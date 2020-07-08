Праздник семьи и верности – во «Дворце счастья»

Две из них уже прожили в браке много лет, две других обменялись обручальными кольцами совсем недавно – третьего июля. Поздравить супругов пришли глава гатчинской администрации Людмила Нещадим и глава Гатчины и района Виталий Филоненко.

…Молодых супругов из Шпаньково – Ивана и Татьяну Прудниковых познакомили родители – в лучших традициях русского сватовства, и уже через полгода состоялась свадьба: 3-го июля 2020 года. В этот же день заключили брак Александр и Екатерина Петровы – к этому ответственному решению молодые шли долгих пять лет. Александр сделал своей невесте официальное предложение в торжественной обстановке, собрав обе семьи за праздничным столом в ресторане.

Поздравляя молодых, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что для нашей страны во все времена была оплотом большая, крепкая, счастливая семья. Неслучайно с 2008 года 8-го июля в России отмечается праздник, посвященный Дню благоверных супругов Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитались на Руси как покровители семьи и брака.

- Мы с вами собрались в ЗАГСе. По моему твердому убеждению, это Дворец счастья. Конечно, у каждой семьи своя формула счастья, своя судьба, но все начинается здесь. Для Гатчинского района каждая новая семья – это надежда. Надежда на развитие, надежда на счастливое будущее нашего района. Молодоженам, создавшим семью в непростом 2020 году, хочется пожелать долгих лет счастливой совместной жизни. Я желаю, чтобы ваши семьи были большими, чтобы вы жили в достатке, счастье и радовали друг друга. Нам с вами есть с кого брать пример: в зале присутствуют супружеские пары, прожившие большую счастливую жизнь, – сказала Людмила Николаевна.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко тепло поздравил молодоженов:

- Любите друг друга, уважайте, помогайте друг другу, делайте все вместе – и тогда у вас все будет хорошо. Мы не сомневаемся, что вы проживете долгую счастливую жизнь. И деток вам побольше, – пожелал Виталий Андреевич.

В этот день в ЗАГСе принимали поздравления и супруги с большим стажем. Чета Клоповых – Ольга Ивановна и Виктор Анатольевич – отпраздновали 35-летие совместной жизни. По свидетельству очевидцев, в этой семье всегда царит дух доброты, любви и взаимопонимания. Растут внуки, а супруги Клоповы не спешат на заслуженный отдых и продолжают трудиться. Виктор Анатольевич – почетный железнодорожник и работает, не изменяя профессии. Ольга Ивановна возглавляет Кобраловскую сельскую библиотеку, а шесть лет назад стала депутатом Сусанинского поселения.

У супругов множество наград и званий поселенческого и районного значения. Одна из последних – благодарность депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной, которую Ольга Ивановна получила за добросовестный труд и большой вклад в организацию просветительской работы с населением и общественными организациями. Игорь Викторович награжден благодарственными письмами депутатов областного парламента за помощь в организации культурно-спортивных мероприятий, работу по патриотическому воспитанию молодежи, активную гражданскую позицию и большой вклад в развитие Сусанинского поселения.

Надежда Николаевна и Виктор Игнатьевич Дерепаско бережно хранят свою любовь с 1964 года. За эти годы они достойно воспитали сына и дочь, помогают в воспитании внука. Виктор Игнатьевич – профессиональный военный, имеет звание ветерана труда. По окончании воинской службы преподавал технологию в Войсковицкой средней школе, и его ученики занимали призовые места на районных и областных конкурсах.

Его супруга всю жизнь трудилась на ниве воспитания подрастающего поколения. Надежда Николаевна руководила дошкольным учреждением, за время работы была отмечена грамотами и благодарностями различных уровней, получила звание «Почетный работник общего профессионального образования Российской Федерации» и «Ветеран труда». После выхода на пенсию Надежда Николаевна стала активно участвовать в общественной жизни. Приняв участие в I этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, завоевала третье место.

Сын супругов Дерепаско – Олег Викторович – окончил с отличием военное училище, проходил службу в горячих точках, награжден орденом Мужества. Дочь Ольга Викторовна получила два высших образования, замужем, растит сына.

В День семьи, любви и верности супругам Клоповым и Дерепаско вручили медали «За любовь и верность». Эта общественная награда учреждена организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России. К награде могут быть представлены граждане России и иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад и известные крепостью семейных устоев, а также добившиеся благополучия совместным трудом и воспитавшие детей достойными членами общества.

- Сегодня в вашем лице мы поздравляем всех жителей Гатчинского района, проживших длинную, непростую, но все-таки счастливую совместную жизнь. И я искренне желаю нашим землякам мудрости, умения идти вперед рука об руку, – сказала Людмила Нещадим, вручая супругам медали.

После награждения, вручения букетов и подарков молодожены исполнили танец семейных пар под песню Шарля Азнавура «Вечная любовь» в исполнении Натальи Рочевой.

Надежда Николаевна Дерепаско поделилась своим секретом семейного счастья:

- Семья – это длинный путь. Со многими остановками, событиями. Чтобы прожить эту долгую жизнь, необходимо терпение, любовь и забота. Это большое счастье, когда ты живешь в мире, любви и согласии, а муж является главной твоей поддержкой. Мы – семья военного, в нашей жизни были и частые переезды, и неустроенность. Но дети всегда приносили радость, и мы всегда чувствовали поддержку друг друга и наших друзей. Мы гордимся детьми, внуком и просто счастливы в этой жизни. Что такое счастье? Это когда есть муж, дети и любимая работа.

Екатерина Дзюба