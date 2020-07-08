Праздник семьи и верности – во «Дворце счастья»

Две из них уже прожили в браке много лет, две других
обменялись обручальными кольцами совсем недавно – третьего июля. Поздравить супругов
пришли глава гатчинской администрации Людмила Нещадим и глава Гатчины и района
Виталий Филоненко.
…Молодых супругов из Шпаньково – Ивана и Татьяну
Прудниковых познакомили родители – в лучших традициях русского сватовства, и
уже через полгода состоялась свадьба: 3-го июля 2020 года. В этот же день
заключили брак Александр и Екатерина Петровы – к этому ответственному решению
молодые шли долгих пять лет. Александр сделал своей невесте официальное
предложение в торжественной обстановке, собрав обе семьи за праздничным столом
в ресторане.
Поздравляя
молодых, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула,
что для нашей страны во все времена была оплотом большая, крепкая, счастливая
семья. Неслучайно с 2008 года 8-го июля в России отмечается праздник,
посвященный Дню благоверных супругов
Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитались на Руси как покровители
семьи и брака.
-
Мы с вами собрались в ЗАГСе. По моему твердому убеждению, это Дворец счастья.
Конечно, у каждой семьи своя формула счастья, своя судьба, но все начинается
здесь. Для Гатчинского района каждая новая семья – это надежда. Надежда на
развитие, надежда на счастливое будущее нашего района. Молодоженам, создавшим
семью в непростом 2020 году, хочется пожелать долгих лет счастливой совместной
жизни. Я желаю, чтобы ваши семьи были большими, чтобы вы жили в достатке,
счастье и радовали друг друга. Нам с вами есть с кого брать пример: в зале
присутствуют супружеские пары, прожившие большую счастливую жизнь, – сказала
Людмила Николаевна.
Глава
Гатчины и района Виталий Филоненко тепло поздравил молодоженов:
-
Любите друг друга, уважайте, помогайте друг другу, делайте все вместе – и тогда
у вас все будет хорошо. Мы не сомневаемся, что вы проживете долгую счастливую
жизнь. И деток вам побольше, – пожелал Виталий Андреевич.
В этот день в ЗАГСе принимали поздравления и супруги
с большим стажем. Чета
Клоповых – Ольга Ивановна и Виктор Анатольевич – отпраздновали 35-летие
совместной жизни. По свидетельству очевидцев, в этой семье всегда царит дух
доброты, любви и взаимопонимания. Растут внуки, а супруги Клоповы не спешат на
заслуженный отдых и продолжают трудиться. Виктор Анатольевич – почетный
железнодорожник и работает, не изменяя профессии. Ольга Ивановна возглавляет Кобраловскую
сельскую библиотеку, а шесть лет назад стала депутатом Сусанинского поселения.
У
супругов множество наград и званий поселенческого и районного значения. Одна из
последних – благодарность депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Людмилы Тептиной, которую Ольга Ивановна получила за добросовестный
труд и большой вклад в организацию просветительской работы с населением и
общественными организациями. Игорь Викторович награжден благодарственными
письмами депутатов областного парламента за помощь в организации
культурно-спортивных мероприятий, работу по патриотическому воспитанию
молодежи, активную гражданскую позицию и большой вклад в развитие Сусанинского
поселения.
Надежда
Николаевна и Виктор Игнатьевич Дерепаско бережно хранят свою любовь с 1964
года. За эти годы они достойно воспитали сына и дочь, помогают в воспитании
внука. Виктор Игнатьевич – профессиональный военный, имеет звание ветерана
труда. По окончании воинской службы преподавал технологию в Войсковицкой
средней школе, и его ученики занимали призовые места на районных и областных
конкурсах.
Его
супруга всю жизнь трудилась на ниве воспитания подрастающего поколения. Надежда
Николаевна руководила дошкольным учреждением, за время работы была отмечена
грамотами и благодарностями различных уровней, получила звание «Почетный
работник общего профессионального образования Российской Федерации» и «Ветеран
труда». После выхода на пенсию Надежда Николаевна стала активно участвовать в
общественной жизни. Приняв участие в I этапе зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, завоевала третье место.
Сын
супругов Дерепаско – Олег Викторович – окончил с отличием военное училище,
проходил службу в горячих точках, награжден орденом Мужества. Дочь Ольга
Викторовна получила два высших образования, замужем, растит сына.
В День семьи, любви и
верности супругам Клоповым и Дерепаско вручили медали «За любовь и верность».
Эта общественная награда учреждена организационным комитетом по проведению Дня
семьи, любви и верности в России. К награде могут быть представлены граждане России
и иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет
назад и известные крепостью семейных устоев, а также добившиеся благополучия
совместным трудом и воспитавшие детей достойными членами общества.
- Сегодня в вашем лице мы поздравляем всех
жителей Гатчинского района, проживших длинную, непростую, но все-таки
счастливую совместную жизнь. И я искренне желаю нашим землякам мудрости, умения
идти вперед рука об руку, – сказала Людмила Нещадим, вручая супругам медали.
После награждения,
вручения букетов и подарков молодожены исполнили танец семейных пар под песню
Шарля Азнавура «Вечная любовь» в исполнении Натальи Рочевой.
Надежда Николаевна
Дерепаско поделилась своим секретом семейного счастья:
- Семья – это длинный
путь. Со многими остановками, событиями. Чтобы прожить эту долгую жизнь,
необходимо терпение, любовь и забота. Это большое счастье, когда ты живешь в
мире, любви и согласии, а муж является главной твоей поддержкой. Мы – семья
военного, в нашей жизни были и частые переезды, и неустроенность. Но дети всегда
приносили радость, и мы всегда чувствовали поддержку друг друга и наших друзей.
Мы гордимся детьми, внуком и просто счастливы в этой жизни. Что такое счастье?
Это когда есть муж, дети и любимая работа.
Екатерина Дзюба