будни книжного магазина: прошлое и настоящее
Книжный магазин при Гатчинском райпо в
Вырице - единственный. Он расположен в торговом комплексе у железнодорожной
станции Вырица. Пристанционная жизнь особенная, не всегда спокойная. Но книжный
магазин всегда считался здесь местом неприкосновенным. Как говорят сотрудники
ООО «Вырицкий», к нему и к людям, работающим с книгами, всегда относились с
большим уважением, не допуская никаких инцидентов.
Работать с людьми всегда не просто, но
этот коллектив справляется. Внимание и благожелательность здесь — главные
критерии встречи покупателей на протяжении многих лет.
Замечено: в этот магазин люди приходят
не только за покупками. Забегают поздороваться, посоветоваться, просто
поговорить о жизни. Примечательно, что среди посетителей Вырицкого книжного
магазина — сразу несколько поколений жителей Вырицы. И сейчас, когда родители
приводят сюда своих детей, они рассказывают им, как бывали здесь еще в своем
собственном детстве.
- Мой стаж не такой большой, как у
Светланы Николаевны — порядка двадцати лет, - улыбается генеральный директор
ООО «Вырицкий» Людмила Владимировна Шкраба. - Но я помню еще свои детские
впечатления - и об этом магазине, и о Светлане Николаевне. Наверное, это самый
дружелюбный коллектив, и, я думаю, это не только мое мнение, но и мнение многих
жителей Вырицы. Покупатели всегда встречали здесь очень теплое отношение к
себе. Так было всегда, еще на моей детской памяти, когда мы забегали сюда
школьниками. К нам никогда не относились с каким-то пренебрежением, как к
маленьким. Нас всегда выслушивали, предлагали что-то необычное, помогали
выбрать какую-то мелочь и всегда показывали что-то новое. Это было очень
интересно.
- До перестройки ассортимент был
определен сверху, и читательский спрос не играл никакой роли, - говорит
Светлана Николаевна. - Сейчас — наоборот: нам приходится отслеживать
литературные предпочтения наших читателей. Чаще всего спрашивают детские
издания, познавательную литературу. Большинство дачников летом предпочитают
легкое чтение, но есть и такие, которые спрашивают серьезную литературу,
классику.
«Не жалею ни о чем»
Светлана Николаевна считает себя
оптимисткой и старается во всем видеть только хорошие стороны.
- Жизнь сложная была, но я не жалею ни о
чем, - говорит она. - Самой даже не верится, что на одном месте можно
проработать полвека. Мне как бог послал эту работу. Когда у меня родился сын, я
в декрете не сидела. У меня был очень хороший папа — ветеран войны Николай
Иванович Шатилин. Он был строгий, но очень добрый. Он оставил работу (43 года
отработав на железной дороге!), чтобы помочь мне с ребенком. Сидел с внуком,
начиная с двух месяцев, привозил его ко мне покормить в магазин на электричке.
Или я приезжала домой кормить...
- Я люблю природу, очень люблю лес, -
рассказывает Светлана Николаевна. - Стараюсь брать отпуск в грибной сезон.
Очень много грибов и ягод собираю и раздаю их. Я живу около леса, хожу туда
одна и очень далеко. Однажды даже медведя встретила — тянулся, как и я, за
малиной. Увидела в ветвях огромную лапу и успела убежать. А к дому моему лиса
приходит, такая красивая! Часто зайцев встречаю. Однажды русака видела —
огромный, красивый, сидел столбиком. Я такого красавца никогда не видела
раньше...
От чистого сердца
За полвека своей работы Светлана
Николаевна Викторенко была отмечена многими почетными наградами — за
добросовестный труд и преданность профессии. Среди них — медали ветерана труда,
ветерана потребительской кооперации Ленинградской области, памятные медали «180
лет потребительской кооперации Российской Федерации» и «100 лет профсоюзам
России».
Но на груди у нее сегодня всего одна
медаль - «За вклад в развитие потребительской кооперации России». Награда эта —
особенная, уникальная, номерная.
- Эта медаль очень дорога мне, - говорит
Светлана Николаевна. - Она для меня — как боевые медали для моего папы. Эта
награда была вручена от чистого сердца председателем Гатчинского райпо Михаилом
Ефимовичем Заславским. И я ее приняла с чистым сердцем...
***
Считается, что кооперация зародилась в
нашей стране в 1831 году — возраст солидный. Для России потребительская кооперация
всегда имела особое значение. Она помогала миллионам людей жить лучше,
развивать экономику и производство, укреплять единство нашего государства.
Кооператоры помогали населению выжить в
самые тяжелые годы, снабжали их продуктами, товарами и услугами первой
необходимости, развивали сельское хозяйство, экономику, производственную и
торговую инфраструктуру.
Роль кооперации трудно переоценить и в
жизни современного общества. Время показало, что потребительская кооперация
является особо устойчивым экономическим институтом даже в годы кризиса.
Редакция нашей газеты присоединяется к
поздравлениям работников потребительской кооперации с профессиональным
праздником. Желаем успехов в работе и новых достижений, и, конечно же,
здоровья, счастья, добра и благополучия!